Tovább emelkedtek az árak a magyar használtautó-piacon

A járművek közel 90%-át 10 millió forint alatt kínálták, de nőtt a 5–10 milliós és 10 millió forint feletti árkategóriák aránya is. A használt autók piacán hazánkban 2025 augusztusában a megjelent hirdetések 39,3%-a 2,5 millió forint alatti, 26,6%-a 2,5–5 millió forint közötti, 21%-a 5–10 millió forint közötti és 13,1%-a 10 millió forint fölötti értékű volt. Az összes hirdetést figyelembe véve idén augusztusban a kínálati átlagár 5,5 millió, az előző év azonos időszakában pedig 5,3 millió forint volt - derült ki a A Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) statisztikáiból.

Az eladó használt autók átlagára 5,5 millió forint volt. Fotó: Fotó: Shutterstock

A használt autók kínálati oldalán a legnagyobb bővülést az elektromos kategória produkálta

Az adatok nemcsak az árakról, hanem a kínálat szerkezetéről is pontos képet festenek. A hirdetett járművek fele benzinmeghajtású volt, míg 40,8%-uk dízelmotorral szerelt. Az alternatív hajtások súlya ugyan még mindig kisebb, de növekvő: elektromos autóból 5,3%, hibridből pedig 3,9% szerepelt a kínálatban. A legnagyobb bővülést az elektromos kategória produkálta: éves szinten 35,0%-kal nőtt a kínálatuk. A benzinmeghajtásúaké 2,3%-kal, a dízelmeghajtású autók száma 4,0%-kal, míg a hibridmeghajtású autók száma 1,7% -kal csökkent.

A különböző hajtású autók életkora és használtsága között is van különbség. A benzinesek átlagosan 14,1 évesek, míg a dízelek 12,4 évesek. Utóbbiak viszont jóval többet futottak: a dízel járművek átlagos futásteljesítménye 222 ezer kilométer, a benzineseké pedig 156 ezer kilométer - vagyis több mint 40%-os eltérés látszik. Ez a használati szokásokat is tükrözi, hiszen a dízel autókat jellemzően hosszabb utakra, intenzívebb igénybevételre használják.

A leggyakrabban hirdetett márkák élén továbbra is a Volkswagen és a BMW állnak, a Ford pedig megelőzte az Opelt a harmadik helyért.