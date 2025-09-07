Miért jönne hirtelen ennyi amerikai gyorsétterem Magyarországra?

Budapesten nyitja meg első magyarországi éttermét a Popeyes idén ősszel, a Five Guys 2028-ra várt magyarországi éttermeinek megnyitását sokan várják, a Wendy's pedig a 2002-es távozása után, a most zajló régiós megjelenés után Magyarországra is visszatérhet. Eközben pedig küszöbön a nagy találkozó: ahogy az Origo megírta, az Amerikai Kereskedelmi Iroda a Magyar Franchise Szövetséggel és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködésben exkluzív szemináriumot szervez, amelyen bemutatja a legeredményesebb és legjobban felfuttatható amerikai franchise-márkákat, amelyek készen állnak a magyar piacra lépésre. A gyorséttermi márkák közül olyan nevekkel bővülhet a magyarországi felhozatal, mint Blaze Pizza, a Velvet Taco, a Wendy's, vagy az Olive Garden. Ugyanakkor korai lenne előrejelzésekbe bocsátkozni arról, hogy az esetleg újonnan piacra lépő márkák mekkora kihívást jelentenének a magyarországi gyorsétteremi piacot uraló három vállalatnak. Érdemes most azt megvizsgálni, mit jelent a franchise márkák érdeklődése az itteni piac iránt.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2024 végén összesen 43 575 vendéglátóhely működött Magyarországon, ebből 21 792-et jegyeztek az „Étterem, büfé, gyorsétterem” kategóriában. A forgalmi adatoknál ez a kategória együtt szerepel a KSH adattárában a cukrászdákkal, valamint az „Italüzlet, kávézó, zenés-táncos szórakozóhely” gyűjtőbe sorolt vendéglátóegységekkel. Ezek kereskedelmi vendéglátóhelyként (ideértve a szálláshelyeken üzemelő vendéglátó-egységeket is)
együttesen tavaly több több mint 2,3 ezer milliárd forint értékben bonyolítottak forgalmat.
A 2025-ös év is impozáns számot mutat, a január-július időszakra a KSH által közzétett szám 1,45 ezer milliárd forint eladási forgalomról szól a kereskedelmi vendéglátóhelyekre.
Ezermilliárdos üzlet tehát Magyarországon a vendéglátás, és ha az aggregált adatokon belül nem is különülnek el tételesen a gyorséttermi szegmens egységei, az más adatközlésekből látható, hogy a franchise-szegmensen belül hogyan teljesít a három, a magyar piacon meghatározó partner. A három legnagyobb vállalat a következő eredményeket érte el a 2023-as adatok alapján:
Ha jobban nem is szálazzuk szét a hazai gyorséttermi szegmenst (éttermi fogyasztás, elviteles, házhozszállítási forgalom és megannyi más szempont alapján), a fenti adatokból látható, hogy üzleti értelemben ezek a láncok nem „szipkázzák el” a vendéglátóhelyek más szegmenseitől a forgalmat (ebben a kérdésben fontos a fogyasztói viselkedés, a fogyasztói preferenciák világa, ezt itt nem érintjük). Mit tervezhetnek további, nagy amerikai alapítású gyorséttermek ebben az imént elnagyoltan felskiccelt hazai szegmensben?
Kezdjük az ellenkező irányból, azaz amerikai gyorsétterem Magyarországról való kivonulásával! Ennek legtöbbet emlegetett példája a Wendy's 2002-es távozása, melynek okául sokan a versenytársaknál magasabb árait sejtik, ami végzetesnek bizonyult a már akkor is ismerten árérzékeny magyar fogyasztók körében a márkára nézve, de valójában egész más állt a lánc akkori kifarolása mögött.
S bár talán kevesebben emlékeznek rá, de szintén 2002-ben fordított hátat a belgiumi alapítású, de francia kötődésű Quick hamburgeres gyorsétteremlánc is a magyar piacnak. A lánc kilenc étterem megnyitásáig jutott, amikor a csoport pénzügyi helyzete megingott, ami megakasztotta a magyar terjeszkedést, s végül fel is adták az itteni piacot.
Néhány évnél tovább a bevallottan a csinos, szexi női felszolgálókra (is) építő Hooters sem bírta Magyarországon, ahová tíz évvel a Wendy's kivonulása után, 2012-ben érkezett. 2017-ben bezárta a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren működő éttermét (nemrég az amerikai lánc csődöt jelentett).
Továbbá van még egy franchise, amelyet ebben a körben érdemes megemlíteni, amint erre az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítványnál Pásztor Szabolcs kutatási igazgató és Horváth Sebestyén elemző felhívták a figyelmet: a Dunkin’ Donuts az 1990-es évek végétől egészen 2011-ig, az adókedvezménye lejártáig jelen volt a magyar piacon.
Az imént említett négy láncból a Wendy's visszatérésére lehet számítani (bár bejelentés cikkünk készítéséig nem történt, így egyelőre ez csak vélelem). Mi motiválhatja a Wendy's-t arra, hogy újra próbát tegyen a magyar piacon? „A Wendy’s esetében a terjeszkedésnek történeti oka is van, ugyanis a hálózat már jelen volt a magyar piacon és éppen ezért azt gondolják, hogy ezen tapasztalataikból kiindulva hatékonyan vissza tudnak térni. Ám mind a Wendy’s-nél, mind a Popeyes-nál megfigyelhető az a minta, hogy először a nagyobb piacokon indultak el a régióban. Például Romániában jelen van mindkét cég.
Ha azt akarjuk megjósolni, hogy milyen nagy nemzetközi hálózatok jöhetnek hazánkba a következő években, akkor érdemes a környező országok piacait figyelnünk
– hívta fel a figyelmet az Origónak Dr. Mandel Katalin, a Magyar Franchise Szövetség főtitkára.
A Magyarország határain túlra tekintő, régiós vonatkozás fontosságát hangsúlyozta Pásztor Szabolcs és Horváth Sebestyén is. A jelenbe tekintve az elemzők úgy látják, hogy a fogyasztási szokások megváltozását az egész régióra nézve érzékelik a nevezett vállalatok, többen azok közül Magyarország mellett Horvátországban, Csehországban, Lengyelországban, Szlovákiában és Horvátországban is piacra lépnének.
Ezekből a megállapításokból több kérdés adódhat, ezek között arra kerestük a választ, hogy melyek azok a főbb motivációk, melyek a nagy gyorséttermi franchise hálózatokat a régiós, illetve a magyar piac felé ösztönzik. Egyáltalán: a megjelenés, a reprezentatitvitás a fontos 1-2 étteremmel, vagy egy növekedési terv teljesítése egy franchise szemszögéből nézve?
Úgy tűnik, bizonyos értelemben a régió újrafelfedezése zajlik az amerikai márkák részéről, akik Kelet-Európában ezt az „újrafelfedezést” valójában nagyjából egy évtizedre visszanyúlóan kezdték csak meg. Dr. Mandel Katalin szerint a régió legnagyobb és legnépesebb országai (Lengyelország, Románia) állnak először a fókuszban, és egyre többen közülük beemelték oda Magyarországot is.
Ezeknél a nemzetközi márkáknál, néhány kivételtől eltekintve, sosem néhány étterem megnyitása a cél, hanem több tucat, akár félszáz egység megnyitása középtávon, hiszen csak így biztosítható, hogy versenyképesek lehetnek a már meglévő hálózatokkal.
Emellett az amerikai cégeknél ez az a mennyiség, amelynél már érdemes nekik egy piacra fókuszálniuk” – mondta a hazai franchise szövetség főtitkára, utalva arra, hogy ezek az amerikai cégek aligha tiszavirág-életű jelenlétre szeretnének berendezkedni a régióban, valamint Magyarországon.
Pásztor Szabolcs és Horváth Sebestyén pedig ezzel egybevágóan arra hívja fel a figyelmet, hogy a magyar piacra lépés e cégek részéről meglehetősen megalapozott lehet. Ennek része az, hogy átfogó piackutatással mérik fel a célpiacokat, a vásárlási szokásoktól kezdve a gasztronómiai elvárásokig bezárólag, hogy végül ne csak a termékkört, hanem az éttermek optimális földrajzi elhelyezkedését is meg tudják határozni. A kulcs ebben is a fogyasztói szokások átalakulása, melyben új szakaszt jelentett a koronavírus lefutása.
A koronavírus-járvány okozta gazdasági válságból való kilábalás és a magyar lakosság megváltozott fogyasztási szokásai miatt dönthetnek az említett vállalatok a hazai piacra való visszatérés, illetve belépés mellett
– jelzik az Oeconomus szakértői.
Szerintük ugyanakkor van még egy kiemelten fontos tényező az amerikai láncok törekvése mögött, ez pedig a magyar-amerikai politikai légkör, Általános jelenség – mondják a szakértők –, hogy ha egy multinacionális vállalat vezetője a saját politikai vezetésétől azt a visszajelzést kapja, hogy a megcélzott országban érdemes befektetni, akkor az végső lökést jelenthet a befektetések irányába.
A barátságos politikai légkör multik megjelenésében és munkahelyek teremtésében is testet ölt
– értékelték az Oeconomus munkatársai.
A kedvező légkör pedig komoly mozgatórugót adhat az érintett vállalatoknak azt szem előtt tartva, hogy – jegyzi meg Pásztor Szabolcs és Horváth Sebestyén – a több új, magyar tulajdonú gyorsétteremlánc ellenére
a magyar gyorsétterem-piac még mindig telítetlen, így van tér a piacszerzésre (itt utalunk a fentebb említett forgalmi adatokra).
Az amerikai vállalatok számára pedig további vonzerőt jelenthet, hogy miként az amerikai Kereskedelmi Minisztériumhoz tartozó International Trade Association 2024-es közlése szerint összesen mintegy 350 vállalat alkotja a magyarországi hazai franchise-palettát, nagyjából ennek fele van külföldi kézben. A külföldi franchise-ok 26 százaléka amerikai vállalatok tulajdonában van.
A beszállítókkal együtt több mint 100 000 ember megélhetését biztosítja a szektor Magyarországon, összesen több ezer milliárd forintos éves teljesítménnyel, ezzel pedig előzzük a szomszédos országokat.
Ezek a számok persze nem pusztán az éttermi franchise hálózatokat takarják, de összességében a franchise-ok számára vonzó lehetőségként rajzolják fel a magyar piacot.
S végül, de nem utoljára: a nemzetközi étteremláncokat gyakran
Egy-egy régióban való piacra lépés gyakran nem a rövidtávú eredményességet, hanem a hosszú távú üzleti célokat szolgálja, mint például a márka ismertségének fokozását – erősítette meg Pásztor Szabolcs és Horváth Sebestyén azt, hogy amennyiben a vállalatok a piacra lépés mellett döntenek, hosszabb távra szóló elhatározást jelent.
Mennyire bíznak a belépést tervező vendéglátói (és más profilú) franchise hálózatok a magyar piacban, abban, hogy befogadja kínálatukat? Ahogy láttuk, a belépési szándék, illetve konkrét terv mögött alapos tervezés, racionális számítás húzódik meg: így amikor megtörténik egy hivatalos bejelentés (mint legutóbb a Popeyes esetében), valójában akkor már csak a pont kerül fel az i-re, legalábbis ami a tervezési szakaszt illeti.
Az üzleti tervekbe persze beleszólhatnak a fogyasztói preferenciák. Ám ezen a ponton érdemes visszautalni arra a megállapításra, ami szerint
a gyorséttermek piacra lépésének egyik mozgatója a fogyasztói szokások megváltozása, és ennek a márkák általi felismerése.
„Az elmúlt években jelentősen nőtt a gyorséttermek és nemzetközi márkák iránti kereslet Magyarországon, különösen a fiatalok és nagyvárosi urbánus lakosok körében, az amerikai gasztronómia mellett a kelet-ázsiai ételek népszerűségének terjedése még az igazán jelentős” – emelik ki értékelésükben az Oeconomus szakértői, akik szerint a kérdésben az is fontos tényező, hogy Magyarországon jelentősen növekedett a vásárlóerő az elmúlt években.
Azaz úgy tűnik, a cégeknek nem kell attól tartaniuk, hogy a magyar piacon kudarcot vállalnak. „Azok az amerikai hálózatok, amelyek hazánkba jönnek, már több piacon bizonyítottak, olyan termékkínálattal rendelkeznek, amely nagy valószínűséggel mindenhol megállja a helyét” – mondta Dr. Mandel Katalin, aki szerint az amerikai márkák egyébként a helyi ízléshez igazítják termékpalettájukat, miközben hazai beszállítókkal dolgoznak. Ezzel pedig egybevág az itteni befektetői érdeklődés is, mert ennek középpontjában azok a márkák állnak, amelyek a nemzetközi piacon már bizonyítottak, illetve valós igény mutatkozik rájuk – foglalta össze a szakember.