Tömérdek pénz és sötét tragédiák árnyékolják be a magyarok kedvelt buliszigetét

A világ klubfővárosaként ismert Ibiza egyszerre turisztikai aranybánya és veszélyekkel teli bulisziget – írja a The Times friss cikkében. A brit lap szerint a sziget évente több mint hárommillió turistát vonz, akik milliárdokat költenek klubokra, szállodákra, italokra és drogokra, miközben a bulikultúra sötét árnyoldalai is egyre nyilvánvalóbbak: 2010 óta közel kétszáz brit turista vesztette életét tragikus körülmények között. De mi ennek az oka?

Ibiza a világ bulifővárosa, de sok tragikus haláleset is kíséri a partizást/Fotó: Shutterstock

Ibiza lakhatási válsággal, infrastruktúra-terheléssel és negatív sajtóvisszhanggal is folyamatosan küzd. A buliturizmus ugyan óriási bevételt generál, de hosszú távon kérdés, hogy a sziget képes lesz-e fenntartható módon működtetni mindezt, gazdaságát, vagy a világ klubfővárosaként szerzett hírnevét fokozatosan felemészti a társadalmi és emberi ár. A nyári sürgősségi esetek akár egyharmada is közvetlenül a kábítószer-fogyasztáshoz köthető, ahogy korábban beszámolt erről a Drogkutató Intézet is.

Buli reggeltől estig, mértéktelen fogyasztással

Évről évre egyre több turista látogatja a szigetet, a költések ezzel arányosan nőnek.

2023-ban a látogatók összesen 4,3 milliárd eurót költöttek, ami több mint húszszázalékos növekedést jelentett az előző évhez képest.

2024-ben a trend tovább folytatódott: az első tíz hónapban már meghaladta a 4,3 milliárd eurót a költés, augusztusban pedig egyetlen hónap alatt 825 millió eurót hagytak a turisták a szigeten.

Az átlagos napi kiadás személyenként közel 192 euró volt, a szállodai szektor teljesítménye pedig spanyolországi viszonylatban is kiemelkedő: a bevétel szobánként 153,8 euróra nőtt. Nem véletlen, hogy Ibiza GDP-jének 84 százalékát közvetlenül a turizmus adja.

A gazdaság legfőbb hajtóereje a világhírű klubélet. Az ikonikus Pacha és Amnesia mellett az újonnan megnyílt UNVRS is tömegeket vonz, a jegyeladásokból származó bevételek 2024-ben elérték a 150 millió eurót, ez hat százalékos növekedés az előző évhet képest. A klubok köré egész infrastruktúra épült: a „diszkóbuszok” délután öttől hajnal hétig szállítják a vendégeket a kikötőből és Playa d’en Bossa szállodáiból a San Antonio-i táncparkettekre. A turisták és a helyiek aránya 2023-ban már 21:1 volt, ami jól jelzi, mennyire a buliturizmusra épül a sziget gazdasága. A látogatók számára Ibiza egyszerre luxus és tömegdesztináció. Egy sör ára a boltokban két-három euró, a bárokban négy-hat, a klubokban azonban tíz-tizenkettő, sőt exkluzív helyeken akár tizenhat-tizennyolc euró is lehet. Ibiza nem az a sziget, ahol olcsón lehet csövezni, de az a hely, ahol euró ezreket lehet elszórni. Miközben a gazdasági mutatók folyamatosan javulnak, a sziget sötét oldala egyre nagyobb figyelmet kap.