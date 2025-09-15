Új korszak küszöbén a forint – tartós erősödés jöhet

Hírlevél

Az elmúlt hetekben a forint látványos erősödést mutatott: az euróval szemben éves, a dollárral szemben pedig többéves csúcsra kapaszkodott fel. A piacokon egyre erősebb a várakozás, hogy a forint árfolyama akár a 390-es szint közelébe is elérhet, ami komoly fordulópontot jelentene a magyar fizetőeszköz történetében.
A kedvező trend hátterében több tényező áll. Egyrészt a Magyar Nemzeti Bank határozott monetáris politikája: a 6,5 százalékos alapkamatszint érdemi hozamelőnyt kínál a nemzetközi befektetőknek, miközben világos jelzést ad a forint stabil árfolyama iránti elkötelezettségről – közölte hétfői Facebook-posztjában az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány. Az infláció féken tartásában is kulcsfontosságú szerepe van az erősebb forintnak, így a jegybank céljai és a befektetői érdekek ezúttal összhangban vannak.

Erősödik a forint
Az euróval szemben éves, a dollárral szemben pedig több éves csúcson áll a forint. / Fotó: Shutterstock

Külső tényezők is támogatják a magyar devizát. Az amerikai dollár gyengülése és a FED közelgő kamatcsökkentésének esélye vonzóbbá teszi a feltörekvő piaci eszközöket. A globális befektetői hangulat kockázatvállalásra ösztönöz, az amerikai tőzsdék új csúcsokat érnek el, és a kereskedelmi feszültségek is enyhülni látszanak.

Mindezek eredőjeként a forint erősödése nem pusztán rövid távú korrekció, hanem egy potenciálisan tartós trend kezdete lehet. Ez a bizalom erősödését, a külföldi tőke további beáramlását, valamint a gazdaságpolitikai mozgástér bővülését vetíti előre. Magyarország így most egy olyan pillanatban találhatja magát, amikor a stabilabb, erősebb forint nemcsak a pénzpiacokon, hanem a reálgazdaságban is új lehetőségeket nyit meg.

 

