Hirtelen jött a lehűlés - fűtsünk vagy még ne? Rezsitrükkök, tízezreket spórolhat

A fűtési szezon hivatalosan már szeptember közepén elkezdődik, és egészen május közepéig tart. Ráadásul idén egész hűvös lett a szeptember vége és a jövő héten még hidegebb lesz. A szolgáltatónak már innentől biztosítania kell a fűtést, különösen akkor, ha erőteljesen lehűl az idő. Aki egyedileg fűt, bármikor bekapcsolhatja, ha fázik. A rezsiszámlák, a fűtési költségek sok család életében a legnagyobb kiadások közé tartoznak, néha nem árt megnézni, hogy a rezsicsökkentés nélkül mennyit kellene fizetni, mert sokkolóan többet. Adunk néhány tippet a fűtési költségek csökkentésére.

A fűtési költségek csökkentése néhány egyszerű megoldással elérhető/Fotó: Shutterstock

Kis lépések, nagy megtakarítás, csökkennek a fűtési költségek

A fűtési szezon hivatalosan szeptember közepétől május közepéig tart, vagyis az év több mint felében ketyeg a számla. Jó hír, hogy már apró megoldásokkal is sokat tehetünk a költségek csökkentéséért. A legegyszerűbb lépés a termosztát lejjebb tekerése:

mindössze 1 °C hőmérséklet-csökkentés akár 6 százalékkal mérsékelheti az energiafelhasználást.

Programozható termosztáttal ez még kényelmesebben megoldható, hiszen beállíthatjuk, hogy akkor legyen melegebb, amikor otthon vagyunk, éjszakára vagy távollét idejére pedig néhány fokkal lejjebb vehetjük a hőmérsékletet.

A komfortérzetünk nem csak a levegő hőmérsékletétől függ. Az ideális páratartalom 45–55 százalék, ha ez megvan, kevésbé érezzük hűvösnek a lakást. Szőnyegekkel, vastag függönyökkel, huzatfogókkal szintén csökkenthetjük a hőveszteséget, és melegebbnek érződik a helyiség. A radiátorok rendszeres légtelenítése, tisztán tartása is fontos: ezek akár 10 százalékkal növelhetik a fűtés hatékonyságát. Egyre többen használják a klímaberendezést fűtésre. Ha a készüléket évente legalább kétszer karbantartják és a szűrőket is rendszeresen cserélik, a fűtésre optimalizált klíma gazdaságos alternatívát jelenthet. Ügyelni kell azonban arra, hogy ne tartsuk indokolatlanul magasra a belső hőmérsékletet, és ne működtessük nyitott ablaknál.



Gáz vagy áram, átalány vagy diktálás?



Nem megalapozatlan a kérdés, hogy érdemes-e teljesen átállni elektromos fűtésre. De tudni kell, a gáz kikötése jelentős költségekkel jár: a rendszer bontása, a gázóra leszerelése, a hivatalos ügyintézés akár 300–400 ezer forintba is kerülhet. Ha nem használjuk a gázt, érdemes a szolgáltatás szüneteltetését kérvényezni, ha mégis szükség lenne rá, olcsóbban újraindítható. Az elektromos fűtési megoldások költsége nagyban függ a technológiától. Az egyszerű fűtőpanelek, infrapanelek, hősugárzók sok esetben drágábbak lehetnek a gázfűtésnél. Korszerű hőszivattyú vagy fűtésre optimalizált klíma – különösen napelemmel kombinálva – viszont már sokkal hatékonyabb megoldás.

Mindenképpen érdemes figyelembe venni a rezsicsökkentés kedvezményes tarifahatárait: gáznál 1 729 m³,

villamos energiánál 2 523 kWh a kedvezményes keret, amelynek túllépése után lakossági piaci árat fizetünk.

Ha a díjfizetésen gondolkodunk, érdemes mérlegelni mindegyiknek az előnyeit. Az átalányfizetés kényelmes, hiszen minden hónapban ugyanannyit kell fizetni, de elszámoláskor kellemetlen meglepetést okozhat, ha többet fogyasztottunk a becsültnél. A diktálás pontosabb, és jobban ösztönöz a takarékosságra, de a téli hónapokban jelentősen megugorhatnak a havi kiadások. Átalányról diktálásra akkor célszerű váltani, ha például szigetelés vagy korszerűsítés miatt jelentősen csökken a fogyasztásunk. Az átalány a kiszámíthatóság miatt praktikusabb, aki nem szeret adminisztrálni, neki ez a jobb megoldás.

