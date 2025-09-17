Új gyógyszert engedélyeztek – anyák milliói rohanhatják meg a patikákat

A PPD a szülést követően jelentkező mentális egészségügyi probléma, amely tartós levertséggel, szorongással, fáradtsággal és a mindennapi működés nehézségeivel járhat. Súlyos és hosszan tartó is lehet, és negatív következményekkel járhat mind az anya, mind a gyermek számára. Jelenleg nincs kifejezetten erre a betegségre engedélyezett kezelés, a szokásos antidepresszáns gyógyszerek pedig gyakran nem hatnak elég gyorsan.

Az Európai Bizottság engedélyezte a szülés utáni depresszió kezelésére szolgáló gyógyszer forgalomba hozatalát. A kép illusztráció.

Fotó: Sydney-i Egyetem

Az Európai Bizottság engedélyezte a szülés utáni depresszió kezelésére szolgáló gyógyszer forgalomba hozatalát

A mostani engedélyezés alapja az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) pozitív tudományos értékelése volt. A zuranolone előnye, hogy kéthetes kezelés után képes csökkenteni a szülés utáni depresszió tüneteit. A gyógyszer vényköteles. Terhesség alatt nem használható, és szoptatás idején alkalmazása nem javasolt - olvasható a bizottsági sajtóközleményben.

Az anyák 60-80 százaléka szembesül szomorúsággal, levertséggel a szülést követően

Ez néhány nappal, egy héttel a szülést követően kezdődhet és nem tart tovább két hétnél. Amennyiben ezek a tünetek tovább tartanak, mint két hét, lehetséges, hogy szülés utáni depresszióról van szó. Nemcsak maguk az érzések, de azok intenzitása, gyakorisága és időtartama is meghatározó. Sok anya érez szomorúságot, félelmet időnként az első néhány hónapban, de ha valaki több napon keresztül sokat, szinte egész nap sír, és pánikrohamai is vannak, az is mindenképpen forduljon orvoshoz.

Az anyák 10-20 százalékánál alakul ki klinikai depresszió, ami akár egy évig is eltarthat. A depresszió kialakulásának okai igen összetettek, abban azonban többnyire egyetértenek a szakemberek, hogy hormonális, biokémiai, környezeti, pszichológiai és genetikai tényezők összessége váltja ki ezt az állapotot.

Hogyan előzhető meg a szülés utáni depresszió?

Ha a kismama a várandósság alatt depresszióban szenved, vagy erősen szorong, minél hamarabb kérjen segítséget, így nagymértékben csökken az esélye, hogy szülés utáni depresszióba essen.