Ön tudja, hogy a magyarok hány százaléka főz otthon? A válasz meglepő

Nem csak életmódbeli, egészségügyi vonatkozású, hanem legalább ennyire pénzügyi kérdés is az, hogy otthon készítünk-e magunknak és családunknak főtt ételeket, vagy kényelmi ételként vásároljuk meg azokat, esetleg más táplálkozási formákat részesítünk előnyben. Miként az Origo bemutatta, az otthoni sütés-főzés kérdése főként a koronavírus-járvány idején került új megvilágításba. Az IKEA a téma kapcsán készült kutatásának összefoglalójában kitér rá, hogy 2026-ban több mint 400, főzési és étkezési vonatkozású terméket vezetnek be, amivel a fogyasztói tudatosságot segítenék elő.

Az IKEA ismertette kutatási eredményeit az otthoni főzés kapcsán (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Rákaptak az otthoni főzésre a magyarok

A vállalat „Élet Otthon” kutatásából kiderül, hogy a konyha a magyarok 53 százaléka számára a legkedvesebb hely az otthonukban. Noha a megkérdezettek többségének az otthon a kikapcsolódás helyszíne is, a háztartásoknál jelentkező anyagi kihívások miatt egyre többen (27 százalék) keresnek olyan megoldásokat, amelyek segítenek a megtakarításban, amit a konyhai szokások is tükröznek.

Charlotte Miles, az IKEA cseh-magyar-szlovák régiójának kereskedelmi vezetője szerint a kutatási eredmények egyértelműen igazolják, hogy a konyha több, mint egy funkcionális tér – a közös pillanatok, a biztonság és a jóllét forrása.

A magyarok 40 százalékaazért főz otthon, hogy pénzt takarítson meg, és ugyanennyien tartják egészségesebbnek a házilag készített ételeket, mint a gyorséttermi alternatívákat

– mondta a vállalat régiós kereskedelmi vezetője, kitérve rá, hogy cégük több mint nyolcvan éve foglalkozik az otthon kérdéseivel. Miles szerint a jövő évre tervezett termékpaletta-bővítéssel az a céljuk, a tudatosabb, fenntarthatóbb életmód kialakítását segítsék elő vásárlóiknál.

Változtak a magyarok étkezési szokásai

A kutatás eredményei alapján az elmúlt években a magyarok több, étkezéssel kapcsolatos szokása változott az elmúlt években:

többet főznek otthon (32 százalék),

tudatosabban minimalizálják az élelmiszer-pazarlást (28 százalék), valamint

az étkezéshez kapcsolódó kiadásokat is csökkentették (27 százalék).

A cég megjegyezte, hogy az élelmiszer-hulladék mérséklése érdekében saját konyháiban 2017 óta 60 százalékos csökkenést ért el, a „Too Good To Go” partnerségek pedig eddig több mint 800 000 adag ételt mentettek meg. Az IKEA Food üzletág a 2024-es pénzügyi évben 2,2 milliárd eurós bevételt ért el.

Az Origo részére megküldött tájékoztató szerint ezen a téren szintén bővítik a kínálatot: 2026-ban a húsgolyók mellett falafel- és halas golyókat is bevezetnek a növényi alapú és tengeri ételek iránti növekvő igény kielégítésére.

A magyarországi IKEA-áruházak kapcsán az idei év jelentős újdonságot hozott: miként az Origo megírta, a cég márciusra készült el a soroksári áruház megújításával, miközben a raktári folyamatokat jelentős mértékben automatizálták.