Így csökkent a bérszakadék az ország nyugati és keleti része között a Fidesz tizenöt éve alatt

Az elmúlt évtized egyik leglátványosabb gazdasági folyamata a bérek gyorsuló növekedése volt Magyarországon. 2012-ben még a nettó átlagkereset 125 ezer forintot vihetett haza egy teljes munkaidőben dolgozó alkalmazott. Ám 2025 első félévére a nettó átlagkereset 479 500 forintra emelkedett – azaz közel négyszeresére nőtt. Cikksorozatunk harmadik részében a bérnövekedés regionális különbségeit és a legfrissebb adatokat vizsgáljuk meg.

Nettó átlagkeresetek: a régiós különbségek fokozatosan mérséklődnek

Fotó: Geri Art/pexels

Nettó átlagkereset: Budapesten majdnem kétszeres a növekedés

Nem meglepő módon minden évben Budapesten találjuk a legmagasabb átlag nettó bért, ez 2012-ben 182 ezer forint volt, 2025-re pedig 575 ezer forint fölé emelkedett. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy a vizsgált időszakban itt növekedtek a legkisebb mértékben a keresetek a kiinduló évhez képest, 194 százalékkal az országos mintegy 3,5-szeres átlag növekedéssel szemben.

A 2025. I. féléves adatok szerint a vármegyék közül Győr-Moson-Sopron áll az élen 500 901 forintos átlaggal, ami – akárcsak a fővárosban ‒ jelentősen meghaladja az országos átlagot. A nyugati ipari központok – Fejér, Komárom-Esztergom, Vas – szintén erős pozíciót őriznek, amit az autóipar, a feldolgozóipar és a nem lankadó külföldi beruházási kedv hajt.

Szabolcs-Szatmár-Bereg ugyanakkor még mindig a legalacsonyabb átlaggal rendelkezik (355 610 forint), ami közel 27 százalékkal marad el az országos átlagtól. Ez a különbség rávilágít arra, hogy a felzárkózás üteme gyors, azonban az induló bázis jóval alacsonyabb volt. Hasonló cipőben jár Nógrád is, ott 2012 óta 110 ezerről 2024-re 349 ezer forintra nőtt a nettó átlagbér.

Csongrád-Csanád vármegyében 119 ezerről 387 ezerre nőtt a nettó átlagkereset, stabil középmezőnybe sorolva a vármegyét. A vármegyeszékhely szolgáltató központjai és a Szegedi Tudományegyetem jelenléte mindig is felfelé húzta a béreket a térségben. Ám, ha megindul a termelés a BYD és a Rheinmetall üzemeiben, várhatóan tovább emelkedik a nettó átlagkereset a déli vármegyében.

Borsod-Abaúj-Zemplénben 2012-ben még 114 ezer forintos átlagot mértek, 2024-re pedig elérte a 363 ezret. Az ipari átalakulás és a beruházások láthatóan gyorsítják a vármegyei bérek felzárkózását.

Hajdú-Biharban a 2012-es 120 ezer forintról 2024-re 389 ezerre emelkedett az átlagbér, 2025 első félévében pedig 437 146 forintot ért el. A vármegye gazdasági növekedését jelentősen emeli Debrecen hiszen az elmúlt évtizedben nagyobbnál nagyobb olyan beruházások érkeztek a városba, amelyek egyre inkább vonzzák a jól képzett munkaerőt, mely természetesen magasabb bérszínvonalat is igényel.

Olló nyugat és kelet között - nyílik vagy záródik?

Bár a keleti és nyugati vármegyék között továbbra is mérhető különbség van, az ország minden térségében látványos bérnövekedés zajlott. A nyugati vármegyék átlagosan magasabb szintet értek el, de a bérek a keleti országrészben is folyamatosan emelkednek: a 2012-es 113 ezres átlagkeresetek 2024-re 368 ezer forintra, 2025 első félévére pedig tovább nőttek.