Rendkívüli

Putyin elképesztő dolgot mondott Ficónak – mit lép a szlovák miniszterelnök?

étteremlánc

Jönnek az amerikai gyorséttermek: pizzázó, tacozó, burritokat kínáló lánc is partnert keres

Több mint 10 nagy, az Egyesült Államokban alapított franchise márka képviselői érkeznek Magyarországra hamarosan, hogy lehetséges együttműködési, partnerségi lehetőségekről tárgyaljanak magyar befektetőkkel. Ez azt jelenti, hogy több nagy amerikai franchise fontolgatja a magyar piacra lépést, a rendezvény kapcsán megnevezett márkák között elsősorban éttermi láncok neveit látni.
Újabb, az Egyesült Államokban alapított márkák mutatnak komoly érdeklődést a magyarországi és a régiós lehetőségek iránt. Ezt az mutatja, hogy az Egyesült Államok magyarországi nagykövetségének honlapján megjelent egy üzleti szemináriumra vonatkozó felhívás, melyen magyar vállalakozóknak, befektetőknek nyílik lehetőségük találkozni a megnevezett franchise márkák képviselőivel.

Egy, a Blaze Pizza kínálatában felszolgált pizza - több amerikai franchise érdeklődik a magyarországi piacra lépés iránt
Fotó: Wikipedia Commons

Több mint tíz amerikai franchise képviselőjével lehet találkozni

Ahogy az Origo megíra, a Wendy's magyar piacra várható visszatérése mellett a csirkés szendvicseiről ismert Popeyes már elszánta magát a lépésre, és várhatóan még idén ősszel megnyitja első itteni éttermét Budapesten. Úgy tűnik azonban, hogy más márkák is komolyan érdeklődnek a magyar piaci lehetőségei iránt, amint erre az amerikai nagykövetség felhívása utal.

A felhívás szerint az Amerikai Kereskedelmi Iroda a Magyar Franchise Szövetséggel és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködésben exkluzív szemináriumot szervez, amelyen bemutatja a legeredményesebb és legjobban felfuttatható amerikai franchise-márkákat, amelyek készen állnak a magyar piacra lépésre.

A rendezvényt szeptember 16-án tartják meg, és azon a tájékoztatás szerint a következő amerikai franchise márkák képviselőivel lehet találkozni:

  • United Franchise Group – Transworld: márkaépítéssel, tanácsadással, üzleti tervezéssel, a franchise rendszerekkel foglalkozó jelentős vállalat
  • The Wendy’s Company: az egyik legjelentősebb amerikai gyorséttermi hálózat működik a márkanév alatt, mely 2002-ig Magyaroszágon is jelen volt, ám a jelek arra mutatnak, hogy visszatérnének
  • Pizza Inn: dallasi alapítású, több mint 250 étteremmel rendelkező lánc
  • Blaze Pizza: a márkát 2011-ben alapították Atlantában, mögötte többek között a kosárlabda sport egyik legnagyobb alakja, James LeBron áll; a láncnak több mint 300 egysége működik
  • Russo’s New York Pizzeria: a láncot nevével ellentétben Houstonban alapították 1992-ben, New York-i típusú pizzákat, valamint különféle olasz ételeket kínálnak
  • Vocelli Pizza: Pittsburgh városában alapított lánc
  • Velvet Taco: a láncnál taco variációkat lehet fogyasztani
  • Barberitos: főként az Egyesült Államok délkeleti részén találkozni a lánccal, mely a burritónak egy variációit kínálja vendégeinek
  • Darden Restaurants – Olive Garden: jelentős, közel 1000 helyszínen működő, amerikai-olasz ételeket kínáló étteremlánc
  • Renue Systems: főként intézmények, kereskedelmi létesítmények számára kínál takarítási szolgáltatásokat
  • Mobile Outfitters: tokokat és más kiegészítőket kínál a telefonokhoz, a márka több mint 50 piacon van jelen.

A tájékoztatás szerint a helyszínről és az amerikai franchise-márkákról további információt az Amerikai Kereskedelmi Szolgálat nyújt. A rendezvény regisztrációköteles.

 

