Rendkívüli

Donald Trump fontos dolgot jelentett be a magyar olajellátásról

gitár

Több százmillió forintot érhet az összetört gitár, amely egy kíméletlen verekedés emlékét idézi

Árverésre kerül a rock történetének egyik híres vagy inkább hírhedt hangszere. Közel 225 millió forintnak megfelelő bevétel folyhat be annak a gitárnak az eladásából, amelyet az Oasis testvérpárjának egyik tagja tört össze, amikor összeverekedett fivérével közvetlenül egyik koncertjük előtt. Ezzel a balhéval akkor hosszú időre véget ért a zenekar története.
gitárGibson ES-355OasisNoel Gallagherzenekar

A Gallagher fivérek nemrégiben kibékültek ugyan egymással és elindultak egy rekordokat döntő világkörüli turnéra, de egy tárgy, amely kapcsolatuk zűrösebb időszakaira emlékeztet, hamarosan újra az érdeklődés középpontjába kerül. Árverésre kerül ugyanis az a gitár, amelyet Noel szerint Liam összetört azon az estén, amikor a 2009-es párizsi Rock en Seine fesztiválon a testvérpár összeverekedett a színfalak mögött. Ekkor Noel elhagyta a zenekart, majd Liammel 15 évig szóba sem álltak egymással, az Oasis pedig feloszlott.

Gallagher fivérek, (L-R) Liam Gallagher, lead singer, Paul Arthurs, guitarist and Noel Gallagher, singer and guitarist of British rock band Oasis perform on stage at the Principality Stadium in Cardiff on July 4, 2025, during the opening concert of their highly anticipated reunion tour nearly 16 years after last performing together. Two consecutive nights of concerts at the Principality Stadium in the Welsh capital mark the start of a 41-date run of gigs spanning the world. (Photo by AFP stringer / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - NOT TO BE USED AFTER JULY 3, 2026
A Gallagher fivérek újra összeálltak egy világkörüli turnéra
Fotó: AFP STRINGER / AFP

Egy 1960-as évekbeli piros Gibson ES-355 gitárról van szó, amely becslések szerint akár 500.000 fontot (224 millió forint) is érhet.

Annak idején a szakítás már hónapok óta a levegőben lógott. A testvérpár tagjai nyilvánosan szidalmazták egymást a közösségi médiában, már nem beszéltek egymással, és külön járművekben utaztak a koncertekre. A párizsi verekedés, amely éppen a színpadra lépés előtt tört ki, volt az utolsó csepp a pohárban – mutat rá a Guardian.

Hatalmas összeget hozhat a Gallagher fivérek turnéja

Noel Gallagher a zenekar honlapján jelentette be a feloszlást. „Némi szomorúsággal és nagy megkönnyebbüléssel kell közölnöm, hogy ma este kiléptem az Oasisból” – mondta. „Az emberek azt írnak és mondanak, amit akarnak, de én egyszerűen nem tudtam egy napig sem tovább dolgozni Liammel.”

A zenekar nyári újraegyesülése a becslések szerint hatalmas összeget, 400 millió fontot hoz a Gallagher fivéreknek, akik ebben a hónapban további két Wembley stadionbeli fellépést is tartanak.

Noel Gallagher Takamine FP460SC akusztikus gitárja, amelyet a Wonderwall felvételéhez használtak, szintén árverésre kerül a Propstore aukciójának részeként, mintegy 150 Oasis-termék mellett.

A szélesebb körű aukción szerepel John Lennon „elveszett hétvége” korszakából származó sötétített szemüvege is, amely becslések szerint 300.000 fontot ér, valamint Michael Jackson fehér fedora kalapja, amely a Smooth Criminal videóklipjében látható, és várhatóan 80.000 fontért kelhet el.

Mark Hochman, a Propstore zenei szakértője elmondta: „John Lennon összetéveszthetetlen szemüvegétől Noel Gallagher ikonikus gitárjaiig ezek nem csupán gyűjtői darabok; kulturális mérföldkövek, amelyek milliókat inspiráltak.”

 

 

 


 

 

