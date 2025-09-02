Hírlevél

gázvezeték

Óriási bejelentés: új, gigantikus gázvezetéket épít Oroszország

Aláírta az orosz Gazprom és a kínai CNPC a Szila Szibiri-2 (Szibéria Ereje-2) gázvezeték és a Mongólián áthaladó Szojuz Vosztok (Kelet Szövetség) tranzitvezeték megépítéséről szóló memorandumot - jelentette be Alekszandr Miller, a Gazprom orosz állami gázipari vállalat igazgatótanácsának elnöke az orosz sajtónak kedden Pekingben. Az új gázvezeték közel 1000 km hosszú lesz, és évi 50 milliárd köbméter földgáz szállítására lesz alkalmas.
gázvezetékSzibéria Ereje-2MongóliaGazprom

A Nyugat-Szibéria gázmezőit a kínai Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területtel Mongólián keresztül összekötő Szibéria Ereje-2 hossza 950 kilométer, a kapacitása pedig, a Gazprom 2021-es közlése értelmében 1,3-szorosa lesz az eredeti Szibéria Ereje gázvezetékének, és évi 50 milliárd köbméter gáz szállítását irányozza elő. 

gázvezeték, pipeline, illusztráció
Minden idők legnagyobb gázipari projektjéről állapodott meg Oroszország és Kína: gázvezetéket építenek Mongólián át (illusztráció)
Fotó: Unsplash

A gázvezeték lesz a világ legnagyobb gázipari projektje

„A három ország – Oroszország, Kína és Mongólia – vezetői által tett nyilvános nyilatkozat alapján ma aláírták a jogilag kötelező erejű memorandumot a Szila Szibiri-2 gázvezeték és a Mongólia területén áthaladó Szojuz Vosztok tranzitgázvezeték építéséről” – mondta Alekszandr Miller.

Miller szerint ez lesz a világ legnagyobb és legtőkeigényesebb gázipari projektje.

Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök májusi moszkvai tárgyalásai nyomán adott utasítást a Szibéria Ereje-2 projekt megvalósításának felgyorsítására. 

A két ország vezetője kedden Kínában háromoldalú megbeszélést folytatott Uhnágín Hürelszüh mongol elnökkel, az Origo cikkét erről itt találja.

Miller szerint a felek ezt követően meg fogják vitatni és pontosítják a gázvezeték építésének finanszírozásával kapcsolatos kérdéseket, valamint a szállítás kereskedelmi feltételeit. A Szibéria Ereje-2 megállapodás 30 évre szól, a gázszállítás ára ezen a vezetéken várhatóan alacsonyabb lesz, mint az európai exporté.

A bejelentés értelmében a Gazprom és a CNPC megállapodott arról , hogy az eredeti Szibéria Ereje gázvezetéken évi 38 milliárd köbméterről 44 milliárdra növelik a Kínába irányuló gázszállításokat. 

A Távol-keleti Útvonal-projekt keretében a szállítások mennyisége jelenlegi évi 10 milliárd köbméterről 12 milliárdra emelkedik. 

A bejelentés nyomán a Gazprom részvényei ára a moszkvai tőzsde reggeli kereskedési szakaszában több mint 1 százalékkal nőtt.

Több év egyeztetése után jöhetett létre a megállapodás

A Bloomberg beszámolója szerint a Xinhua, a hivatalos kínai kormányzati hírügynökség egyelőre nem erősítette meg az orosz fél által a hatalmas gázipari fejlesztésről közölt részleteket. A Xinhua beszámolt a kínai-orosz tárgyalásról, megemlítve, hogy a két ország képviselői több mint húsz együttműködési megállapodást írtak alá, többek között energetikai kérdésekben, de nem nevezték meg kifejezetten az orosz fél által bejelentett gázvezetéket.

A hírügynökség kitér rá, hogy az óriási gázipari projektről már néhány éve folynak az orosz-kínai egyeztetések, az orosz fél számára pedig jelentősége még nagyobb lesz azt követően, hogy EU-s döntések az orosz gázról való leválást 2027-re irányozzák elő. Kína viszont sokkal óvatosabb, amihez persze az is hozzájárul, hogy a földgáz iránti kereslet növekedési üteme lassul, miközben Peking szeretné elkerülni azt, hogy a gázellátás terén függő viszonyba kerüljön egyetlen beszállítótól.

 

