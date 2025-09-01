Ijesztő próbán esett át a világ legmagasabb hídja

A világ legmagasabb hídja, Huajiang Grand Canyon híd a megnyitás előtti utolsó terhelési próbán esett át: 96 súlyozott teherautó haladt át rajta, hogy teszteljék a szerkezet stabilitását.

A világ legmagasabb hídja, a Huajiang Grand Canyon híd 625 méter magasból ível át a Huajiang-kanyon felett

Fotó: LIU CHAOFU / CFoto

Öt nap alatt statikus és dinamikus terhelési teszteket végeztek el a szerkezeten 18, 48, majd 96 jármű bevonásával, amelyek összesen több mint 3300 tonnát nyomtak.

A tesztek a hídon átívelő különböző forgalmi helyzeteket és az áthaladó járművek eloszlását szimulálták, eközben a hídon elhelyezett érzékelők figyelték a rá nehezedő terhelést. A dinamikus tesztek során a járművek változtatták a sebességüket és fékezéseket is végrehajtottak, hogy minél élethűbben utánozzák a megszokott vezetési körülményeket.

Minden rekordot megdönt a Huajiang Grand Canyon híd

A kínai Kujcsou tartományban található Huajiang Grand Canyon híd építése 2022-ben kezdődött, és 283 millió dollárból valósult meg. Liuzhit és Anlongot köti össze, csökkenti az átkelési időt: a korábbi 70 perces út helyett mindössze néhány perc alatt lehet átszelni a Beipan folyó felett az utat. A világ száz legmagasabb hídjának közel fele egyébként Kujcsouban található.

A Huajiang szurdok felett 625 méter magasan átívelő függőhíd 2980 méter hosszú, a fesztávolsága 1420 méter, a súlya körülbelül 22 ezer tonna, ami három Eiffel-torony tömegének felel meg.

Ez ma a világ legmagasabb hídja, az eddigi világrekordot a franciaországi Millau-viadukt tartotta.

A híd elkészülte után üvegfolyosóval is rendelkezik majd, valamint bungee jumpingra és siklóernyőzésre is lesz lehetőség.

Végezetül érdemes megemlíteni, hogy Magyarország legmagasabb hídja, a 2007-ben átadott Kőröshegyi völgyhíd 88 méter magasságban ível át a völgy fölött. Az 1872 méteres híd az M7-es autópálya részét képezi, Magyarország leghosszabb hídja, egyben Közép-Európa legnagyobb viaduktja. A Balaton déli partjával párhuzamosan, a Somogy vármegyei Zamárdi és Balatonszárszó között halad, Kőröshegy déli szomszédságában.