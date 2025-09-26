Több százmillió forintot érhet az összetört gitár, amely egy kíméletlen verekedés emlékét idézi

A Gallagher fivérek nemrégiben kibékültek ugyan egymással és elindultak egy rekordokat döntő világkörüli turnéra, de egy tárgy, amely kapcsolatuk zűrösebb időszakaira emlékeztet, hamarosan újra az érdeklődés középpontjába kerül. Árverésre kerül ugyanis az a gitár, amelyet Noel szerint Liam összetört azon az estén, amikor a 2009-es párizsi Rock en Seine fesztiválon a testvérpár összeverekedett a színfalak mögött. Ekkor Noel elhagyta a zenekart, majd Liammel 15 évig szóba sem álltak egymással, az Oasis pedig feloszlott.

A Gallagher fivérek újra összeálltak egy világkörüli turnéra

Fotó: AFP STRINGER / AFP

Egy 1960-as évekbeli piros Gibson ES-355 gitárról van szó, amely becslések szerint akár 500.000 fontot (224 millió forint) is érhet.

Annak idején a szakítás már hónapok óta a levegőben lógott. A testvérpár tagjai nyilvánosan szidalmazták egymást a közösségi médiában, már nem beszéltek egymással, és külön járművekben utaztak a koncertekre. A párizsi verekedés, amely éppen a színpadra lépés előtt tört ki, volt az utolsó csepp a pohárban – mutat rá a Guardian.

Hatalmas összeget hozhat a Gallagher fivérek turnéja

Noel Gallagher a zenekar honlapján jelentette be a feloszlást. „Némi szomorúsággal és nagy megkönnyebbüléssel kell közölnöm, hogy ma este kiléptem az Oasisból” – mondta. „Az emberek azt írnak és mondanak, amit akarnak, de én egyszerűen nem tudtam egy napig sem tovább dolgozni Liammel.”

A zenekar nyári újraegyesülése a becslések szerint hatalmas összeget, 400 millió fontot hoz a Gallagher fivéreknek, akik ebben a hónapban további két Wembley stadionbeli fellépést is tartanak.

Noel Gallagher Takamine FP460SC akusztikus gitárja, amelyet a Wonderwall felvételéhez használtak, szintén árverésre kerül a Propstore aukciójának részeként, mintegy 150 Oasis-termék mellett.

A szélesebb körű aukción szerepel John Lennon „elveszett hétvége” korszakából származó sötétített szemüvege is, amely becslések szerint 300.000 fontot ér, valamint Michael Jackson fehér fedora kalapja, amely a Smooth Criminal videóklipjében látható, és várhatóan 80.000 fontért kelhet el.

Mark Hochman, a Propstore zenei szakértője elmondta: „John Lennon összetéveszthetetlen szemüvegétől Noel Gallagher ikonikus gitárjaiig ezek nem csupán gyűjtői darabok; kulturális mérföldkövek, amelyek milliókat inspiráltak.”



