Elindult a fűtésszezon – mutatjuk, hogyan spórolhatja a legtöbb pénzt

A hideg idő közeledtével a magasabb rezsiszámlák időszaka is elérkezik. Azonban rengeteg olyan praktika létezik, amellyel akár saját magunk is befolyásolhatjuk, hogy hány forint lesz a fűtés. Sokan nem tudják, de akár komolyabb beruházás nélkül, pusztán egy kis odafigyeléssel is jelentősen csökkenthetik az otthonuk energiafogyasztását.

Fűtés számla illusztráció. Fotó: Csomor Ádám

Így spórolhatunk könnyedén a fűtésen

Az MVM tájékoztatása szerint, ha csak 1 °C fokkal lejjebb állítjuk a hőfokszabályzót, azzal akár 6% fűtési energiát is megspórolhatunk. Az állandó hőmérséklet fenntartása általában hatékonyabb, mint a teljes lekapcsolás, mivel a fűtési rendszernek energiát kell ahhoz fordítania, hogy újra felmelegítse a hideg lakást.

Amikor elmegyünk otthonról, rövidebb távollét esetén 3 fokkal, többnapos távollét esetén 6 fokkal állítsuk lejjebb a hőfokszabályozót. Azonban ha csak éjszaka, az alvásidőre vesszük lejjebb 1˚C fokkal a belső hőmérsékletet, éves szinten már az is 2-3%-os energiamegtakarítást eredményezhet.

A fürdőszobában, a nappaliban vagy a gyerekszobában a 20-22 °C fokos hőmérséklet már komfortos. Alváshoz azonban nem csak elég, egészségesebb is a 18 °C fokos hőmérséklet. Nem használt helyiségekben pedig végképp elegendő olyan alacsonyra állítani a hőfokot, ami még nem hűti a fűtött helyiséggel esetleg közös falat. Ahhoz, hogy hosszú távon anyagilag érzékeljük a beállítások eredményét, nagy segítség a programozható termosztát.

Tippek a hőérzet javításához

A lakás ideális páratartalma 45-55% körül van. A fűtés eleve szárítja a lakás levegőjét, így az ideális állapot fenntartásához szinte muszáj párásítani. Első lépésként szerezzünk be egy-két ezer forintért egy páramérő készüléket, amellyel könnyedén kontroll alatt tarthatjuk a folyamatokat. A zöld, nagy vagy soklevelű növények alkalmasak a párásításra, és mivel oxigént termelnek, tisztítják is a levegőt. De az ideális páratartalom eléréséhez élhetünk a „vizes” tevékenységek előnyeivel, mint pl. a fürdés vagy a mosás, mert egy nyitva hagyott fürdőszobaajtó vagy a szobában teregetés is elegendő mértékben emelheti a páratartalmat. A fűtőtestre helyezett párologtatóedényt is valószínűleg mindenki ismeri, egyszerű és nagyszerű trükk.