76 kilométeres bővítést kap a Panama-csatorna, de nem úgy, ahogy gondolná

Miként az Origo ebben az összeállításában bemutatta, a világ fosszilis energiahordozókkal való ellátásában óriási szerepe van a kőolaj- és földgázvezetékeknek. Ezek sora újabbal bővülhet, mely ha nem is hosssza, hanem jelentősége miatt válhat majd kritikus fontosságúvá. Panamában ugyanis megkezdődött a kiválasztása a koncessziós partnereknek, mely egy propán, bután, valamint etán szállítására alkalmas, 76 km-es vezetékrendszert építhetnek majd a jövőben.
A Panama-csatorna elsősorban a kereskedelmi áruszállító hajók miatt fontos átjáró az Atlanti- és a Csendes-óceán kötzött, de az átkelőt nem csak konténer- és ömleszettáru-szállító hajók, hanem például LNG-tankerek is igénybe veszik. Méghozzá – cikkünket itt találja az Origón – egyre nagyobb számban, ami viszont értékes kapacitásokat jelent az áruszállítás kezelésében. Ebben hozhat alapvető változást a jövőben a gázvezeték, melynek célja, hogy Panama a Mexikói-öböl és Északkelet-Ázsia közötti energiafolyosó fontos, elsőként elkészülő eleme legyen.
A tervek szerint napi 2,5 millió hordó szállítási kapacitással rendelkező infrastruktúra célja a csatornakapacitás felszabadítása további vízfelhasználás nélkül – ez a közelmúltbeli aszályos viszonyok miatt különösen fontos lenne.
A gázvezetéken az energiahordozó a tengeri átkelő igénybe vétele nélkül juthatna át a Panama-csatornán.
A gCaptain beszámolója szerint a projekt iránt óriási a nemzetközi érdeklődés. Közel félszáz globális energiacég képviselője vett részt a Panamavárosban megrendezett első projekttalálkozón, többet között az ExxonMobil, a Shell, az Energy Transfer, és a Mitsubishi vállalatoktól, valamint olyan pénzügyi intézmények, mint a Japan Bank of International Cooperation (JBIC) és a Sumitomo Mitsui Banking Corporation.
„Az Egyesült Államok jelenlegi kormánya alatt az energiatermékek kiemelt prioritást élveznek majd” – hívta fel a figyelmet a találkozón Ricaurte Vasquez, a Panama-csatorna igazgatója. Szerinte Panamának meg kell ragadnia az ebből fakadó lehetőségeket, megőrizve pozícióját a nemzetközi kereskedelem keringésében.
A csővezeték-projekt stratégiai válaszként született a 2023-2024-es, az El Niño jelenségéhez köthető aszály okozta működési kihívásokra. Miként megírtuk, az alacsony vízszint komoly gondot okozott a csatorna áteresztő kapacitásaiban.
A projekt megvalósulásától azt várják, hogy hozzájáruljon a csatorna működésének optimalizálásához azáltal, hogy bizonyos rakománytípusokat, különösen
átirányítja a csővezetéken, és ezáltal hatékonyan felszabadítja a kapacitást az LNG-szállító hajók számára.
Vasquez korábbi nyilatkozatai szerint a csővezeték kifejezetten az Atlanti-óceánról a Csendes-óceánra szállítana LPG-t. Mindkét parton tengeri terminálok támogatják majd az infrastruktúrát. Az ACP szerint a fejlesztések kivitelezése során betartják a nemzetközi biztonsági, környezetvédelmi szabványokat.
A projekt része az ACP által a következő hét évre javasolt, 8,5 milliárd dolláros beruházási tervnek, amely új víztározó építését és a közlekedési infrastruktúra fejlesztését is magában foglalja.
Miként az Origo megírta, a Panama-csatornára nemrég azért hárult figyelem, mert a gigantikus amerikai vagyonkezelő, a BlackRock vezette konzorcium többségi részesedést szerzett volna a Panama két legfontosabb kikötőjét is üzemeltető cégben (de nem a csatornában, hiszen az a panamai államé). A Panama-csatornának idén eddig egyékbént jó éve volt, mivel a Washington által a nemzetközi kereskedelemben a vámok által okozott felfordulás miatt a szállítók megpróbálták felgyorítani áruforgalmukat a tengereken.
A jelenlegi pénzügyi évben ezért az ACP szerint 5 milliárd dollár körül alakulhat a felfokozott áruszállítással is gyarapodó bevétel, ám ez az októberben kezdődő következő évben várhatóan csak 4,4 milliárd dollár lesz.
A Panama-csatorna kapcsán jó hírt jelent, hogy idén némileg kedvezőbben alakultak a csapadékviszonyok, mint a korábbi években. Emiatt a csatorna most 15 méteres merüléssel üzemel, azaz azon átkelhetnek a mélyebb merülésű hajók is. Ez az állapot várhatóan 2025 végéig fennmarad.
Ugyanakkor a földgázvezetékkel épp az időjárásnak való kitettség csökkenne az energiahordozók szállításában. Ez lehetőség Panamának, ugyanakkor kockázat is, hiszen a jövőben elkészülő összeköttetés egyúttal szűk keresztmetszetű infrastruktúrát jelent.
Rövid áttekintő videó a Panama-csatorna működéséről: