Ezen a nyáron az időjárás ismét megmutatta, komoly hatással lehet a strandolási kedvre, és ezáltal a fővárosi fürdők forgalmára. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. zárt már eredményesebb szezont az ez évinél, a tervszámok ugyan teljesültek, a növekedés azonban elmaradt a várakozásoktól – reagált az Origó megkeresésére a fővárosi fürdőtársaság.

Az időjárás miatt meglehetősen hullámzóan sikerült a fővárosi fürdők nyara /Fotó: BGYH

Így sikerült idén a fővárosi fürdők nyara

A tapasztalatok szerint a nyári szezon ma már nem május elején indul, a strandolók inkább megvárják az igazi kánikulát, a 30 fok feletti hőmérsékletet. Az időjárás azonban már nem csak a strandidény kezdetét határozza meg, a szezon folyamán is erősen befolyásolhatja a vendégforgalmat – számolt be a fővárosi fürdőtársaság. Hozzátették: jó példa erre az idei nyár.

A június biztatóan indult, majd a teljes júliusi hónap – szokatlanul és váratlanul – kifejezetten hűvös lett. Augusztusban tért vissza a nyáridő néhány hőségriadós nappal. Köztudott, hogy augusztus 20. után csendesedik a nyári hangulat, bármilyen nagy is a meleg még, a vakáció a végéhez közeledik, a strandokat kedvelő gyerekes családok pedig már inkább az iskolakezdésre készülődnek. Ez idén is így történt – számoltak be.

Az időjárás alakulását pontosan tükrözte a társaság fürdőinek és strandjainak forgalma is, a belföldi és külföldi vendégeket tekintve egyaránt. A nyár első és utolsó hónapja a terveknek megfelelően alakult, míg a nyár közepe olyan komoly visszaesést hozott, mely jelentős részben felemésztette a korábbi hónapok többleteredményét.

Összességében tekintve június-augusztus hónapokban a vendégforgalom elérte az 1,2 millió főt. A 2025. nyári hónapok bevétele meghaladta a 7,6 milliárd forintot.

Honnan érkeztek a külföldi vendégek?

A BGYH adatai szerint a vendégek összetételét tekintve a tárasáság négy történelmi fürdőjét zömében külföldiek látogatják, a január-július időszakot nézve átlagosan 83:17 százalékos arányban. Pontosan ez az arány érvényesül a Széchenyi fürdőben, a Gellért fürdő esetében a külföldiek, a Rudas és Lukács fürdőknél pedig a magyar vendégek felé tolódik kicsit a hangsúly.