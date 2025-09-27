Erősödik a forint, egyensúlyban a költségvetés, jó befektetés az állampapír

Az előző negyedéves szerény, de fontos GDP-növekedés, a magyarországi bruttó átlagkereset inflációt jócskán túlszárnyaló növekedése (idén júliusban 9 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban!); az ország keleti és nyugati része közötti bérszakadék mérséklődése; az elmúlt években-évtizedben Magyarországnak megnyert óriásberuházások elkészülte és fokozatos termelésbe állása; az első otthon megteremtését szinte példátlanul kedvező pénzügyi feltételekkel támogató, az építőiparnak is lendületet adó Otthon Start Program elindulása; új nemzetközi franchise-hálózatok várható piacra lépése – ez a néhány, reálgazdasági vonatkozású példa is megmutatja, hogy egyrészt nemcsak kapacitás, hanem szufla és lendület is van a magyar gazdaságban.
Ezek a – korántsem kimerítően felsorolt – példák a GDP-hez való hozzájárulásuk mellett jótékonyan hatnak a foglalkoztatásra, a GDP-ből az EU-átlag feletti, 6 százalékos részesedéssel bíró építőipar felpörgésére, és a Magyarország számára fontos külföldi befektetői bizalom erősítésére is. Ám vannak más, elsőre „titokzatosabbnak”, nehezebben értelmezhetőnek tűnő, a makrogazdasági folyamatok kedvező alakulására mutató adatok és trendek, amik megmutatják: indokolatlan vészmadárkodni az ország egyensúlyi helyzete, adóssága, az állam finanszírozása miatt, és különösen nem a forint árfolyama vagy az infláció miatt. Nézzünk meg néhányat ezekből!
Kezdjük nemzeti fizetőeszközünk helyzetével, hiszen az elmúlt években a lakosság is megtapasztalhatta több, a forint körüli folyamat alakulását. Ezek közül az egyik legfontosabb a forint más fizetőeszközökhöz viszonyított árfolyama, amiről elmondható: régen voltak arról ilyen kedvező adatok. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) második negyedévről kiadott Inflációs jelentése megállapítja, hogy a forint ebben az időszakban összességében 3 százalékkal erősödött az euróval szemben.
Ezt pedig a régiós országokra mutogató „bezzegeléssel” sem lehet elvitatni.
Ugyanis a cseh korona és a lengyel zloty is erősödött, de előbbi csak 1,9 százalékkal, utóbbi 0,4 százalékkal erősödött, míg a román lej 0,7 százalékkal értékelődött le az euróval szemben. A dollárral szemben pedig még látványosabb a forint erőre kapása: 5 százalékkal erősödött (a cseh korona 3,9, a lengyel zloty 2,5 és a román lej 1,8 százalékkal értékelődött fel az amerikai devizával szemben).
Ezek önmagukban fontos arányok, de tegyünk egy időben tágabb kitekintést, és „forintosítsuk”, miért produkált kiemelkedőt a nemzeti fizetőeszközünk!
Összeállításunk készítésekor az MNB hivatalos euró devizaárfolyama 391 forint, ami jócskán alatta van a 400 forintos, lélektaninak tekintett határnak, és az elemzők szerint technikai szintnek számító 390 forint közelében áll. De az elmúlt hetekben volt már alatta is: a forint nemrég a közös európai valuta ellenében egészen a 388-as szintig erősödött; ilyen alacsonyan legutóbb 2024 májusában váltották az eurót.
A dollárhoz képest most 333-334 forint körül áll a forint, ami szintén igen jelentős erőt mutat (messze vagyunk már az elmúlt években látott 365 forint körüli árfolyamtól), de miután a Fed (szeptember 17-én) csökkentette az alapkamatot, a forint a 328 forintot is megütötte. Ez nem „csak” egy szám: az amerikai fizetőeszköz az orosz–ukrán háború kitörése előtt, 2022 februárjában volt ennyire olcsó utoljára.
Miért fontos ezeket rögzíteni? Lakossági, vállalkozói oldalon önmagában fontos hozadéka az erős forintnak, hogy az többet ér egy külföldi árubeszerzésnél, európai webshopból történő vásárlásnál (amikor euróban fizetünk). Ám az erős forint makrogazdasági szinten is jelentős:
Persze ne menjünk el amellett, hogy a forint erősödése a magyar gazdaság kedvező kilátásai mellett arra is visszavezethető, hogy a nemzetközi folyamatok (háborús helyzetek és geopolitikai feszültségek, vámháború) gyengítették például a dollárt (az EU-USA vámmegállapodás pedig némileg megnyugtatta a pénzpiacokat). Ez utóbbi azonban a washingtoni kormány tudatos vállalása volt a Donald Trump által megvalósított gazdasági törekvések járulékos hatásaként,
azaz a forint nem egy „véletlenszerű” helyzetben, hanem ezzel a folyamattal párhuzamosan tudott erősödni.
Említsünk meg egy másik vonatkozást is: az erős forint némileg nehezíti, rövid távon kedvezőtlenül befolyásolja az exportáló magyar vállalatok helyzetét. Ám a várakozások szerint ezért a nehézségért hosszabb távon a stabil (év végéig az euróval szemben várhatóan 400 forint alatt maradó) forint, a mérséklődő infláció kárpótol majd. Az MBH elemzői szerint egyébként további dezinflációs hatásokra kell számolni az amerikai vámok miatt, hiszen azok a kereslet csökkenésével Európán belüli kínálatnövekedést fognak eredményezni.
Ez pedig európai, de magyar szinten is az inflációs célnál maradást, illetve afelé közelítést segíti elő, ami önmagában segíti az árfolyam stabilitását. Nem véletlen, hogy az MNB Monetáris Tanácsa legutóbbi, szeptember 23-i kamatdöntő ülésén változatlanul hagyta a jegybanki alapkamatot. Csökkentése ugyanis az infláció kockázatát növeli, de a jegybank törvényi feladata alapján az árstabilitásra törekszik, amihez szigorú monetáris politikát társít. Azt pedig, hogy mennyire szigorút, az Erste Investment szakértői kommentárja foglalja össze, ami szerint bár lassan tér nyílhat az óvatos enyhítésre, „az első kamatcsökkentés időpontja továbbra is meglehetősen távolinak tűnik a jegybanki üzenetek alapján” – vagyis a jegybank nem hazardírozik.
S tegyük ehhez hozzá a másik oldalt is: jegybanki kamatemelésről nincs szó, azaz a Monetáris Tanács úgy látja, az infláció elleni küzdelemhez és a likvid pénzek „megnyeréséhez” nincs szükség magasabb kamatokra (ezt mi tartjuk fontosnak rögzíteni, egyébként annyira nincs erről szó, hogy még távlati iránymutatásban sem szerepel – a szerk.).
A kötvények, részvények, értékpapírok világában kevésbé otthonosan mozgók számára is ismerős lehet, hogy egy-egy részvénypiac teljesítménye, mutatóinak alakulása önmagában hírértékű lehet. Ez azért van így, mert a tőzsdék, pénzügyi piacok teljesítménye a konkrét értékpapírok, részvények, devizák teljesítményén túl (ill. azokra alapulva) ad iránymutatást a piac teljesítményéről. Magyarországon idén júliusban regisztráltak egy fontos rekordot: a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) vezető részvényindexe, a BUX első alkalommal lépte át a 100.000 pontos záróértéket, ezzel új történelmi mérföldkövet ért el. Az 1991-ben 1000 pontról indult, azóta százszoros növekedést elérő index a legnagyobb tőkeértékű és forgalmú hazai részvények árfolyamának változását követi, egyúttal pedig a magyar tőkepiac teljesítményének legfontosabb mutatószáma.
Az önmagában is fontos eredményhez érdemes hozzátenni, hogy
a hazai részvénypiac kiemelkedő eredménye az elmúlt egy évben meghaladta a világ vezető részvénypiaci indexeinek emelkedését.
A BUX-index 2024. és 2025. augusztus vége között több mint 40 százalékkal növekedett. Vessük ezt össze a szintén referenciának számító német DAX-index eredményével, mely a vizsgált időszakban 26 százalékkal növekedett (ez forintra átszámítva 28 százalékos növekményt jelent). Az amerikai S&P 500, valamint a japán TOPIX részvénypiaci index 17-17 százalékot emelkedett saját devizában, ugyanakkor a forint dollárral és japán jennel szembeni erősödése miatt a forintban számolt hozamok elmaradnak ettől (mit tesz az erős forint: kisebb hozammal kell beérni az erős nemzeti valuta miatt).
Érdemes ehhez hozzátenni (s ennek nemcsak a tőzsde és a részvények világában, hanem az állampapír-vásárlásokhoz is fontos üzenetértéke van), hogy a nagy nemzetközi hitelminősítők tavaszi értékelési körükben megerősítették hazánk stabil kilátásra, befektetésre ajánlott kategóriára adott minősítésüket. Ezen előzmények és a reálgazdasági folyamatok, valamint a cikkünkben tárgyalt monetáris folyamatok kapcsán bizakodva lehet tekinteni az őszi minősítési körre is.
Cikkünk a második oldalon folytatódik, lapozzon!
A külkereskedelmi egyenleg köszöni szépen, remekül van
Mind az erős, mind a gyenge forintnak megvannak a maga kockázatai, de a júliusi külkereskedelmi adatok alapján egyelőre még nincs miért aggódni (a KSH szeptember 30-án jelentkezik az augusztusi adatokkal). A termékkivitel volumene 3,5 százalékkal, a behozatalé 1 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit, míg a szolgáltatás-külkereskedelmi többlet a II. negyedévben 3,1 milliárd euró volt.