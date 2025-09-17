Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Így ismerhetjük fel, hogy nagy a baj: a legveszélyesebb betegség egyedi tünetekkel jelentkezik

Link másolása
Vágólapra másolva!
A GVH gyanúja szerint egy online nyelvtanulási szolgáltatásokat nyújtó amerikai cég megtévesztheti a fogyasztókat. A Duolingo nyelvtanulási szolgáltatásait Magyarországon megközelítőleg 380 ezren használják napi rendszerességgel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gazdasági VersenyhivatalDuolingogyanú

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított egy amerikai vállalkozással szemben. A versenyhivatal gyanúja szerint Duolingo kereskedelmi gyakorlata több okból is tisztességtelen, egyebek között valószínűsíthetően megtéveszti a fogyasztókat az általa kínált nyelvtanulási módszer hatékonyságát illetően, és megalapozatlan piacelsőségi állítást is tesz. 

Illusztráció Egy nő a mobiltelefonjával, Duolingo
A Duolingo vélhetően tisztességtelen üzleti gyakorlattal fizetős verziója igénybevételére ösztönöz.
Fotó: Jan Woitas / dpa Picture-Alliance/AFP

Duolingo - a kedves kis madár pszichés nyomást helyez a fogyasztókra

A nyelvtanulási szolgáltatásokat nyújtó cég vélhetően kéretlen és gyakori direkt marketing üzenetekkel helyez pszichés nyomást a fogyasztókra annak érdekében, hogy a szolgáltatásának az igénybevételére és a fizetős verzióra való áttérésre ösztönözzön, valamint nem megfelelően nyújt tájékoztatást szolgáltatásainak felhasználási feltételeiről, különösen az ingyenes igénybevétel korlátairól.

A vállalkozás egy, az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett online nyelvtanulási szolgáltatásokat nyújtó cég, mely mind webes felületen, mind mobilapplikáción keresztül elérhető. A Duolingo nyelvtanulási szolgáltatásait Magyarországon megközelítőleg 380 ezren használják napi rendszerességgel. A szolgáltatás kabalája és egyben logója egy Duo nevű bagoly.

A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a vállalkozás:

  • a webes és mobil-applikációs felületeinek használati feltételeire és működésére vonatkozó tájékoztatóit nem tette könnyen, illetve magyar nyelven hozzáférhetővé a magyarországi fogyasztók számára;
  • valószínűsíthetően megalapozatlan piacelsőségi állítást tesz a „Duolingo – A nyelvtanulás legjobb módja a világon” szlogenjével;
  • olyan valószínűsíthetően megtévesztő állításokat alkalmaz az online nyelvtanulási szolgáltatásától várható eredményekről, mint hogy „1 hónapnyi Duolingo-használat után 10 nyelvtanulóból 9 magabiztosan beszéli a nyelvet”;
  • homályos, félreérthető vagy időszerűtlen módon tájékoztatja a fogyasztókat, a szolgáltatásának ingyenes igénybevételének korlátairól (például az egy nap elvégezhető leckék számáról); 
  • a fogyasztók zavarása révén nem kívánt, direkt marketing üzeneteket küld a szolgáltatása minél gyakoribb és rendszeres használatának, illetve a fizetős verzió igénybevételének ösztönzésére. 

A Gazdasági Versenyhivatal gyanúja szerint a Duolingo a fenti gyakorlatokkal megtévesztheti a fogyasztókat, és olyan ügyleti döntésekre késztetheti őket, melyeket egyébként nem hoznának meg.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. A GVH felhívja a figyelmet arra, hogy a versenytörvény szerint az ügyfélnek a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére való felhívásától az annak teljesítéséig terjedő időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!