Itt a bejelentés: új gyorsétteremlánc érkezik Magyarországra

Kizárólagos megállapodást kötött a Popeyes® márka magyarországi bevezetéséről a Fusion Group Zrt. és a Popeyes. A New Orleans-i alapítású, 1972 óta működő gyorsétteremlánc ősszel lép piacra Magyarországon, az első hazai étterme Budapesten nyílik.
A Popeyes Cajun ízvilággal gazdagítja a hazai gasztronómiai kínálatot, jellegzetes csirkés szendvicsét a 2019-es bevezetése óta az Egyesült Államok egyik legsikeresebb gyors kiszolgálású éttermi újdonságaként tartják számon.
A vállalat közleménye szerint a magyarországi piacra lépés az európai terjeszkedés újabb fontos mérföldköve. A márka már jelen van
Az étteremlánc közleménye kitér rá, hogy gondosan válogatják ki minden alapanyagukat a frissen készült ételekhez: a csirkét tizenkét órán át pácolják egyedi, jellegzetes Cajun fűszerkeverékben, kézzel panírozzák, majd egy speciális, saját fejlesztésű sütőben lassan sütik ropogósra.
A magyarországi bevezetést az 1990-ben alapított vállalat, a Fusion Group Zrt. leányvállalata, a Fusion-BP Restaurants Kft. végzi, mint a Popeyes kizárólagos fejlesztője és üzemeltetője Magyarországon.
A cég több mint 35 éves tapasztalattal rendelkezik a vendéglátóiparban.
„Lelkes csapatunk már alig várja, hogy felejthetetlen pillanatokat szerezhessen vendégeinknek. Érdemes felkészülni a sorokra, mert biztosak vagyunk benne, hogy a Popeyes csirkéje itthon is akkora sikert arat majd, mint a világ minden táján” – mondta Sümegi László, a Fusion-BP Restaurants Kft. ügyvezető igazgatója.
„ A Popeyes világszerte elismerést vívott ki magának egyedülálló New Orleans-i örökségével, merész ízvilágával és különleges éttermi élményével. A hazai piacon a tapasztalt, több évtizedes múlttal rendelkező The Fusion Group Zrt.-vel kialakított partnerségünk pedig csak megerősít bennünket abban, hogy rövid időn belül Magyarországon is a vendégek egyik új kedvencévé válik” – tette hozzá Renato Rossi, a Popeyes anyavállalatának, az RBI EMEA-nak elnöke.
A 1972-ben New Orleansban alapított márka a gyors kiszolgálású éttermek piacán, a csirke szegmens meghatározó globális szereplője, amely a New Orleans-i kulináris hagyományokban és a cajun konyhában gyökerezik.
A márka jelenleg több mint 4300 étteremmel rendelkezik 35 országban, és ez a szám folyamatosan növekszik.
A gyorsétteremlánc a Restaurant Brands International, Inc. leányvállalata, amely a világ egyik legnagyobb gyorsétterem-lánca,
több mint 40 milliárd dolláros éves hálózatszintű forgalommal és több mint 30 000 étteremmel több mint 100 országban.
2023 augusztusában a brit magántőke-társaság, a TDR Capital 50 millió fontot fektetett be a Popeyes UK-ba. A vállalat az európai terjeszkedés mellett a világ más részein bővíti éttermeinek számát. Nemrég a tajavani és az új-zélandi üzletnyitás mellett döntöttek, és terveik szerint 2026-ban Németországban, a düsseldorfi repülőtéren megnyílik első német gyorséttermük is.
Nem a Popeyes az egyetlen amerikai gyorsétteremlánc, mely lehetőséget lát a magyar piacban. Miként az Origo megírta, várhatóan a Wendy's is újra a hazai gyorséttermi kínálatot fogja gazdagítani, a jelek szerint ugyanis franchise-partnert keres az újbóli piacra lépéshez.