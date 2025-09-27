Hirtelen jött a lehűlés - fűtsünk vagy még ne? Rezsitrükkök, tízezreket spórolhat

A fűtési szezon hivatalosan már szeptember közepén elkezdődik, és egészen május közepéig tart. Ráadásul idén egész hűvös lett a szeptember vége és a jövő héten még hidegebb lesz. A szolgáltatónak már innentől biztosítania kell a fűtést, különösen akkor, ha erőteljesen lehűl az idő. Aki egyedileg fűt, bármikor bekapcsolhatja, ha fázik. A rezsiszámlák, a fűtési költségek sok család életében a legnagyobb kiadások közé tartoznak, néha nem árt megnézni, hogy a rezsicsökkentés nélkül mennyit kellene fizetni, mert sokkolóan többet. Adunk néhány tippet a fűtési költségek csökkentésére.
A fűtési szezon hivatalosan szeptember közepétől május közepéig tart, vagyis az év több mint felében ketyeg a számla. Jó hír, hogy már apró megoldásokkal is sokat tehetünk a költségek csökkentéséért. A legegyszerűbb lépés a termosztát lejjebb tekerése:
A komfortérzetünk nem csak a levegő hőmérsékletétől függ. Az ideális páratartalom 45–55 százalék, ha ez megvan, kevésbé érezzük hűvösnek a lakást. Szőnyegekkel, vastag függönyökkel, huzatfogókkal szintén csökkenthetjük a hőveszteséget, és melegebbnek érződik a helyiség. A radiátorok rendszeres légtelenítése, tisztán tartása is fontos: ezek akár 10 százalékkal növelhetik a fűtés hatékonyságát. Egyre többen használják a klímaberendezést fűtésre. Ha a készüléket évente legalább kétszer karbantartják és a szűrőket is rendszeresen cserélik, a fűtésre optimalizált klíma gazdaságos alternatívát jelenthet. Ügyelni kell azonban arra, hogy ne tartsuk indokolatlanul magasra a belső hőmérsékletet, és ne működtessük nyitott ablaknál.
Nem megalapozatlan a kérdés, hogy érdemes-e teljesen átállni elektromos fűtésre. De tudni kell, a gáz kikötése jelentős költségekkel jár: a rendszer bontása, a gázóra leszerelése, a hivatalos ügyintézés akár 300–400 ezer forintba is kerülhet. Ha nem használjuk a gázt, érdemes a szolgáltatás szüneteltetését kérvényezni, ha mégis szükség lenne rá, olcsóbban újraindítható. Az elektromos fűtési megoldások költsége nagyban függ a technológiától. Az egyszerű fűtőpanelek, infrapanelek, hősugárzók sok esetben drágábbak lehetnek a gázfűtésnél. Korszerű hőszivattyú vagy fűtésre optimalizált klíma – különösen napelemmel kombinálva – viszont már sokkal hatékonyabb megoldás.
Mindenképpen érdemes figyelembe venni a rezsicsökkentés kedvezményes tarifahatárait:
Ha a díjfizetésen gondolkodunk, érdemes mérlegelni mindegyiknek az előnyeit. Az átalányfizetés kényelmes, hiszen minden hónapban ugyanannyit kell fizetni, de elszámoláskor kellemetlen meglepetést okozhat, ha többet fogyasztottunk a becsültnél. A diktálás pontosabb, és jobban ösztönöz a takarékosságra, de a téli hónapokban jelentősen megugorhatnak a havi kiadások. Átalányról diktálásra akkor célszerű váltani, ha például szigetelés vagy korszerűsítés miatt jelentősen csökken a fogyasztásunk. Az átalány a kiszámíthatóság miatt praktikusabb, aki nem szeret adminisztrálni, neki ez a jobb megoldás.
A legjobb stratégia sokszor a vegyes megoldás: gázfűtés mellé klíma vagy hőszivattyú, esetleg napelem. Így optimalizálható a fogyasztás, és kihasználható mindkét energiafajta kedvezményes kerete. A kulcs a tudatosság:
A leghasznosabb tanácsok a rezsiköltség csökkentésére
1. Minimális beavatkozásokkal is lehet spórolni – 1 °C csökkentés, párásítás, függöny, szőnyeg és a radiátorok karbantartása sokat hozhat.
2. Ne kapkodjunk az átállással – a gázt kikötni és átállni áramra nagy beruházás és kockázat, csak akkor éri meg, ha a legkorszerűbb rendszerre állunk át.
3. Számlázási módban is érdemes tudatosnak lenni – az átalány kényelmes, a diktálás pontos, de ingadozó a számla összege. Mindkét módban figyelni kell a kedvezményes keretek túllépését.
4. Gondolkodjunk kombinált megoldásokban – nem feltétlenül kell a gázt teljesen elhagyni; a klíma vagy hőszivattyú kiegészítésével, okos beállításokkal valóban jelentős megtakarítás érhető el.