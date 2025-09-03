Fontos bejelentést tett a világ egyik legnagyobb élelmiszergyártója, ez érintheti a magyar vásárlókat is

Miguel Patricio, az igazgatótanács ügyvezető elnöke azt mondta, hogy „a két vállalatra való szétválás révén képesek leszünk jobban kiaknázni az egyes márkák lehetőségeit, nagyobb hatékonyságot elérni és jobban összpontosítani a részvényesek érdekeire hosszabb távon”. A szétválást az igazgatótanács egyhangúlag jóváhagyta, a folyamat várhatóan 2026 második felében fejeződik be a Kraft Heinz-nél.

A képen kétféle Heinz márkájú ketchup: a bal oldali bazsalikommal ízesített változat

Fotó: Wikipedia Commons

Warren Buffett csalódott a Kraft Heinz döntésében

A North American Grocery Co. élére a Kraft Heinz jelenlegi vezérigazgatója, Carlos Abrams-Rivera áll. Ennek a vállalatnak mintegy 10,4 milliárd dollár volt a tavalyi bevétele.

A közlemény szerint már megkezdődött a potenciális jelöltek keresése a Global Taste Elevation Co. élére. A cég tavaly 15,4 milliárd dollár bevételt ért el.

A vállalat piaci tőkeértéke idén eddig mintegy 9 százalékkal, 33,1 milliárd dollárra csökkent. A Kraft Heinz 2015-ben alakult a H.J. Heinz Co. és a Kraft Foods Group Inc. egyesülésével.

A vállalat termékeit 190 országban értékesítik.

Egyelőre még nincs információ arról, a szétválás hogyan érinti az egyes országok piacát, az ott forgalmazott termékkínálatot.

A szétválás hírére Warren Buffett, a Berkshire Hathaway mögött álló befektetési guru azt nyilatkozta, hogy „csalódott”. Ennek alighanem köze lehet ahhoz is, hogy a vállalategyesülés felett maga Buffett pápáskodott 2015-ben, a Berkshire Hathaway pedig azóta nem is változtatott részvénypakettjén, és most is a Kraft Heinz legnagyobb részvényese 27,5 százalékos aránnyal. A cég részvényei több mint 7 százalékot estek Buffett nyilatkozata után.

A korábban egyesült vállalatok elmúlt közel tíz éve azonban nem volt diadalmenet. Az elmúlt évek pénzügyi nehézségeiről az Origo is írt. 2025 közepére a vállalat részvényei értékük kétharmadát elvesztették az egyesülés utáni csúcshoz képest. Kedden a szétválás híre önmagában közel 7 százalékkal csökkentette a vállalat részvényárfolyamát.

A Kraft Heinz vezetői azt mondták a befektetőknek, hogy a konglomerátum túlságosan széttartotta fókuszát, mely 56 különböző termékkategória között oszlott meg. A cég irányítói emellett abban bíznak, hogy a két vállalat a szétválás után együttesen többet fog érni, mint egyetlen konglomerátumban.