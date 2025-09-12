Pénzügyi válságba keveredett Ukrajna

Ukrajna finanszírozási szükséglete a következő két évben akár 20 milliárd dollárral is magasabb lehet, mint amit keleti szomszédunk előzetesen becsült. A kijevi kormány állítja: a korábbi megállapodásokkal összhangban elég lenne a 37,5 milliárd dollár külföldi támogatás, ám az IMF szerint az ukrán büdzsének 20 milliárd dollárral többre lesz szüksége - adta hírül a Bloomberg.

Az IMF és a kormány aggódik bizonyos további kiadási kategóriák miatt is / Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij

Fotó: Angelo Carconi / MTI/EPA-ANSA

IMF: további milliárdokra lesz szükség a szövetségesektől

Erre az ellentmondásra az IMF munkatársainak az elmúlt héten Kijevben tartott egyeztetésein derült fény, ahol Ukrajna 2026-os és 2027-es külső finanszírozásról tárgyaltak – mutatott rá egy a megbeszélésekre közvetlenül rálátó forrás. Az eltérő összegek közösnevezőre hozása kulcsfontosságú mielőtt a valutaalap megvizsgálja Ukrajna új hitelprogram iránti kérelmét, mivel a jelenlegi finanszírozás kimerül.

Ha az IMF becslései helyesnek bizonyulnak, Kijevnek további több milliárd dolláros pénzügyi támogatásra lehet szüksége évente a nyugati szövetségesektől. A negyedik éve tartó háború vége még mindig nem látható, így a nyugati partnerek növekvő aggodalommal állapítják meg, hogy az országnak egyre nagyobb nehézségei támadhatnak egyre duzzadó katonai kiadásainak fedezésével.

A végleges összegről való megállapodás a jövő hétre várható

Az IMF az ország harmadik legnagyobb hitelezője, de támogatása - mint mindig - feltételekhez kötött. Kijev ragaszkodik korábbi előrejelzéseihez, miszerint két év alatt mintegy 37,5 milliárd dollárra lesz szüksége, azonban az IMF becslései szerint a teljes összeg 10-20 milliárd dollárral is magasabb lehet – hangsúlyozta az egyik, a megbeszéléseket ismerő tisztviselő, aki névtelenséget kért, hogy szabadon beszélhessen a zárt ajtók mögött zajló tárgyalásokról.

A végleges összegről való megállapodás a jövő hétre várható – húzta alá egy másik forrás, hozzátéve: amint ez megtörténik, Kijev és az IMF felveszi a kapcsolatot Ukrajna szövetségeseivel, hogy megvitassák a további finanszírozás megszerzésének módozatait.

Ukrán oldalról sem a kabinet, sem a Pénzügyminisztérium nem kívánt nyilatkozni, s egyelőre az IMF is elzárkózott a nyilvános válaszadástól. Ellenben a Pénzügyminisztérium csütörtökön azt közölte, hogy befejezte a megbeszéléseket az IMF munkatársaival, és a következő hetekben folytatni kívánják a párbeszédet.