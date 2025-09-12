Pénzügyi válságba keveredett Ukrajna

Ukrajna finanszírozási szükséglete a következő két évben akár 20 milliárd dollárral is magasabb lehet, mint amit keleti szomszédunk előzetesen becsült. A kijevi kormány állítja: a korábbi megállapodásokkal összhangban elég lenne a 37,5 milliárd dollár külföldi támogatás, ám az IMF szerint az ukrán büdzsének 20 milliárd dollárral többre lesz szüksége - adta hírül a Bloomberg.
Erre az ellentmondásra az IMF munkatársainak az elmúlt héten Kijevben tartott egyeztetésein derült fény, ahol Ukrajna 2026-os és 2027-es külső finanszírozásról tárgyaltak – mutatott rá egy a megbeszélésekre közvetlenül rálátó forrás. Az eltérő összegek közösnevezőre hozása kulcsfontosságú mielőtt a valutaalap megvizsgálja Ukrajna új hitelprogram iránti kérelmét, mivel a jelenlegi finanszírozás kimerül.
Ha az IMF becslései helyesnek bizonyulnak, Kijevnek további több milliárd dolláros pénzügyi támogatásra lehet szüksége évente a nyugati szövetségesektől. A negyedik éve tartó háború vége még mindig nem látható, így a nyugati partnerek növekvő aggodalommal állapítják meg, hogy az országnak egyre nagyobb nehézségei támadhatnak egyre duzzadó katonai kiadásainak fedezésével.
Az IMF az ország harmadik legnagyobb hitelezője, de támogatása - mint mindig - feltételekhez kötött. Kijev ragaszkodik korábbi előrejelzéseihez, miszerint két év alatt mintegy 37,5 milliárd dollárra lesz szüksége, azonban az IMF becslései szerint a teljes összeg 10-20 milliárd dollárral is magasabb lehet – hangsúlyozta az egyik, a megbeszéléseket ismerő tisztviselő, aki névtelenséget kért, hogy szabadon beszélhessen a zárt ajtók mögött zajló tárgyalásokról.
A végleges összegről való megállapodás a jövő hétre várható – húzta alá egy másik forrás, hozzátéve: amint ez megtörténik, Kijev és az IMF felveszi a kapcsolatot Ukrajna szövetségeseivel, hogy megvitassák a további finanszírozás megszerzésének módozatait.
Ukrán oldalról sem a kabinet, sem a Pénzügyminisztérium nem kívánt nyilatkozni, s egyelőre az IMF is elzárkózott a nyilvános válaszadástól. Ellenben a Pénzügyminisztérium csütörtökön azt közölte, hogy befejezte a megbeszéléseket az IMF munkatársaival, és a következő hetekben folytatni kívánják a párbeszédet.
Ukrajna már most is nehézségekkel küzd a további segélyek mozgósításában főbb partnereitől. Az Egyesült Államok hozzájárulása Donald Trump elnök Fehér Házba való visszatérése óta csökken, így az Európai Unió lépett elő Ukrajna legnagyobb pénzügyi segítségnyújtóját. Az IMF jelenlegi 15,5 milliárd dolláros csomagjából származó finanszírozás nagy részét már kifizették. A program előirányzata szerint a háború az idei év végén véget érhet, míg maga a program 2027-ben jár le. Julija Szviridenko miniszterelnök az év végéig kéri az IMF igazgatótanácsának jóváhagyását az új csomaghoz.
A katonai kiadások jelentős költségvetési tételt tesznek ki, amelyeket a háború alatt is fenn kell tartani, és rendkívül nehéz előre jelezni őket, így az ukrán kormánynak igen nehéz körülmények közt kell egyensúlyoznia. Ugyanakkor az IMF és a kormány aggódik bizonyos további kiadási kategóriák miatt is, beleértve a katonáknak fizetett összegek ellenőrzését, mivel sok ilyen kategóriába nem lehetséges a teljes összeg kifizetése – hangoztatták magukat megnevezni nem akaró források.
Az IMF ajánlásai ellenére Ukrajna vonakodik attól is, hogy tovább növelje a háborúban egyre inkább kimerülő lakosság adóterheit. Mindezek mellett a valutaalap azt tervezi, hogy nyomást gyakorol Kijevre, hogy az mihamarabb csökkentse az árnyékgazdaság méretét, amelyet az ukrán kabinet a GDP több mint 30 százalékára becsül.