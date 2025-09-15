Közeleg a humanoid robotok ChatGPT-pillanata: milliók árasztják el világunkat

A mesterséges intelligenciával felszerelt humanoid robotok nagy mennyiségben terjedhetnek el a legkülönfélébb iparágakban a következő években, ez pedig egyes gyártók szerint a humanoid robotok ChatGPT-pillanatát jelenti. A terjedésük ütemét illetően vannak ugyanakkor kérdőjelek: egyes előrejelzések szerint mostantól minden évben, exponenciális jelleggel többszöröződik meg a használatban lévő humanoid robotok száma, más elemzők szerint viszont még mindig túl sok problémát kell megoldani ahhoz, hogy áttörésként épülhessenek be ezek az eszközök a hétköznapokba a gazdasági élet színterein.

A humanoid robotok gyors ütemű és nagyarányú elterjedésére számítanak a gyártók (illusztráció)

Fotó: Pexels

A humanoid robotok alakíthatják át gyökeresen a munkavégzést

A humanoid robotok elképesztő technológiai fejlődésen mennek át ebben az évben, ami ahhoz vezethet, hogy elterjedésük és az iparágba érkező befektetések kapcsán hamarosan azt láthatjuk majd, mint az OpenAI által készített ChatGPT esetében történt: robbanásszerű eszközbeáramlást a további fejlesztések (és a gyártás finanszírozására), valamint a használat széles körű expanzióját - mutatja be a CNBC összeállításában iparági megszólalások alapján.

„A működő technológiával megnyithatja az esélyt számos munkafolyamat általakulására az egész világon” – jelezte a humanoid robotok elterjedéséről Reyk Knuhtsen, a mesterséges intelligenciával foglalkozó, független SemiAnalysis elemzőcég vezető munkatársa. Ennek alapja, hogy az emberi mozgásformákat utánzó, mesterséges intelligenciával irányított gépek most már alkalmazhatók arra, hogy egyes munkafolyamatokat ellássanak az ipari, illetve a szolgáltató szektorokban. Ehhez persze kellett a robotokat fejlesztők éveken át tartó munkája: több jelentős robotikai vállalat szerint a technológia most már készen áll a világon való általános elterjedésére, illetve terjesztésére.

Ez elvezette iparágunkat a ChatGPT-pillanathoz, mely most elérkezett

– mondta Hsziong Joujun, a pekingi Humanoid Robotok Innovációs Központja nevű intézmény ügyvezetője egy, a napokban Szingapúrban megrendezett robotikai konferencián.