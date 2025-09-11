Ezen a nyáron az időjárás ismét megmutatta, komoly hatással lehet a strandolási kedvre, és ezáltal a fővárosi fürdők forgalmára. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. zárt már eredményesebb szezont az ez évinél, a tervszámok ugyan teljesültek, a növekedés azonban elmaradt a várakozásoktól – reagált az Origó megkeresésére a fővárosi fürdőtársaság.
A tapasztalatok szerint a nyári szezon ma már nem május elején indul, a strandolók inkább megvárják az igazi kánikulát, a 30 fok feletti hőmérsékletet. Az időjárás azonban már nem csak a strandidény kezdetét határozza meg, a szezon folyamán is erősen befolyásolhatja a vendégforgalmat – számolt be a fővárosi fürdőtársaság. Hozzátették: jó példa erre az idei nyár.
A június biztatóan indult, majd a teljes júliusi hónap – szokatlanul és váratlanul – kifejezetten hűvös lett. Augusztusban tért vissza a nyáridő néhány hőségriadós nappal. Köztudott, hogy augusztus 20. után csendesedik a nyári hangulat, bármilyen nagy is a meleg még, a vakáció a végéhez közeledik, a strandokat kedvelő gyerekes családok pedig már inkább az iskolakezdésre készülődnek. Ez idén is így történt – számoltak be.
Az időjárás alakulását pontosan tükrözte a társaság fürdőinek és strandjainak forgalma is, a belföldi és külföldi vendégeket tekintve egyaránt. A nyár első és utolsó hónapja a terveknek megfelelően alakult, míg a nyár közepe olyan komoly visszaesést hozott, mely jelentős részben felemésztette a korábbi hónapok többleteredményét.
Összességében tekintve június-augusztus hónapokban a vendégforgalom elérte az 1,2 millió főt. A 2025. nyári hónapok bevétele meghaladta a 7,6 milliárd forintot.
A BGYH adatai szerint a vendégek összetételét tekintve a tárasáság négy történelmi fürdőjét zömében külföldiek látogatják, a január-július időszakot nézve átlagosan 83:17 százalékos arányban. Pontosan ez az arány érvényesül a Széchenyi fürdőben, a Gellért fürdő esetében a külföldiek, a Rudas és Lukács fürdőknél pedig a magyar vendégek felé tolódik kicsit a hangsúly.
Érdekesség, hogy a Palatinus fürdő egyre népszerűbb a külföldiek körében is, akik együttesen a vendégforgalom csaknem 60 százalékát adják. A nemzetközi megoszlás évenként kis mértékben módosul: az idei évben az eddigi adatok alapján a top „küldő” országok
A főváros fürdőik, uszodái, strandjai változatlanul népszerűek itthon is. A fürdőtársaság az egészség megőrzése és az egészséges életmód érdekében jelentős kedvezményeket biztosít a hazai és ezen belül a budapestiek számára, különböző bérletkonstrukciókkal, a Zsigmondy Klubkártyával és egyéb akciókkal.
Az augusztus végi adatok szerint a fővárosi fürdők vendégei idén 7200 bérletet vásároltak, beleértve a 15 alkalmastól a 365 napos bérletig. Év eleje és augusztus vége közötti időszakban több, mint 8800 új Zsigmondy Klubkártyát váltottak ki, összességében 22 ezer feletti azon hazai vendégek száma, akik a történelmi fürdőinkbe szóló rendkívül kedvezményes konstrukciókkal élnek.
Június eleje óta a kártya már online is igényelhető, 3000 vendég már ilyen módon vásárolt kártyát.
Ebben az évben az eddigiek mellett számos új kedvezményt vezetett be a társaság. Áprilistól a BudapestGO közösségi közlekedési bérlettel rendelkező, Budapesten élő vagy tanuló diákok 50 százalékos diákkedvezményt vehetnek igénybe. Júniustól minden fővárosi számára elérhetővé vált a félárú belépés a reggeli első és az esti utolsó két órában, valamint bevezették a hétköznap délelőtt használható, időkorlátos nyugdíjas bérletet is. A visszajelzésekről, ennek fogadtatásáról, az ezáltal generált többletforgalomról egyelőre nem tudott nyilatkozni a társaság, választ néhány hét múlva ígértek.
Miként jelezték, a nyár végével a szezonnyitáshoz hasonlóan ütemezetten történik a strandok, strandrészek zárása is. A csak nyáron üzemelő Római és a Pünkösdfürdői strandon augusztus 31. volt az utolsó nyitvatartási nap. A BGYH szerint érdemes kihasználni az indián nyarat, hiszen még lehet fürdőzni a margitszigeti Palatinus, a Paskál vagy a Pesterzsébeti fürdő egyes kültéri medencéiben is. A fürdők időjárástól függően fokozatosan térnek át a téli üzemmódra.
Mivel a fővárosi fürdők többsége bel- és kültéri medencékkel is rendelkezik, egész évben nyitva tartanak, így télen is használhatják az úszni, fürdőzni vagy szaunázni vágyók, emellett a gyógyászati szolgáltatások ugyancsak elérhetők maradnak. Egyre többen ismerik meg azt az újítást is, amely szerint Budapesten minden nap van egy fürdő, amely 22 óráig nyitva tart. Hogy éppen mikor melyik tart nyitva, arról a fürdőtársaság oldalán lehet tájékozódni.