Így csökkent a bérszakadék az ország nyugati és keleti része között a Fidesz tizenöt éve alatt

Az elmúlt évtized egyik leglátványosabb gazdasági folyamata a bérek gyorsuló növekedése volt Magyarországon. 2012-ben még a nettó átlagkereset 125 ezer forintot vihetett haza egy teljes munkaidőben dolgozó alkalmazott. Ám 2025 első félévére a nettó átlagkereset 479 500 forintra emelkedett – azaz közel négyszeresére nőtt. Cikksorozatunk harmadik részében a bérnövekedés regionális különbségeit és a legfrissebb adatokat vizsgáljuk meg.
Nem meglepő módon minden évben Budapesten találjuk a legmagasabb átlag nettó bért, ez 2012-ben 182 ezer forint volt, 2025-re pedig 575 ezer forint fölé emelkedett. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy a vizsgált időszakban itt növekedtek a legkisebb mértékben a keresetek a kiinduló évhez képest, 194 százalékkal az országos mintegy 3,5-szeres átlag növekedéssel szemben.
A 2025. I. féléves adatok szerint a vármegyék közül Győr-Moson-Sopron áll az élen 500 901 forintos átlaggal, ami – akárcsak a fővárosban ‒ jelentősen meghaladja az országos átlagot. A nyugati ipari központok – Fejér, Komárom-Esztergom, Vas – szintén erős pozíciót őriznek, amit az autóipar, a feldolgozóipar és a nem lankadó külföldi beruházási kedv hajt.
Szabolcs-Szatmár-Bereg ugyanakkor még mindig a legalacsonyabb átlaggal rendelkezik (355 610 forint), ami közel 27 százalékkal marad el az országos átlagtól. Ez a különbség rávilágít arra, hogy a felzárkózás üteme gyors, azonban az induló bázis jóval alacsonyabb volt. Hasonló cipőben jár Nógrád is, ott 2012 óta 110 ezerről 2024-re 349 ezer forintra nőtt a nettó átlagbér.
Bár a keleti és nyugati vármegyék között továbbra is mérhető különbség van, az ország minden térségében látványos bérnövekedés zajlott. A nyugati vármegyék átlagosan magasabb szintet értek el, de a bérek a keleti országrészben is folyamatosan emelkednek: a 2012-es 113 ezres átlagkeresetek 2024-re 368 ezer forintra, 2025 első félévére pedig tovább nőttek.
A nyugati vármegyék nettó átlagkeresete 2012 és 2024 között kifejezetten dinamikus növekedést mutatott, 2024-ben átlépve a 411 ezer forintos szintet. Ez az előny 2012-ben még 15–20 ezer forint volt az országos átlaghoz képest, 2024-re pedig meghaladta a 30 ezer forintot. A keleti térség szintén hatalmas fejlődésen ment keresztül, ám az olló abszolút értékben tovább nyílt: 2012-ben 13 ezer, 2024-re már 47 ezer forinttal maradt el a nyugati átlagtól.
A magyar bérek földrajzi megoszlása továbbra is kettős: a nyugati ipari központok vezetik a növekedést, míg az északi és keleti vármegyékben még mindig érezhető az elmaradás. Ugyanakkor a különbségek mérséklődnek: a keleti régiókban egyre több a beruházás, és a munkaerőhiány is felfelé hajtja a fizetéseket.
2025 első félévének adatai megerősítik: Magyarország egyértelműen a felzárkózó bérpiacok közé tartozik. A bérrobbanás nemcsak a munkavállalók életszínvonalát emeli, hanem a gazdaság versenyképességét is növeli, miközben a régiós különbségek fokozatosan mérséklődnek.
A Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint júliusban a bruttó átlagkereset 693 700 forint – ez foglalkoztatási formától függően mintegy 479 500 forint – volt, ami 9,0 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. Ez az előző havi 9,7 százaléknál némileg szerényebb, de az év első félévében tapasztalt ütemnek megfelel. Az év hátralévő részében a mostani keresetnövekedési ütem maradhat fent, így egy 9,0 százalék körüli átlagbérnövekedést és egy 4,6 százalék körüli inflációt figyelembe véve az átlagbérek növekedése meghaladhatja a 4 százalékot, ami segíti a fogyasztás bővülését - prognosztizál Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő szenior makrogazdasági elemzője.
Cikksorozatunk előző két részében a foglalkoztatás és a beruházások alakulását néztük meg alaposabban. A cikk alapjául a KSH adatsorai szolgáltak.