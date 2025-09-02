Óriási bejelentés: új, gigantikus gázvezetéket épít Oroszország

A Nyugat-Szibéria gázmezőit a kínai Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területtel Mongólián keresztül összekötő Szibéria Ereje-2 hossza 950 kilométer, a kapacitása pedig, a Gazprom 2021-es közlése értelmében 1,3-szorosa lesz az eredeti Szibéria Ereje gázvezetékének, és évi 50 milliárd köbméter gáz szállítását irányozza elő.
„A három ország – Oroszország, Kína és Mongólia – vezetői által tett nyilvános nyilatkozat alapján ma aláírták a jogilag kötelező erejű memorandumot a Szila Szibiri-2 gázvezeték és a Mongólia területén áthaladó Szojuz Vosztok tranzitgázvezeték építéséről” – mondta Alekszandr Miller.
Miller szerint ez lesz a világ legnagyobb és legtőkeigényesebb gázipari projektje.
Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök májusi moszkvai tárgyalásai nyomán adott utasítást a Szibéria Ereje-2 projekt megvalósításának felgyorsítására.
A két ország vezetője kedden Kínában háromoldalú megbeszélést folytatott Uhnágín Hürelszüh mongol elnökkel, az Origo cikkét erről itt találja.
Miller szerint a felek ezt követően meg fogják vitatni és pontosítják a gázvezeték építésének finanszírozásával kapcsolatos kérdéseket, valamint a szállítás kereskedelmi feltételeit. A Szibéria Ereje-2 megállapodás 30 évre szól, a gázszállítás ára ezen a vezetéken várhatóan alacsonyabb lesz, mint az európai exporté.
A bejelentés értelmében a Gazprom és a CNPC megállapodott arról , hogy az eredeti Szibéria Ereje gázvezetéken évi 38 milliárd köbméterről 44 milliárdra növelik a Kínába irányuló gázszállításokat.
A Távol-keleti Útvonal-projekt keretében a szállítások mennyisége jelenlegi évi 10 milliárd köbméterről 12 milliárdra emelkedik.
A bejelentés nyomán a Gazprom részvényei ára a moszkvai tőzsde reggeli kereskedési szakaszában több mint 1 százalékkal nőtt.
A Bloomberg beszámolója szerint a Xinhua, a hivatalos kínai kormányzati hírügynökség egyelőre nem erősítette meg az orosz fél által a hatalmas gázipari fejlesztésről közölt részleteket. A Xinhua beszámolt a kínai-orosz tárgyalásról, megemlítve, hogy a két ország képviselői több mint húsz együttműködési megállapodást írtak alá, többek között energetikai kérdésekben, de nem nevezték meg kifejezetten az orosz fél által bejelentett gázvezetéket.
A hírügynökség kitér rá, hogy az óriási gázipari projektről már néhány éve folynak az orosz-kínai egyeztetések, az orosz fél számára pedig jelentősége még nagyobb lesz azt követően, hogy EU-s döntések az orosz gázról való leválást 2027-re irányozzák elő. Kína viszont sokkal óvatosabb, amihez persze az is hozzájárul, hogy a földgáz iránti kereslet növekedési üteme lassul, miközben Peking szeretné elkerülni azt, hogy a gázellátás terén függő viszonyba kerüljön egyetlen beszállítótól.