Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

A magyar hoki hőse megmentette a gyerekek életét

étterem

Miért jönne hirtelen ennyi amerikai gyorsétterem Magyarországra?

18 perce
Olvasási idő: 23 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bővülhet a magyarországi gyorséttermek palettája, legalábbis erre utal az, hogy miközben egy újabb amerikai franchise jelentette be a piacra lépést, az Egyesült Államok magyarországi nagykövetségének kereskedelmi irodája és társszervezők rendezésében találkozhatnak hamarosan magyar vállalkozók és befektetők több nagy franchise képviselőjével, hogy az esetleges együttműködésről egyeztessenek. Miért látnak fantáziát a magyar gyorséttermi vendéglátásban a nagy amerikai franchise-ok, és hogyan kell elhelyezni a márkák esetleges itteni megjelenését e nagy nemzetközi láncok méretéhez képeset? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ magyar franchise-szakértők bevonásával.
Link másolása
Vágólapra másolva!
étteremfranchisehálózatmárka

Budapesten nyitja meg első magyarországi éttermét a Popeyes idén ősszel, a Five Guys 2028-ra várt magyarországi éttermeinek megnyitását sokan várják, a Wendy's pedig a 2002-es távozása után, a most zajló régiós megjelenés után Magyarországra is visszatérhet. Eközben pedig küszöbön a nagy találkozó: ahogy az Origo megírta, az Amerikai Kereskedelmi Iroda a Magyar Franchise Szövetséggel és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködésben exkluzív szemináriumot szervez, amelyen bemutatja a legeredményesebb és legjobban felfuttatható amerikai franchise-márkákat, amelyek készen állnak a magyar piacra lépésre. A gyorséttermi márkák közül olyan nevekkel bővülhet a magyarországi felhozatal, mint Blaze Pizza, a Velvet Taco, a Wendy's, vagy az Olive Garden. Ugyanakkor korai lenne előrejelzésekbe bocsátkozni arról, hogy az esetleg újonnan piacra lépő márkák mekkora kihívást jelentenének a magyarországi gyorsétteremi piacot uraló három vállalatnak. Érdemes most azt megvizsgálni, mit jelent a franchise márkák érdeklődése az itteni piac iránt.

Több nagy amerikai gyorsétteremlánc érdeklődik a régiós és a magyar piac iránt, bővülhet a franchise hálózatok száma (képünk illusztráció)
Több nagy amerikai gyorsétteremlánc érdeklődik a régiós és a magyar piac iránt, bővülhet a franchise hálózatok száma (képünk illusztráció)
Fotó: Unsplash

Ezermilliárdos üzlet a vendéglátás, ennek csekély hányada a franchise márkáké

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2024 végén összesen 43 575 vendéglátóhely működött Magyarországon, ebből 21 792-et jegyeztek az „Étterem, büfé, gyorsétterem” kategóriában. A forgalmi adatoknál ez a kategória együtt szerepel a KSH adattárában a cukrászdákkal, valamint az „Italüzlet, kávézó, zenés-táncos szórakozóhely” gyűjtőbe sorolt vendéglátóegységekkel. Ezek kereskedelmi vendéglátóhelyként (ideértve a szálláshelyeken üzemelő vendéglátó-egységeket is) 

együttesen tavaly több több mint 2,3 ezer milliárd forint értékben bonyolítottak forgalmat.

A 2025-ös év is impozáns számot mutat, a január-július időszakra a KSH által közzétett szám 1,45 ezer milliárd forint eladási forgalomról szól a kereskedelmi vendéglátóhelyekre.

Ezermilliárdos üzlet tehát Magyarországon a vendéglátás, és ha az aggregált adatokon belül nem is különülnek el tételesen a gyorséttermi szegmens egységei, az más adatközlésekből látható, hogy a franchise-szegmensen belül hogyan teljesít a három, a magyar piacon meghatározó partner. A három legnagyobb vállalat a következő eredményeket érte el a 2023-as adatok alapján:

  • Progress Étteremhálózat Kft. 91 milliárdos forgalmat és 6,2 milliárdos profitot – a vállalathoz a magyar McDonald's hálózat kötődik, már közel 120 étteremmel;
  • Armest Kft. 66 milliárdos forgalmat és 4,5 milliárdos profitot – a KFC (több mint 100 étterem), illetve a közel 30 Pizza Hut étteremre érdemes gondolni a cégnév hallatán;
  • Fusion Zrt. 56 milliárdos forgalmat és 4,5 milliárdos profitot – a Burger King éttermei (59 egység) köthetők a vállalathoz, mely mögött azonos nevű amerikai cég áll.

Ha jobban nem is szálazzuk szét a hazai gyorséttermi szegmenst (éttermi fogyasztás, elviteles, házhozszállítási forgalom és megannyi más szempont alapján), a fenti adatokból látható, hogy üzleti értelemben ezek a láncok nem „szipkázzák el” a vendéglátóhelyek más szegmenseitől a forgalmat (ebben a kérdésben fontos a fogyasztói viselkedés, a fogyasztói preferenciák világa, ezt itt nem érintjük). Mit tervezhetnek további, nagy amerikai alapítású gyorséttermek ebben az imént elnagyoltan felskiccelt hazai szegmensben?

A forgalmi adatok alapján úgy tűnik, nem a franchise cégek adják a hazai vendéglátási forgalom javát (illusztráció)
A forgalmi adatok alapján úgy tűnik, nem a franchise cégek adják a hazai vendéglátási forgalom javát (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Wendy's, Quick, Hooters, és a negyedik, amit mindenki elfelejtett

Kezdjük az ellenkező irányból, azaz amerikai gyorsétterem Magyarországról való kivonulásával! Ennek legtöbbet emlegetett példája a Wendy's 2002-es távozása, melynek okául sokan a versenytársaknál magasabb árait sejtik, ami végzetesnek bizonyult a már akkor is ismerten árérzékeny magyar fogyasztók körében a márkára nézve, de valójában egész más állt a lánc akkori kifarolása mögött. 

S bár talán kevesebben emlékeznek rá, de szintén 2002-ben fordított hátat a belgiumi alapítású, de francia kötődésű Quick hamburgeres gyorsétteremlánc is a magyar piacnak. A lánc kilenc étterem megnyitásáig jutott, amikor a csoport pénzügyi helyzete megingott, ami megakasztotta a magyar terjeszkedést, s végül fel is adták az itteni piacot.

Néhány évnél tovább a bevallottan a csinos, szexi női felszolgálókra (is) építő Hooters sem bírta Magyarországon, ahová tíz évvel a Wendy's kivonulása után, 2012-ben érkezett. 2017-ben bezárta a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren működő éttermét (nemrég az amerikai lánc csődöt jelentett).

Továbbá van még egy franchise, amelyet ebben a körben érdemes megemlíteni, amint erre az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítványnál Pásztor Szabolcs kutatási igazgató és Horváth Sebestyén elemző felhívták a figyelmet: a Dunkin’ Donuts az 1990-es évek végétől egészen 2011-ig, az adókedvezménye lejártáig jelen volt a magyar piacon.

Régióban gondolkodik a visszatérő és az új belépők is

Az imént említett négy láncból a Wendy's visszatérésére lehet számítani (bár bejelentés cikkünk készítéséig nem történt, így egyelőre ez csak vélelem). Mi motiválhatja a Wendy's-t arra, hogy újra próbát tegyen a magyar piacon? „A Wendy’s esetében a terjeszkedésnek történeti oka is van, ugyanis a hálózat már jelen volt a magyar piacon és éppen ezért azt gondolják, hogy ezen tapasztalataikból kiindulva hatékonyan vissza tudnak térni. Ám mind a Wendy’s-nél, mind a Popeyes-nál megfigyelhető az a minta, hogy először a nagyobb piacokon indultak el a régióban. Például Romániában jelen van mindkét cég. 

Ha azt akarjuk megjósolni, hogy milyen nagy nemzetközi hálózatok jöhetnek hazánkba a következő években, akkor érdemes a környező országok piacait figyelnünk

– hívta fel a figyelmet az Origónak Dr. Mandel Katalin, a Magyar Franchise Szövetség főtitkára. 

A Magyarország határain túlra tekintő, régiós vonatkozás fontosságát hangsúlyozta Pásztor Szabolcs és Horváth Sebestyén is. A jelenbe tekintve az elemzők úgy látják, hogy a fogyasztási szokások megváltozását az egész régióra nézve érzékelik a nevezett vállalatok, többen azok közül Magyarország mellett Horvátországban, Csehországban, Lengyelországban, Szlovákiában és Horvátországban is piacra lépnének.

Ezekből a megállapításokból több kérdés adódhat, ezek között arra kerestük a választ, hogy melyek azok a főbb motivációk, melyek a nagy gyorséttermi franchise hálózatokat a régiós, illetve a magyar piac felé ösztönzik. Egyáltalán: a megjelenés, a reprezentatitvitás a fontos 1-2 étteremmel, vagy egy növekedési terv teljesítése egy franchise szemszögéből nézve?

A Wendy's egyik éttermének épülete Tokióban
A Wendy's egyik éttermének épülete Tokióban, a vállalat cégjelzésével - újra piacra léphet Magyarországon a franchise
Fotó: Unsplash

Szinte biztos: ha jönnek, akkor nem csak mutatóba

Úgy tűnik, bizonyos értelemben a régió újrafelfedezése zajlik az amerikai márkák részéről, akik Kelet-Európában ezt az „újrafelfedezést” valójában nagyjából egy évtizedre visszanyúlóan kezdték csak meg. Dr. Mandel Katalin szerint a régió legnagyobb és legnépesebb országai (Lengyelország, Románia) állnak először a fókuszban, és egyre többen közülük beemelték oda Magyarországot is. 

Ezeknél a nemzetközi márkáknál, néhány kivételtől eltekintve, sosem néhány étterem megnyitása a cél, hanem több tucat, akár félszáz egység megnyitása középtávon, hiszen csak így biztosítható, hogy versenyképesek lehetnek a már meglévő hálózatokkal.

Emellett az amerikai cégeknél ez az a mennyiség, amelynél már érdemes nekik egy piacra fókuszálniuk” – mondta a hazai franchise szövetség főtitkára, utalva arra, hogy ezek az amerikai cégek aligha tiszavirág-életű jelenlétre szeretnének berendezkedni a régióban, valamint Magyarországon. 

Pásztor Szabolcs és Horváth Sebestyén pedig ezzel egybevágóan arra hívja fel a figyelmet, hogy a magyar piacra lépés e cégek részéről meglehetősen megalapozott lehet. Ennek része az, hogy átfogó piackutatással mérik fel a célpiacokat, a vásárlási szokásoktól kezdve a gasztronómiai elvárásokig bezárólag, hogy végül ne csak a termékkört, hanem az éttermek optimális földrajzi elhelyezkedését is meg tudják határozni. A kulcs ebben is a fogyasztói szokások átalakulása, melyben új szakaszt jelentett a koronavírus lefutása. 

A koronavírus-járvány okozta gazdasági válságból való kilábalás és a magyar lakosság megváltozott fogyasztási szokásai miatt dönthetnek az említett vállalatok a hazai piacra való visszatérés, illetve belépés mellett

– jelzik az Oeconomus szakértői. 

Szerintük ugyanakkor van még egy kiemelten fontos tényező az amerikai láncok törekvése mögött, ez pedig a magyar-amerikai politikai légkör, Általános jelenség – mondják a szakértők –, hogy ha egy multinacionális vállalat vezetője a saját politikai vezetésétől azt a visszajelzést kapja, hogy a megcélzott országban érdemes befektetni, akkor az végső lökést jelenthet a befektetések irányába. 

A barátságos politikai légkör multik megjelenésében és munkahelyek teremtésében is testet ölt

– értékelték az Oeconomus munkatársai.

A kedvező légkör pedig komoly mozgatórugót adhat az érintett vállalatoknak azt szem előtt tartva, hogy – jegyzi meg Pásztor Szabolcs és Horváth Sebestyén – a több új, magyar tulajdonú gyorsétteremlánc ellenére 

a magyar gyorsétterem-piac még mindig telítetlen, így van tér a piacszerzésre (itt utalunk a fentebb említett forgalmi adatokra). 

Az amerikai vállalatok számára pedig további vonzerőt jelenthet, hogy miként az amerikai Kereskedelmi Minisztériumhoz tartozó International Trade Association 2024-es közlése szerint összesen mintegy 350 vállalat alkotja a magyarországi hazai franchise-palettát, nagyjából ennek fele van külföldi kézben. A külföldi franchise-ok 26 százaléka amerikai vállalatok tulajdonában van.

A beszállítókkal együtt több mint 100 000 ember megélhetését biztosítja a szektor Magyarországon, összesen több ezer milliárd forintos éves teljesítménnyel, ezzel pedig előzzük a szomszédos országokat. 

Ezek a számok persze nem pusztán az éttermi franchise hálózatokat takarják, de összességében a franchise-ok számára vonzó lehetőségként rajzolják fel a magyar piacot.

S végül, de nem utoljára: a nemzetközi étteremláncokat gyakran

  • nem csak pénzügyi vagy piacszerzési szempontok motiválják, hanem 
  • stratégiai, marketing és presztízs-célok is közre játszhatnak a döntéshozásban. 

Egy-egy régióban való piacra lépés gyakran nem a rövidtávú eredményességet, hanem a hosszú távú üzleti célokat szolgálja, mint például a márka ismertségének fokozását – erősítette meg Pásztor Szabolcs és Horváth Sebestyén azt, hogy amennyiben a vállalatok a piacra lépés mellett döntenek, hosszabb távra szóló elhatározást jelent.

A magyar piac iránt érdeklődő nagy amerikai franchise márkák között nem csak szendvicsező, hanem pizzázó is van (illusztráció)
A magyar piac iránt érdeklődő nagy amerikai franchise márkák között nem csak szendvicsező, hanem pizzázó is van (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Kipróbált receptekkel jönnek, de alkalmazkodni fognak

Mennyire bíznak a belépést tervező vendéglátói (és más profilú) franchise hálózatok a magyar piacban, abban, hogy befogadja kínálatukat? Ahogy láttuk, a belépési szándék, illetve konkrét terv mögött alapos tervezés, racionális számítás húzódik meg: így amikor megtörténik egy hivatalos bejelentés (mint legutóbb a Popeyes esetében), valójában akkor már csak a pont kerül fel az i-re, legalábbis ami a tervezési szakaszt illeti. 

Az üzleti tervekbe persze beleszólhatnak a fogyasztói preferenciák. Ám ezen a ponton érdemes visszautalni arra a megállapításra, ami szerint 

a gyorséttermek piacra lépésének egyik mozgatója a fogyasztói szokások megváltozása, és ennek a márkák általi felismerése. 

„Az elmúlt években jelentősen nőtt a gyorséttermek és nemzetközi márkák iránti kereslet Magyarországon, különösen a fiatalok és nagyvárosi urbánus lakosok körében, az amerikai gasztronómia mellett a kelet-ázsiai ételek népszerűségének terjedése még az igazán jelentős” – emelik ki értékelésükben az Oeconomus szakértői, akik szerint a kérdésben az is fontos tényező, hogy Magyarországon jelentősen növekedett a vásárlóerő az elmúlt években.

Azaz úgy tűnik, a cégeknek nem kell attól tartaniuk, hogy a magyar piacon kudarcot vállalnak. „Azok az amerikai hálózatok, amelyek hazánkba jönnek, már több piacon bizonyítottak, olyan termékkínálattal rendelkeznek, amely nagy valószínűséggel mindenhol megállja a helyét” – mondta Dr. Mandel Katalin, aki szerint az amerikai márkák egyébként a helyi ízléshez igazítják termékpalettájukat, miközben hazai beszállítókkal dolgoznak. Ezzel pedig egybevág az itteni befektetői érdeklődés is, mert ennek középpontjában azok a márkák állnak, amelyek a nemzetközi piacon már bizonyítottak, illetve valós igény mutatkozik rájuk – foglalta össze a szakember.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!