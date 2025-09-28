Hírlevél

híd

Megnyitották a világ legmagasabb hídját – káprázatos fotókon a ma átadott mérnöki csoda

Vasárnap reggel, hatalmas ünnepség keretében nyitották meg a forgalom előtt a világ legmagasabb hídját. A kínai Huajiang Grand Canyon híd 625 méteres, azaz majdnem kilencszer magasabb, mint a San Francisco-i Golden Gate híd.
hídépítőiparKína

A kínai Kujcsou tartományban található híd építése 2022-ben kezdődött, és 283 millió dollárból valósult meg. A szerkezet a „Föld repedése” becenevén ismert Huajiang Grand Canyon felett ível át, Liuzhit és Anlongot kötve össze. Segítségével a korábbi 70 perces út helyett mindössze néhány perc alatt lehet átszelni a Beipan folyó felett az utat.

A kínai Huajiang Grand Canyon híd
A kínai Huajiang Grand Canyon híd. Fotó: Ou Dongqu / Xinhua via AF

A híd súlya három Eiffel-torony tömegének felel meg

A 625 méter magasan átívelő függőhíd 2980 méter hosszú, a fesztávolsága 1420 méter, a súlya körülbelül 22 ezer tonna, ami három Eiffel-torony tömegének felel meg. A híd üvegfolyosóval is rendelkezik, valamint bungee jumpingra és siklóernyőzésre is van lehetőség. 

Kína kevésbé fejlett régiójában, Kujcsouban az elmúlt években több mint 30 000 hidat építettek, és a világ 100 legmagasabb hídjának közel fele a tartományban található. Az eddigi világrekordot a franciaországi Millau-viadukt tartotta, mától azonban hivatalosan is a Huajiang Grand Canyon átjáró a világ legmagasabb hídja, amely azzal, hogy javítja a regionális összeköttetést jelentősen ösztönzi majd a nehezen elérhető régió gazdasági és társadalmi fejlődését.

Kattintson a galériára, hogy lássa a hídról készült káprázatos fotókat!

A világ legmagasabb hídla, a Huajiang Grand Canyon híd, amely 625 méterrel ível át a Beipan-foly felett

Egyébiránt, akár Magyarországról is könnyedén elrepülhet megnézni a ma átadott mérnöki csodát, hiszen az elmúlt években Budapest és hat kínai nagyváros között is közvetlen légi összeköttetés létesült.

 

