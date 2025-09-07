Miért jönne hirtelen ennyi amerikai gyorsétterem Magyarországra?

Budapesten nyitja meg első magyarországi éttermét a Popeyes idén ősszel, a Five Guys 2028-ra várt magyarországi éttermeinek megnyitását sokan várják, a Wendy's pedig a 2002-es távozása után, a most zajló régiós megjelenés után Magyarországra is visszatérhet. Eközben pedig küszöbön a nagy találkozó: ahogy az Origo megírta, az Amerikai Kereskedelmi Iroda a Magyar Franchise Szövetséggel és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködésben exkluzív szemináriumot szervez, amelyen bemutatja a legeredményesebb és legjobban felfuttatható amerikai franchise-márkákat, amelyek készen állnak a magyar piacra lépésre. A gyorséttermi márkák közül olyan nevekkel bővülhet a magyarországi felhozatal, mint Blaze Pizza, a Velvet Taco, a Wendy's, vagy az Olive Garden. Ugyanakkor korai lenne előrejelzésekbe bocsátkozni arról, hogy az esetleg újonnan piacra lépő márkák mekkora kihívást jelentenének a magyarországi gyorsétteremi piacot uraló három vállalatnak. Érdemes most azt megvizsgálni, mit jelent a franchise márkák érdeklődése az itteni piac iránt.

Több nagy amerikai gyorsétteremlánc érdeklődik a régiós és a magyar piac iránt, bővülhet a franchise hálózatok száma (képünk illusztráció)

Fotó: Unsplash

Ezermilliárdos üzlet a vendéglátás, ennek csekély hányada a franchise márkáké

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2024 végén összesen 43 575 vendéglátóhely működött Magyarországon, ebből 21 792-et jegyeztek az „Étterem, büfé, gyorsétterem” kategóriában. A forgalmi adatoknál ez a kategória együtt szerepel a KSH adattárában a cukrászdákkal, valamint az „Italüzlet, kávézó, zenés-táncos szórakozóhely” gyűjtőbe sorolt vendéglátóegységekkel. Ezek kereskedelmi vendéglátóhelyként (ideértve a szálláshelyeken üzemelő vendéglátó-egységeket is)

együttesen tavaly több több mint 2,3 ezer milliárd forint értékben bonyolítottak forgalmat.

A 2025-ös év is impozáns számot mutat, a január-július időszakra a KSH által közzétett szám 1,45 ezer milliárd forint eladási forgalomról szól a kereskedelmi vendéglátóhelyekre.

Ezermilliárdos üzlet tehát Magyarországon a vendéglátás, és ha az aggregált adatokon belül nem is különülnek el tételesen a gyorséttermi szegmens egységei, az más adatközlésekből látható, hogy a franchise-szegmensen belül hogyan teljesít a három, a magyar piacon meghatározó partner. A három legnagyobb vállalat a következő eredményeket érte el a 2023-as adatok alapján:

Progress Étteremhálózat Kft. 91 milliárdos forgalmat és 6,2 milliárdos profitot – a vállalathoz a magyar McDonald's hálózat kötődik, már közel 120 étteremmel;

Armest Kft. 66 milliárdos forgalmat és 4,5 milliárdos profitot – a KFC (több mint 100 étterem), illetve a közel 30 Pizza Hut étteremre érdemes gondolni a cégnév hallatán;

Fusion Zrt. 56 milliárdos forgalmat és 4,5 milliárdos profitot – a Burger King éttermei (59 egység) köthetők a vállalathoz, mely mögött azonos nevű amerikai cég áll.

Ha jobban nem is szálazzuk szét a hazai gyorséttermi szegmenst (éttermi fogyasztás, elviteles, házhozszállítási forgalom és megannyi más szempont alapján), a fenti adatokból látható, hogy üzleti értelemben ezek a láncok nem „szipkázzák el” a vendéglátóhelyek más szegmenseitől a forgalmat (ebben a kérdésben fontos a fogyasztói viselkedés, a fogyasztói preferenciák világa, ezt itt nem érintjük). Mit tervezhetnek további, nagy amerikai alapítású gyorséttermek ebben az imént elnagyoltan felskiccelt hazai szegmensben?