Nem mindennapi kedvencek: ezek a márkák uralják a magyar háztartásokat

Különböző háztartási kisgép márkák népszerűségét vizsgálták hét európai ország, köztük hazánk fogyasztóinak körében, A fogyasztóvédők arra keresték a választ, hogy mit gondolnak a vásárlók az egyes kereskedelmi márkák megbízhatóságáról, összességében elégedettek-e a választott termékekkel – számolt be lapunknak a Tudatos Vásárlók Egyesülete.

A háztartási kisgépek közül a porszívók és forrólevegős sütők vásárlásáról kérdezték az embereket / Fotó: Dyson

Ezek a háztartási kisgépek álltak a vizsgálatok fókuszában

Az idei nyár folyamán

Ausztria, Belgium, Hollandia, Magyarország, Olaszország, Portugália, Spanyolország és Szlovénia 58 ezer fogyasztóiját kérdezték meg négy fő termékkategóriával kapcsolatosan, amelyek között a

robotporszívók,

vezeték nélküli állóporszívók,

a hagyományos vezetékes porszívók,

valamint a forrólevegős sütők szerepeltek

Füves Eszter, a vizsgálatok projekt vezetője jelezte, a felmérés nem terjedt ki arra, hogy a felhasználók egy márkán belül pontosan melyik termékről nyilatkoznak, éppen ezért fontos, hogy a válaszadók tapasztalatait nem javasolt általános igazságként alkalmazni egy márka minden termékére. Mint mondta, terméktesztjeik során rendszeresen megbizonyosodnak arról, hogy egy márkán belül is nagyok a különbségek egy-egy termék valós teljesítménye vagy éppen minősége között.

Így rangsorolták a fogyasztók a robotporszívókat

A robotporszívók közül a legnépszerűbb választásnak, a megkérdezettek 33 százaléka szerint az iRobot bizonyult, igaz a magyar válaszadók között csak a második helyen végzett, nálunk megelőzte a Xiaomi. Harmadik helyre pedig a Roborockot sorolták itthon.

Összességében a három közül a Dreame érte el a legjobb eredményt, amelyre a lehetséges száz pontból 97-et adtak a vásárlók, megbízhatósági szempontból a Roborock nyert 91 ponttal.

A Xiaomi esetében 79 ponttal a válaszadók leggyakrabban a szenzorok nem megfelelő működésére panaszkodtak, míg az iRobotnál a 73 pontot az akkumulátor és a töltő hiányosságaival indokolták a gép tulajdonosai.

Ez lett a vezeték nélküli állóporszívók vizsgálatának eredménye

A felmérés szerint a Dyson messzemenően uralja az európai piacot népszerűség tekintetében, legalábbis az említett nyolc országokban, amit jól mutat, hogy összességében a válaszadók 45,2 százalékának Dyson vezeték nélküli állóporszívója van.

Magyarországon is a Dyson került a dobogó legfelső fokára a megkérdezettek 21 százalékának válaszai alapján. Itthon a második helyen az Electrolux, a harmadikon pedig a Bosch végzett.

A fogyasztóvédők szerint ez is jól mutatja, hogy a márka milyen jól pozicionálta magát, miközben a Tudatos Vásárlók Egyesületének független terméktesztjeiből látszik, hogy

más márkák – mint a Bosch vagy a Samsung – egyes termékei is remekül felveszik a versenyt az akkus állóporszívók piacán. Egyik-másik bizonyos tekintetben még jobban is teljesít, és árban is elérhetőbbek. Mégis úgy tűnik, hogy ritkábban mernek a vásárlók ezen márkák termékei felé nyúlni. Ez pedig azért is érdekes, mert megbízhatóság tekintetében az említett márkák közül a Samsung végzett az élen

– vélik a hazai fogyasztóvédők.