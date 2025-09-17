Hírlevél

Rendkívüli

Veszélyes fertőzés terjed, ezekkel a tünetekkel azonnal forduljon orvoshoz!

gyógyszer

Új gyógyszert engedélyeztek – anyák milliói rohanhatják meg a patikákat

Az Európai Bizottság uniós forgalomba hozatali engedélyt adott a Zurzuvae nevű, zuranolone hatóanyagot tartalmazó gyógyszernek, amely a szülés utáni depresszió (PPD) kezelésére szolgál – közölte a testület.
gyógyszerszülés utáni depresszióEurópai Bizottság

A PPD a szülést követően jelentkező mentális egészségügyi probléma, amely tartós levertséggel, szorongással, fáradtsággal és a mindennapi működés nehézségeivel járhat. Súlyos és hosszan tartó is lehet, és negatív következményekkel járhat mind az anya, mind a gyermek számára. Jelenleg nincs kifejezetten erre a betegségre engedélyezett kezelés, a szokásos antidepresszáns gyógyszerek pedig gyakran nem hatnak elég gyorsan.

Fotó: Sydney-i Egyetem

Az Európai Bizottság engedélyezte a szülés utáni depresszió kezelésére szolgáló gyógyszer forgalomba hozatalát

A mostani engedélyezés alapja az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) pozitív tudományos értékelése volt. A zuranolone előnye, hogy kéthetes kezelés után képes csökkenteni a szülés utáni depresszió tüneteit. A gyógyszer vényköteles. Terhesség alatt nem használható, és szoptatás idején alkalmazása nem javasolt - olvasható a bizottsági sajtóközleményben.

Az anyák 60-80 százaléka szembesül szomorúsággal, levertséggel a szülést követően

Ez néhány nappal, egy héttel a szülést követően kezdődhet és nem tart tovább két hétnél. Amennyiben ezek a tünetek tovább tartanak, mint két hét, lehetséges, hogy szülés utáni depresszióról van szó. Nemcsak maguk az érzések, de azok intenzitása, gyakorisága és időtartama is meghatározó. Sok anya érez szomorúságot, félelmet időnként az első néhány hónapban, de ha valaki több napon keresztül sokat, szinte egész nap sír, és pánikrohamai is vannak, az is mindenképpen forduljon orvoshoz.

Az anyák 10-20 százalékánál alakul ki klinikai depresszió, ami akár egy évig is eltarthat. A depresszió kialakulásának okai igen összetettek, abban azonban többnyire egyetértenek a szakemberek, hogy hormonális, biokémiai, környezeti, pszichológiai és genetikai tényezők összessége váltja ki ezt az állapotot.

Hogyan előzhető meg a szülés utáni depresszió?

Ha a kismama a várandósság alatt depresszióban szenved, vagy erősen szorong, minél hamarabb kérjen segítséget, így nagymértékben csökken az esélye, hogy szülés utáni depresszióba essen. 

  • Rendszeresen fordítson időt saját magára már a szülés előtt is, hogy ez a mindennapi élete része legyen. 
  • Tervezze meg azt is, hogyan fog pihenni, amikor már ott lesz a baba. 
  • Beszélje meg a partnerével, hogyan tudnak megosztozni a háztartás körüli teendőkön, és hogyan fognak egymással is foglalkozni a baba mellett.
  • Ápolja a kapcsolatait, és építsen ki újakat barátokkal, családtagokkal, a partnerével, esetleg egy terápiás szakemberrel, hogy a segítség kéznél legyen, amikor a baba megérkezik. 
  • Tervezze meg, hogyan fogja megoldani a főzést, takarítást és a babával való elfoglaltságokat, hogy mindezek mellett maradjon ideje saját magára is.
  •  

 

