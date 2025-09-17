A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított egy amerikai vállalkozással szemben. A versenyhivatal gyanúja szerint Duolingo kereskedelmi gyakorlata több okból is tisztességtelen, egyebek között valószínűsíthetően megtéveszti a fogyasztókat az általa kínált nyelvtanulási módszer hatékonyságát illetően, és megalapozatlan piacelsőségi állítást is tesz.

A Duolingo vélhetően tisztességtelen üzleti gyakorlattal fizetős verziója igénybevételére ösztönöz.

Fotó: Jan Woitas / dpa Picture-Alliance/AFP

Duolingo - a kedves kis madár pszichés nyomást helyez a fogyasztókra

A nyelvtanulási szolgáltatásokat nyújtó cég vélhetően kéretlen és gyakori direkt marketing üzenetekkel helyez pszichés nyomást a fogyasztókra annak érdekében, hogy a szolgáltatásának az igénybevételére és a fizetős verzióra való áttérésre ösztönözzön, valamint nem megfelelően nyújt tájékoztatást szolgáltatásainak felhasználási feltételeiről, különösen az ingyenes igénybevétel korlátairól.

A vállalkozás egy, az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett online nyelvtanulási szolgáltatásokat nyújtó cég, mely mind webes felületen, mind mobilapplikáción keresztül elérhető. A Duolingo nyelvtanulási szolgáltatásait Magyarországon megközelítőleg 380 ezren használják napi rendszerességgel. A szolgáltatás kabalája és egyben logója egy Duo nevű bagoly.

A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a vállalkozás:

a webes és mobil-applikációs felületeinek használati feltételeire és működésére vonatkozó tájékoztatóit nem tette könnyen, illetve magyar nyelven hozzáférhetővé a magyarországi fogyasztók számára;

valószínűsíthetően megalapozatlan piacelsőségi állítást tesz a „Duolingo – A nyelvtanulás legjobb módja a világon” szlogenjével;

olyan valószínűsíthetően megtévesztő állításokat alkalmaz az online nyelvtanulási szolgáltatásától várható eredményekről, mint hogy „1 hónapnyi Duolingo-használat után 10 nyelvtanulóból 9 magabiztosan beszéli a nyelvet”;

homályos, félreérthető vagy időszerűtlen módon tájékoztatja a fogyasztókat, a szolgáltatásának ingyenes igénybevételének korlátairól (például az egy nap elvégezhető leckék számáról);

a fogyasztók zavarása révén nem kívánt, direkt marketing üzeneteket küld a szolgáltatása minél gyakoribb és rendszeres használatának, illetve a fizetős verzió igénybevételének ösztönzésére.

A Gazdasági Versenyhivatal gyanúja szerint a Duolingo a fenti gyakorlatokkal megtévesztheti a fogyasztókat, és olyan ügyleti döntésekre késztetheti őket, melyeket egyébként nem hoznának meg.