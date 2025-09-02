Jönnek az amerikai gyorséttermek: pizzázó, tacozó, burritokat kínáló lánc is partnert keres
Több mint 10 nagy, az Egyesült Államokban alapított franchise márka képviselői érkeznek Magyarországra hamarosan, hogy lehetséges együttműködési, partnerségi lehetőségekről tárgyaljanak magyar befektetőkkel. Ez azt jelenti, hogy több nagy amerikai franchise fontolgatja a magyar piacra lépést, a rendezvény kapcsán megnevezett márkák között elsősorban éttermi láncok neveit látni.
Újabb, az Egyesült Államokban alapított márkák mutatnak komoly érdeklődést a magyarországi és a régiós lehetőségek iránt. Ezt az mutatja, hogy az Egyesült Államok magyarországi nagykövetségének honlapján megjelent egy üzleti szemináriumra vonatkozó felhívás, melyen magyar vállalakozóknak, befektetőknek nyílik lehetőségük találkozni a megnevezett franchise márkák képviselőivel.
Több mint tíz amerikai franchise képviselőjével lehet találkozni