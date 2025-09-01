Itt a bejelentés: új gyorsétteremlánc érkezik Magyarországra

Kizárólagos megállapodást kötött a Popeyes® márka magyarországi bevezetéséről a Fusion Group Zrt. és a Popeyes. A New Orleans-i alapítású, 1972 óta működő gyorsétteremlánc ősszel lép piacra Magyarországon, az első hazai étterme Budapesten nyílik.

A Popeyes gyorsétteremlánc egyik egysége Florida államban az Egyesült Államokban

Fotó: Wikipedia Commons

Újabb csirkés gyorsétteremlánc érkezik Magyarországra

A Popeyes Cajun ízvilággal gazdagítja a hazai gasztronómiai kínálatot, jellegzetes csirkés szendvicsét a 2019-es bevezetése óta az Egyesült Államok egyik legsikeresebb gyors kiszolgálású éttermi újdonságaként tartják számon.

A vállalat közleménye szerint a magyarországi piacra lépés az európai terjeszkedés újabb fontos mérföldköve. A márka már jelen van

Spanyolországban,

Svájcban,

az Egyesült Királyságban,

Romániában,

Franciaországban,

a Cseh Köztársaságban,

Olaszországban, illetve

Törökországban is.

Az étteremlánc közleménye kitér rá, hogy gondosan válogatják ki minden alapanyagukat a frissen készült ételekhez: a csirkét tizenkét órán át pácolják egyedi, jellegzetes Cajun fűszerkeverékben, kézzel panírozzák, majd egy speciális, saját fejlesztésű sütőben lassan sütik ropogósra.

A magyarországi bevezetést az 1990-ben alapított vállalat, a Fusion Group Zrt. leányvállalata, a Fusion-BP Restaurants Kft. végzi, mint a Popeyes kizárólagos fejlesztője és üzemeltetője Magyarországon.

A cég több mint 35 éves tapasztalattal rendelkezik a vendéglátóiparban.

„Lelkes csapatunk már alig várja, hogy felejthetetlen pillanatokat szerezhessen vendégeinknek. Érdemes felkészülni a sorokra, mert biztosak vagyunk benne, hogy a Popeyes csirkéje itthon is akkora sikert arat majd, mint a világ minden táján” – mondta Sümegi László, a Fusion-BP Restaurants Kft. ügyvezető igazgatója.

„ A Popeyes világszerte elismerést vívott ki magának egyedülálló New Orleans-i örökségével, merész ízvilágával és különleges éttermi élményével. A hazai piacon a tapasztalt, több évtizedes múlttal rendelkező The Fusion Group Zrt.-vel kialakított partnerségünk pedig csak megerősít bennünket abban, hogy rövid időn belül Magyarországon is a vendégek egyik új kedvencévé válik” – tette hozzá Renato Rossi, a Popeyes anyavállalatának, az RBI EMEA-nak elnöke.