Nem mindennapi kedvencek: ezek a márkák uralják a magyar háztartásokat

Különböző háztartási kisgép márkák népszerűségét vizsgálták hét európai ország, köztük hazánk fogyasztóinak körében, A fogyasztóvédők arra keresték a választ, hogy mit gondolnak a vásárlók az egyes kereskedelmi márkák megbízhatóságáról, összességében elégedettek-e a választott termékekkel – számolt be lapunknak a Tudatos Vásárlók Egyesülete.
Az idei nyár folyamán
Ausztria, Belgium, Hollandia, Magyarország, Olaszország, Portugália, Spanyolország és Szlovénia 58 ezer fogyasztóiját kérdezték meg négy fő termékkategóriával kapcsolatosan, amelyek között a
Füves Eszter, a vizsgálatok projekt vezetője jelezte, a felmérés nem terjedt ki arra, hogy a felhasználók egy márkán belül pontosan melyik termékről nyilatkoznak, éppen ezért fontos, hogy a válaszadók tapasztalatait nem javasolt általános igazságként alkalmazni egy márka minden termékére. Mint mondta, terméktesztjeik során rendszeresen megbizonyosodnak arról, hogy egy márkán belül is nagyok a különbségek egy-egy termék valós teljesítménye vagy éppen minősége között.
A robotporszívók közül a legnépszerűbb választásnak, a megkérdezettek 33 százaléka szerint az iRobot bizonyult, igaz a magyar válaszadók között csak a második helyen végzett, nálunk megelőzte a Xiaomi. Harmadik helyre pedig a Roborockot sorolták itthon.
Összességében a három közül a Dreame érte el a legjobb eredményt, amelyre a lehetséges száz pontból 97-et adtak a vásárlók, megbízhatósági szempontból a Roborock nyert 91 ponttal.
A Xiaomi esetében 79 ponttal a válaszadók leggyakrabban a szenzorok nem megfelelő működésére panaszkodtak, míg az iRobotnál a 73 pontot az akkumulátor és a töltő hiányosságaival indokolták a gép tulajdonosai.
A felmérés szerint a Dyson messzemenően uralja az európai piacot népszerűség tekintetében, legalábbis az említett nyolc országokban, amit jól mutat, hogy összességében a válaszadók 45,2 százalékának Dyson vezeték nélküli állóporszívója van.
Magyarországon is a Dyson került a dobogó legfelső fokára a megkérdezettek 21 százalékának válaszai alapján. Itthon a második helyen az Electrolux, a harmadikon pedig a Bosch végzett.
A fogyasztóvédők szerint ez is jól mutatja, hogy a márka milyen jól pozicionálta magát, miközben a Tudatos Vásárlók Egyesületének független terméktesztjeiből látszik, hogy
más márkák – mint a Bosch vagy a Samsung – egyes termékei is remekül felveszik a versenyt az akkus állóporszívók piacán. Egyik-másik bizonyos tekintetben még jobban is teljesít, és árban is elérhetőbbek. Mégis úgy tűnik, hogy ritkábban mernek a vásárlók ezen márkák termékei felé nyúlni. Ez pedig azért is érdekes, mert megbízhatóság tekintetében az említett márkák közül a Samsung végzett az élen
– vélik a hazai fogyasztóvédők.
A hagyományos, vezetékes porszívók közül itthon az Electrolux márka lett a legnépszerűbb, a megkérdezettek 20,3 százaléka szerint, amelyhez hasonlóan még a szlovének 17,2 százaléka nyilatkozott, annak ellenére, hogy európai viszonylatban ez a márka egyáltalán nem gyakori, csupán a válaszadók 2,8 százaléka szavazott rá. Európai szinten a Miele a legnépszerűbb, a vásárlók 24,3 százaléka szerint, amely nálunk kevésbé választott márka, csupán 5,3 százalék döntött mellette. Itthon a második helyen a Philips, illetve a Samsung végzett.
Ezeknél a porszívóknál a leggyakrabban felmerülő problémákat
A hazai fogyasztóvédők legutóbbi porszívó tesztjében vizsgálta is a tápkábel strapabírását. Több porszívó esetében tapasztalták, hogy bizonyos idő után már nem kellő erővel tekeri fel a vezetéket, esetleg túl gyorsan, aminek következtében összegabalyodik és használhatatlanná válik.
A forrólevegős sütők vásárlóinak körében a népszerűséget illetően
európai viszonylatban 27,6 százalékkal aranyérmes lett a Philips, míg nálunk 18,1 százalékkal a Silvercrest végzett az első helyen, ami európai átlagban már nem ennyire populáris, mindössze 4,6 százaléknak van ilyen márkájú air fryere.
Itthon a válaszadók 16,7 százalékának Moulinex, vagy Tefal gépe van és a harmadik leggyakoribb, 9,3 százaléknál a Philips. Ez összecseng a terméktesztek eredményeivel is annyiban, hogy a Philips és a Tefal több terméke is jól szerepelt a vizsgálatok során. Mindhárom márkát megbízhatónak találták a készülékek tulajdonosai, választásaikkal elégedettek voltak.
Akit további részletek érdekelnének az egyes termékkategóriák vizsgálatát illetően, az a Tudatos Vásárlók Egyesületének Termékteszt oldalán talál részletesebb beszámolót.