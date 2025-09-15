Közeleg a humanoid robotok ChatGPT-pillanata: milliók árasztják el világunkat

A mesterséges intelligenciával felszerelt humanoid robotok nagy mennyiségben terjedhetnek el a legkülönfélébb iparágakban a következő években, ez pedig egyes gyártók szerint a humanoid robotok ChatGPT-pillanatát jelenti. A terjedésük ütemét illetően vannak ugyanakkor kérdőjelek: egyes előrejelzések szerint mostantól minden évben, exponenciális jelleggel többszöröződik meg a használatban lévő humanoid robotok száma, más elemzők szerint viszont még mindig túl sok problémát kell megoldani ahhoz, hogy áttörésként épülhessenek be ezek az eszközök a hétköznapokba a gazdasági élet színterein.
A humanoid robotok elképesztő technológiai fejlődésen mennek át ebben az évben, ami ahhoz vezethet, hogy elterjedésük és az iparágba érkező befektetések kapcsán hamarosan azt láthatjuk majd, mint az OpenAI által készített ChatGPT esetében történt: robbanásszerű eszközbeáramlást a további fejlesztések (és a gyártás finanszírozására), valamint a használat széles körű expanzióját - mutatja be a CNBC összeállításában iparági megszólalások alapján.
„A működő technológiával megnyithatja az esélyt számos munkafolyamat általakulására az egész világon” – jelezte a humanoid robotok elterjedéséről Reyk Knuhtsen, a mesterséges intelligenciával foglalkozó, független SemiAnalysis elemzőcég vezető munkatársa. Ennek alapja, hogy az emberi mozgásformákat utánzó, mesterséges intelligenciával irányított gépek most már alkalmazhatók arra, hogy egyes munkafolyamatokat ellássanak az ipari, illetve a szolgáltató szektorokban. Ehhez persze kellett a robotokat fejlesztők éveken át tartó munkája: több jelentős robotikai vállalat szerint a technológia most már készen áll a világon való általános elterjedésére, illetve terjesztésére.
Ez elvezette iparágunkat a ChatGPT-pillanathoz, mely most elérkezett
– mondta Hsziong Joujun, a pekingi Humanoid Robotok Innovációs Központja nevű intézmény ügyvezetője egy, a napokban Szingapúrban megrendezett robotikai konferencián.
„Ezt az évet úgy tekintjük, mint az első évét a humanoid robotok tömeges gyártásának” – mondta a robotikai megoldásokkal foglalkozó UBTech vezetője.
Bár a humanoid robotok jelenlegi elterjedése jócskán elmarad a generatív mesterséges intelligenciák penetrációjától, több szakértő egyetért abban, hogy mindössze évek kellenek ahhoz, hogy az emberszerű robotok alapvető változásokat indítsanak el a globális gazdaságban.
Ehhez pedig a robotok gyártói felhúzott startpisztollyal sorakoztak fel. Például a Tesla Optimus néven debütált humanoid robotjából a vállalat idénre 5 000 új példányt ígért.
A robotikai vállalatok által remélt „ChatGPT-pillanat” 2022 végén érkezett el, amikor az OpenAI készített, generatív mesterséges intelligenciára épített csetbot nyilvánosan bemutatkozott. Ez fontos löketett adott a nagymintás nyelvi modellek tömeges alkalmazásának, és mindössze néhány év alatt létrejöttek az iparági alapok a bennük rejlő potenciál széles körű kiaknázására.
Az optimista iparági várakozások mellett ugyanakkor hallani visszafogottabb előrejelzéseket a humanoid robotok elterjedéséről. Többen vélik úgy, egyelőre még mindig túl sok a megoldandó feladat ahhoz, hogy a humanoid robotok igazán széles körben elterjedhessenek. Ezek közé tartozik az üzemelési biztonság növelése, hogy garantáltan megelőzhetők legyenek azok az incidensek, amikben emberek sérülnek meg humanoid robot működése következtében.
A humanoid robotoknak nem lesz egyszeri nagy ChatGPT-pillanata, de fokozatosan, lépésről lépésre terjedhetnek el egyre nagyobb mértékben úgy, ahogy javulnak képességeik
– véli az imént idézett Reyk Knuhtsen. Szerinte elsőként azokban a feladatkörökben bukkanhatnak fel nagyobb számban humanoid robotok, amelyekben magas a tolerancia a hibás feladatmegoldások iránt. Knuhtsen szerint szem előtt kell tartani azt is, hogy
Ha viszont a gyors ütemű elterjedést prognosztizálók jóslata teljesül, az azzal jár, hogy igen rövid idő alatt nagyszámú humanoid robot jelenik majd meg a gazdaság különböző színterein, és talán a hétköznapokban is. A Bank of Ameria leányvállalataként működő Merrill Lynch elemzői szerint idén globálisan 18 000 humanoid robotot szállítanak majd a gyártók, ami többszöröse a tavaly 2 500-nak. Várakozásaik szerint pedig a teljes „robotpopuláció” 2060-ra 3 milliárd (!) példányból fog állni.
