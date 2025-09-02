Újranyitják a legendás budapesti sörgyárat

Szeptember 26. és 28. között nagyszabású Oktoberfesttel indul újra Budafokon az Art Quarter területén a legendás Haggenmacher sörmárka. Erre az alkalomra elfogadta a meghívást a 22 rézfúvósból álló Musikkapelle Bernbeuren, amit 200 éve alapítottak egy kis bajor faluban. Az önkormányzat honlapján olvasható információk szerint a rezesbanda mellett számos program várja az érdeklődőket.

Újjáéled a Haggenmacher sörmárka – az egykori üzemépület napjainkban

Fotó: Wikipédia

Folytatódik a Haggenmacher sörmárka története

Amikor 1951-ben államosították a budafoki Haggenmacher Sörgyárat, úgy tűnt, hogy végleg megszűnt a legendás brand. Wolfgang Bartesch, egy Bajorországból Budafokra költözött művészetkedvelő vállalkozó azonban 2004-ben megvásárolta a Nagytétényi út 48–50. szám alatti objektumot, a valamikori Haggenmacher Sörgyár épületeit, és létrehozta az Art Quarter művésznegyedet. Emellett fel szerette volna támasztani a történelmi sörmárkát is, ezért levédette a Haggenmacher nevet. Könnyű dolga volt, mert az egykori sörgyárosnak már nem éltek örökösei.

Három üzleti partnerrel, Dobó Ferenccel, Kósa Kolossal és Reichert Péterrel alapították meg az új Haggenmacher Sörgyárat. A technológiai hátteret az üzem újraindításához úgy oldották meg, hogy használt sörfőzde-berendezést vásároltak a baszkföldi San Sebastianban, amit aztán Budafokra szállíttattak.

Ezzel a 160 éve elkezdett történet folytatódik, és a tervek szerint kezdetben läger típusú sörrel jelentkeznek.

Haggenmacher Henrik svájci származású magyar nagyiparos a 19. század második felében alapított nagy malomipari vállalkozásokat Budapesten. Foglalkozott ugyanakkor a söriparral is, ennek keretében vette meg 1873-ban a nem sokkal korábban, 1866-ban Promontoron (Budafok elődje) felépült Frohner-féle sörfőzdét.

A gyár 1907-ben részvénytársasággá alakult át, és a Haggenmacher Kőbányai és Budafoki Sörgyárak Rt.-t egyes források Magyarország akkori legnagyobb sörgyáraként említik.

A Haggenmacher Budapest meghatározó söre lett egészen a II. világháború utáni évekig, amikor a gyárat államosították.