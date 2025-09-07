Ezek a földkerekség legnagyszerűbb városai a fiatalok szerint

A városok ranglistáját több mint 18.500 helyi lakos megkérdezése nyomán készítik el, akik elmondják véleményüket városuk éjszakai életéről, ételeiről és kultúrájáról, a megfizethetőségről, valamint olyan dolgokról, mint a boldogság, a zöldterületek mennyisége, az új emberekkel való könnyű megismerkedés lehetősége vagy a gyalogosbarát közlekedés. Véleményük, illetve a Time Out szakértőinek szavazatai alapján készül el a földkerekség legjobb városainak rangsora, ahol a legkellemesebb élni, illetve, amelyeket érdemes felkeresni.
Az persze, hogy mitől válik nagyszerűvé egy város, generációról generációra nagyon eltérő lehet – és a magazin ezúttal azt szerette volna megtudni, hogy mit gondolnak erről a mai huszonévesek? A kutatás ugyanazzal a módszerrel készült, mint a „Legjobb városok” felmérésük, de kifejezetten a 30 év alattiak válaszaira szűrve. Ez a globális rangsor tehát a Z generáció véleményét tükrözi.
S hogy mi is számít fontosnak a mai fiatalok számára egy városban? Álljon itt a magazin néhány Z generációs munkatársának a véleménye ezzel kapcsolatban. „Az egyetlen tényező a megfelelően hozzáférhető kulturális színtér” – mondja Ed Cunningham, a Time Out londoni és brit hírszerkesztője. „Hozzáférhető abban az értelemben, hogy bárki részt vehet benne, zenélhet vagy művészeti kiállításokat tarthat, de az emberek számára is elérhető, akik rendezvényekre és kiállításokra járnak. Ha egy város művészeti és kulturális színtere sznob és megközelíthetetlen, akkor mi értelme van az egésznek?”
A kedvenc városaim gyalogosan is bejárhatók, mert ez a legélvezetesebb módja a felfedezésnek
– teszi hozzá Liv Kelly, a Time Out utazási szakírója.
Elöljáróban annyit elárulhatunk, hogy Thaiföld fővárosa, Bangkok végzett a rangsor élén, a boldogság (a Z generáció 84 százaléka mondja, hogy boldogan él itt) és a megfizethetőség (71 százalék szerint ez egy pénztárcabarát város) terén elért magas arányszámoknak köszönhetően. Remek hely új emberekkel való találkozásra is: a bangkoki Z generációs városlakók említik a legnagyobb valószínűséggel, hogy könnyű barátokat szerezni a városukban.
Bangkok és Thaiföld gazdasága ebben az évben ellentétes erőkkel néz szembe: az első negyedévben erős teljesítményt nyújtott a felgyorsult exportnak és a fiskális ösztönzőknek köszönhetően, de a GDP növekedési üteme éves szinten várhatóan 1,8-2,2 százalékra lassul többek között a csökkenő turizmus és a háztartások magas adósságállománya miatt.
Az idei év eddigi részében a gazdaság fő mozgatórugói közé tartozott a digitális átalakulás, a nagyszabású infrastrukturális projektek és a Digitális Pénztárca program, miközben az olyan kedvezőtlen tényezők, mint a globális kereskedelempolitikai változások, a lassuló fogyasztás és az Egyesült Államok importvámjai, negatív irányban befolyásolják a kilátásokat.
A jelentős kormányzati beruházások az új projektekbe, például szórakoztató-komplexumok fejlesztésébe, és olyan infrastrukturális megaprojektekbe, mint a nagysebességű vasútvonalak és a kikötői fejlesztések, ugyanakkor várhatóan ösztönözni fogják a növekedést.
Bangkok és Thaiföld összességében kihívásokkal teli évvel néz szembe turisztikai szempontból 2025-ben, a statisztikák a külföldi turisták számának és a bevételek mennyiségének csökkenését jelzik, részben a kínai turisták számának jelentős visszaesése, részint a megnövekedett regionális verseny miatt.