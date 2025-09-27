Erősödik a forint, egyensúlyban a költségvetés, jó befektetés az állampapír

Az előző negyedéves szerény, de fontos GDP-növekedés, a magyarországi bruttó átlagkereset inflációt jócskán túlszárnyaló növekedése (idén júliusban 9 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban!); az ország keleti és nyugati része közötti bérszakadék mérséklődése; az elmúlt években-évtizedben Magyarországnak megnyert óriásberuházások elkészülte és fokozatos termelésbe állása; az első otthon megteremtését szinte példátlanul kedvező pénzügyi feltételekkel támogató, az építőiparnak is lendületet adó Otthon Start Program elindulása; új nemzetközi franchise-hálózatok várható piacra lépése – ez a néhány, reálgazdasági vonatkozású példa is megmutatja, hogy egyrészt nemcsak kapacitás, hanem szufla és lendület is van a magyar gazdaságban.

Megalapozott várakozással lehet tekinteni a magyar gazdasági folyamatokra

Ezek a – korántsem kimerítően felsorolt – példák a GDP-hez való hozzájárulásuk mellett jótékonyan hatnak a foglalkoztatásra, a GDP-ből az EU-átlag feletti, 6 százalékos részesedéssel bíró építőipar felpörgésére, és a Magyarország számára fontos külföldi befektetői bizalom erősítésére is. Ám vannak más, elsőre „titokzatosabbnak”, nehezebben értelmezhetőnek tűnő, a makrogazdasági folyamatok kedvező alakulására mutató adatok és trendek, amik megmutatják: indokolatlan vészmadárkodni az ország egyensúlyi helyzete, adóssága, az állam finanszírozása miatt, és különösen nem a forint árfolyama vagy az infláció miatt. Nézzünk meg néhányat ezekből!

1. Távol került az árfolyammumus a gazdaságtól

Kezdjük nemzeti fizetőeszközünk helyzetével, hiszen az elmúlt években a lakosság is megtapasztalhatta több, a forint körüli folyamat alakulását. Ezek közül az egyik legfontosabb a forint más fizetőeszközökhöz viszonyított árfolyama, amiről elmondható: régen voltak arról ilyen kedvező adatok. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) második negyedévről kiadott Inflációs jelentése megállapítja, hogy a forint ebben az időszakban összességében 3 százalékkal erősödött az euróval szemben.

Ezt pedig a régiós országokra mutogató „bezzegeléssel” sem lehet elvitatni.

Ugyanis a cseh korona és a lengyel zloty is erősödött, de előbbi csak 1,9 százalékkal, utóbbi 0,4 százalékkal erősödött, míg a román lej 0,7 százalékkal értékelődött le az euróval szemben. A dollárral szemben pedig még látványosabb a forint erőre kapása: 5 százalékkal erősödött (a cseh korona 3,9, a lengyel zloty 2,5 és a román lej 1,8 százalékkal értékelődött fel az amerikai devizával szemben).

Ezek önmagukban fontos arányok, de tegyünk egy időben tágabb kitekintést, és „forintosítsuk”, miért produkált kiemelkedőt a nemzeti fizetőeszközünk!

Összeállításunk készítésekor az MNB hivatalos euró devizaárfolyama 391 forint, ami jócskán alatta van a 400 forintos, lélektaninak tekintett határnak, és az elemzők szerint technikai szintnek számító 390 forint közelében áll. De az elmúlt hetekben volt már alatta is: a forint nemrég a közös európai valuta ellenében egészen a 388-as szintig erősödött; ilyen alacsonyan legutóbb 2024 májusában váltották az eurót.