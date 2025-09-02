Jönnek az amerikai gyorséttermek: pizzázó, tacozó, burritokat kínáló lánc is partnert keres

Újabb, az Egyesült Államokban alapított márkák mutatnak komoly érdeklődést a magyarországi és a régiós lehetőségek iránt. Ezt az mutatja, hogy az Egyesült Államok magyarországi nagykövetségének honlapján megjelent egy üzleti szemináriumra vonatkozó felhívás, melyen magyar vállalakozóknak, befektetőknek nyílik lehetőségük találkozni a megnevezett franchise márkák képviselőivel.

Egy, a Blaze Pizza kínálatában felszolgált pizza - több amerikai franchise érdeklődik a magyarországi piacra lépés iránt

Fotó: Wikipedia Commons

Több mint tíz amerikai franchise képviselőjével lehet találkozni

Ahogy az Origo megíra, a Wendy's magyar piacra várható visszatérése mellett a csirkés szendvicseiről ismert Popeyes már elszánta magát a lépésre, és várhatóan még idén ősszel megnyitja első itteni éttermét Budapesten. Úgy tűnik azonban, hogy más márkák is komolyan érdeklődnek a magyar piaci lehetőségei iránt, amint erre az amerikai nagykövetség felhívása utal.

A felhívás szerint az Amerikai Kereskedelmi Iroda a Magyar Franchise Szövetséggel és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködésben exkluzív szemináriumot szervez, amelyen bemutatja a legeredményesebb és legjobban felfuttatható amerikai franchise-márkákat, amelyek készen állnak a magyar piacra lépésre.

A rendezvényt szeptember 16-án tartják meg, és azon a tájékoztatás szerint a következő amerikai franchise márkák képviselőivel lehet találkozni:

United Franchise Group – Transworld: márkaépítéssel, tanácsadással, üzleti tervezéssel, a franchise rendszerekkel foglalkozó jelentős vállalat

The Wendy’s Company: az egyik legjelentősebb amerikai gyorséttermi hálózat működik a márkanév alatt, mely 2002-ig Magyaroszágon is jelen volt, ám a jelek arra mutatnak, hogy visszatérnének

Pizza Inn: dallasi alapítású, több mint 250 étteremmel rendelkező lánc

Blaze Pizza: a márkát 2011-ben alapították Atlantában, mögötte többek között a kosárlabda sport egyik legnagyobb alakja, James LeBron áll; a láncnak több mint 300 egysége működik

Russo’s New York Pizzeria: a láncot nevével ellentétben Houstonban alapították 1992-ben, New York-i típusú pizzákat, valamint különféle olasz ételeket kínálnak

Vocelli Pizza: Pittsburgh városában alapított lánc

Velvet Taco: a láncnál taco variációkat lehet fogyasztani

Barberitos: főként az Egyesült Államok délkeleti részén találkozni a lánccal, mely a burritónak egy variációit kínálja vendégeinek

Darden Restaurants – Olive Garden: jelentős, közel 1000 helyszínen működő, amerikai-olasz ételeket kínáló étteremlánc

Renue Systems: főként intézmények, kereskedelmi létesítmények számára kínál takarítási szolgáltatásokat

Mobile Outfitters: tokokat és más kiegészítőket kínál a telefonokhoz, a márka több mint 50 piacon van jelen.

A tájékoztatás szerint a helyszínről és az amerikai franchise-márkákról további információt az Amerikai Kereskedelmi Szolgálat nyújt. A rendezvény regisztrációköteles.