76 kilométeres bővítést kap a Panama-csatorna, de nem úgy, ahogy gondolná

Miként az Origo ebben az összeállításában bemutatta, a világ fosszilis energiahordozókkal való ellátásában óriási szerepe van a kőolaj- és földgázvezetékeknek. Ezek sora újabbal bővülhet, mely ha nem is hosssza, hanem jelentősége miatt válhat majd kritikus fontosságúvá. Panamában ugyanis megkezdődött a kiválasztása a koncessziós partnereknek, mely egy propán, bután, valamint etán szállítására alkalmas, 76 km-es vezetékrendszert építhetnek majd a jövőben.

Egy konténerszállító teherhajó a Panama-csatornában (illusztráció) - gázvezetékkel csökkentené a vízszintnek való kitettséget az energiaszállításokban Panama

Fotó: MARTIN BERNETTI / AFP

Gázvezetékbe terelné a földgázt Panama

A Panama-csatorna elsősorban a kereskedelmi áruszállító hajók miatt fontos átjáró az Atlanti- és a Csendes-óceán kötzött, de az átkelőt nem csak konténer- és ömleszettáru-szállító hajók, hanem például LNG-tankerek is igénybe veszik. Méghozzá – cikkünket itt találja az Origón – egyre nagyobb számban, ami viszont értékes kapacitásokat jelent az áruszállítás kezelésében. Ebben hozhat alapvető változást a jövőben a gázvezeték, melynek célja, hogy Panama a Mexikói-öböl és Északkelet-Ázsia közötti energiafolyosó fontos, elsőként elkészülő eleme legyen.

A tervek szerint napi 2,5 millió hordó szállítási kapacitással rendelkező infrastruktúra célja a csatornakapacitás felszabadítása további vízfelhasználás nélkül – ez a közelmúltbeli aszályos viszonyok miatt különösen fontos lenne.

A gázvezetéken az energiahordozó a tengeri átkelő igénybe vétele nélkül juthatna át a Panama-csatornán.

A gCaptain beszámolója szerint a projekt iránt óriási a nemzetközi érdeklődés. Közel félszáz globális energiacég képviselője vett részt a Panamavárosban megrendezett első projekttalálkozón, többet között az ExxonMobil, a Shell, az Energy Transfer, és a Mitsubishi vállalatoktól, valamint olyan pénzügyi intézmények, mint a Japan Bank of International Cooperation (JBIC) és a Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

„Az Egyesült Államok jelenlegi kormánya alatt az energiatermékek kiemelt prioritást élveznek majd” – hívta fel a figyelmet a találkozón Ricaurte Vasquez, a Panama-csatorna igazgatója. Szerinte Panamának meg kell ragadnia az ebből fakadó lehetőségeket, megőrizve pozícióját a nemzetközi kereskedelem keringésében.