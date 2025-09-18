Tovább száguld a forint, tavaly tavasz óta nem volt ilyen erős

Az amerikai jegybank szerda esti kamatvágása kedvez a hazai fizetőeszköz számára, és tovább növeli a forint kamatelőnyét.

A dollárral és az euróval szemben is régen látott csúcsokon jár a forint

Fotó: Peter Gudella / Shutterstock

Régen volt ilyen erős a forint

A forint árfolyama fél százalékot erősödött csütörtökön az euróval szemben, és 388,22 forinton is járt a napi kereskedésben. Ilyen alacsonyan legutóbb 2024 májusában váltották az eurót.

A dollárhoz képest még szembetűnőbb a forint ereje. Csütörtök délelőtt volt olyan időszak, amikor már csupán 328 forintot kértek a zöldhasúért.

Az amerikai fizetőeszköz az orosz–ukrán háború kitörése előtt, 2022 februárjában volt ennyire olcsó legutoljára.

Az Erste kommentárja szerint a kamatkülönbözet továbbra is meghatározó tényező, és folyamatosan a forint malmára hajtja a vizet.

Technikailag fontos szint körül mozog az árfolyam az euróval szemben, mivel az 50 hetes mozgóátlagnál jár a devizapár. Mivel a Fed kamatdöntése után érdemi változásokra nem került sor, így a forint így továbbra is stabilitást mutat.