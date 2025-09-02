Óriási bejelentés: új, gigantikus gázvezetéket épít Oroszország

A Nyugat-Szibéria gázmezőit a kínai Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területtel Mongólián keresztül összekötő Szibéria Ereje-2 hossza 950 kilométer, a kapacitása pedig, a Gazprom 2021-es közlése értelmében 1,3-szorosa lesz az eredeti Szibéria Ereje gázvezetékének, és évi 50 milliárd köbméter gáz szállítását irányozza elő.

Minden idők legnagyobb gázipari projektjéről állapodott meg Oroszország és Kína: gázvezetéket építenek Mongólián át (illusztráció)

Fotó: Unsplash

A gázvezeték lesz a világ legnagyobb gázipari projektje

„A három ország – Oroszország, Kína és Mongólia – vezetői által tett nyilvános nyilatkozat alapján ma aláírták a jogilag kötelező erejű memorandumot a Szila Szibiri-2 gázvezeték és a Mongólia területén áthaladó Szojuz Vosztok tranzitgázvezeték építéséről” – mondta Alekszandr Miller.

Miller szerint ez lesz a világ legnagyobb és legtőkeigényesebb gázipari projektje.

Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök májusi moszkvai tárgyalásai nyomán adott utasítást a Szibéria Ereje-2 projekt megvalósításának felgyorsítására.

A két ország vezetője kedden Kínában háromoldalú megbeszélést folytatott Uhnágín Hürelszüh mongol elnökkel, az Origo cikkét erről itt találja.

Miller szerint a felek ezt követően meg fogják vitatni és pontosítják a gázvezeték építésének finanszírozásával kapcsolatos kérdéseket, valamint a szállítás kereskedelmi feltételeit. A Szibéria Ereje-2 megállapodás 30 évre szól, a gázszállítás ára ezen a vezetéken várhatóan alacsonyabb lesz, mint az európai exporté.

A bejelentés értelmében a Gazprom és a CNPC megállapodott arról , hogy az eredeti Szibéria Ereje gázvezetéken évi 38 milliárd köbméterről 44 milliárdra növelik a Kínába irányuló gázszállításokat.

A Távol-keleti Útvonal-projekt keretében a szállítások mennyisége jelenlegi évi 10 milliárd köbméterről 12 milliárdra emelkedik.

A bejelentés nyomán a Gazprom részvényei ára a moszkvai tőzsde reggeli kereskedési szakaszában több mint 1 százalékkal nőtt.

Több év egyeztetése után jöhetett létre a megállapodás

A Bloomberg beszámolója szerint a Xinhua, a hivatalos kínai kormányzati hírügynökség egyelőre nem erősítette meg az orosz fél által a hatalmas gázipari fejlesztésről közölt részleteket. A Xinhua beszámolt a kínai-orosz tárgyalásról, megemlítve, hogy a két ország képviselői több mint húsz együttműködési megállapodást írtak alá, többek között energetikai kérdésekben, de nem nevezték meg kifejezetten az orosz fél által bejelentett gázvezetéket.