gőzmozdony

Képeken a magyar vasúttörténelem egyik legszebb gőzmozdonya

Debrecen vasútállomásának ikonikus látványossága, a 140 éves 326.136-os pályaszámú gőzmozdony ismét régi fényében tündököl, miután állagmegóvó felújításon esett át a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, valamint a MÁV-csoport közös munkájának köszönhetően.
gőzmozdonyrestaurálásMagyar Műszaki és Közlekedési Múzeum

A növekvő forgalom miatt az 1880-as évek végére új tehervonati mozdonyokra volt szüksége a Magyar Államvasutaknak. Ennek nyomán indult el a 326-os sorozat gyártása, amely 1882 és 1898 között 497 példányban készült, és a leghosszabb ideig szolgáló magyar gőzmozdonytípussá vált. A Debrecenben kiállított mozdonyt 1885-ben gyártották, és egészen 1979-ig szolgált.  

Újjászületett a magyar vasúttörténelem egyik legismertebb, legnagyobb példányszámban gyártott gőzmozdonya
Újjászületett a magyar vasúttörténelem egyik legismertebb, legnagyobb példányszámban gyártott gőzmozdonya Fotó: Szikora Zsombor/MMKM

Újjászületett a magyar vasúttörténelem egyik legismertebb, legnagyobb példányszámban gyártott gőzmozdonya

Bár eredetileg tehervonatok vontatására szánták a járműveket, nagy emelkedésű hegyi pályákon személyszállító vonatok továbbítására is használták. Az 1900-as évek elejétől kezdve a nagyobb állomásokon szinte kizárólag 326-os sorozatú mozdonyok végezték a tolatási munkákat. 

A debreceni vasútállomáson kiállított típus selejtezés után, 1979-ben került a Közlekedési Múzeum gyűjteményébe, majd ugyanebben az évben megtörtént a műtárgy kiállítása szobormozdonyként. A vontatójárművön utoljára 2011-ben végeztek állagmegóvó munkálatokat. Ezt követően több mint egy évtized után végre sor kerülhetett a korróziómentesítésre és a szakszerű újrafestésre is, amely méltó külsőt biztosít a történelmi járműnek a következő évekre.

Az alábbi képeken a vonat állagmegóvás előtti, illetve a felújítási munkák utáni állapota látható:

Debreceni szobormozdony, Debreceniszobormozdony
 

