Elindult a fűtésszezon – mutatjuk, hogyan spórolhatja a legtöbb pénzt

A hideg idő közeledtével a magasabb rezsiszámlák időszaka is elérkezik. Azonban rengeteg olyan praktika létezik, amellyel akár saját magunk is befolyásolhatjuk, hogy hány forint lesz a fűtés. Sokan nem tudják, de akár komolyabb beruházás nélkül, pusztán egy kis odafigyeléssel is jelentősen csökkenthetik az otthonuk energiafogyasztását.
Az MVM tájékoztatása szerint, ha csak 1 °C fokkal lejjebb állítjuk a hőfokszabályzót, azzal akár 6% fűtési energiát is megspórolhatunk. Az állandó hőmérséklet fenntartása általában hatékonyabb, mint a teljes lekapcsolás, mivel a fűtési rendszernek energiát kell ahhoz fordítania, hogy újra felmelegítse a hideg lakást.
Amikor elmegyünk otthonról, rövidebb távollét esetén 3 fokkal, többnapos távollét esetén 6 fokkal állítsuk lejjebb a hőfokszabályozót. Azonban ha csak éjszaka, az alvásidőre vesszük lejjebb 1˚C fokkal a belső hőmérsékletet, éves szinten már az is 2-3%-os energiamegtakarítást eredményezhet.
A fürdőszobában, a nappaliban vagy a gyerekszobában a 20-22 °C fokos hőmérséklet már komfortos. Alváshoz azonban nem csak elég, egészségesebb is a 18 °C fokos hőmérséklet. Nem használt helyiségekben pedig végképp elegendő olyan alacsonyra állítani a hőfokot, ami még nem hűti a fűtött helyiséggel esetleg közös falat. Ahhoz, hogy hosszú távon anyagilag érzékeljük a beállítások eredményét, nagy segítség a programozható termosztát.
A lakás ideális páratartalma 45-55% körül van. A fűtés eleve szárítja a lakás levegőjét, így az ideális állapot fenntartásához szinte muszáj párásítani. Első lépésként szerezzünk be egy-két ezer forintért egy páramérő készüléket, amellyel könnyedén kontroll alatt tarthatjuk a folyamatokat. A zöld, nagy vagy soklevelű növények alkalmasak a párásításra, és mivel oxigént termelnek, tisztítják is a levegőt. De az ideális páratartalom eléréséhez élhetünk a „vizes” tevékenységek előnyeivel, mint pl. a fürdés vagy a mosás, mert egy nyitva hagyott fürdőszobaajtó vagy a szobában teregetés is elegendő mértékben emelheti a páratartalmat. A fűtőtestre helyezett párologtatóedényt is valószínűleg mindenki ismeri, egyszerű és nagyszerű trükk.
A padlóra terített szőnyegek szintén sokat segítenek a hőérzeten, több szőnyeggel akár 10%-kal kevesebb hő szökik meg a szobákból.
Ami a padlónak a szőnyeg, az az ablaknak a függöny. Télen érdemes sűrűbb szövésű függönyöket feltenni, ami – különösen, ha meleg színűt választunk – tovább javítja hőérzetünket. A hosszára ügyeljünk: behúzva takarja az ablakot teljes egészében, de ne lógjon a fűtőtest elé. Gyengébb szigetelésű ablaknál sok hideget felfog a huzatfogó párna vagy akár csak egy hurkára tekert kisebb takaró is. A fűtőtest mögé érdemes hőszigetelő lapot, ha kevés a hely, akkor hőszigetelő fóliát ragasztani.
A porréteggel lepett energetikai eszközök hatásfoka csökken, ami ugyanúgy igaz például egy izzó fényleadására, mint egy klímaberendezés hatékonyságára. Vagyis ha a hőleadó fűtőtesteket rendszeresen portalanítjuk, amit radiátorok esetében kiegészítünk évente legalább egyszeri légtelenítéssel is, a berendezések éves energiafogyasztását akár 10%-kal csökkenthetjük.
A folyamatosan használt klímaberendezések akkor működnek energiahatékonyan, ha évente legalább kétszer kitisztíttatjuk és kicseréljük a légszűrőket. Az elkoszolódott légszűrők bizonyos körülmények között akár 15%-kal is növelhetik a villanyszámlát és rövidíthetik a rendszer élettartamát. Nyitott ablaknál működtetett klímánál pedig gyakorlatilag megsokszorozzuk a berendezés energiafogyasztását, és töredékére csökkentjük a hatékonyságát – ezzel pedig a rezsiszámlánk is megnövekedhet.
Legyünk mértékletesek akkor is, ha a klímát fűtésre használjuk: ne akarjunk a szobában 30 °C-ot, téli időszakban a 23 °C körüli szobahőmérséklet elegendő. A szabályozást bízzuk az automata üzemmódra: ha a készülék elérte a kívánt hőt, átvált visszafogott üzemmódra, vagy csak a ventilátort használja.
