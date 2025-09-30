Továbbra is jelentős az árréscsökkentés szerepe, jobban érezzük, mint amennyire látszik

Idén 4,6, jövőre pedig 4,5 százalék lehet az infláció – mondta el lapunk megkeresésére Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza annak kapcsán, hogy az idén bejelentett kormányzati intézkedések költségvetési hatása 2026-ban a GDP mintegy 1,5 százalékával emeli a háztartások nettó jövedelmét a 2025. évihez képest, és összességében nőhet a lakossági fogyasztás.
Regős Gábor ismertette, az idei inflációs várakozása nagyjából az élelmiszerekre vonatkozó árrésstopok bejelentése óta változatlan vagy legalábbis csak kismértékben ingadozik. Ezt megelőzően volt azért ennél rosszabb is ez a várakozás – valamivel 5 százalék feletti. Az idei infláció becslése során azzal a feltevéssel értem korábban is és élek most is, hogy az árrésstopok az év egészében fennmaradnak, és valamikor a jövő év közepén kerülnek kivezetésre. Ennek alapja az, hogy a kormányzat által több szolgáltató ágazattal (például bankok, telekommunikációs cégek) kötött megállapodások is eddig vannak érvényben. A jövő évi inflációba tehát nagyjából az év közepére becsültem egy ugrást, amit az árrésstopok kivezetése okoz majd – persze ha lesz kivezetés vagy akkor lesz kivezetés, ezt most még nem tudjuk biztosan, ezt majd jövőre már jobban látjuk – magyarázta.
Kiemelte, a magyar infláció szempontjából meghatározó kérdés a forintárfolyam. Az elmúlt években jellemzően egy gyengülő trendhez szoktunk hozzá, ami nyomot hagyott az infláción is, ami egy kis, nyitott gazdaságnál nem csoda. Ez a hatás ugyanakkor az elmúlt években felerősödött, egyszázalékos forintgyengülés 0,3-0,35 százalékponttal viszi felfelé az inflációt. Az elmúlt néhány hónapban a forint stabilizálódott, sőt, némileg erősödött is az euróval szemben, most már úgy tűnik, hogy tartósan 400 alatt marad az árfolyam. Ebben a legfontosabb szerepe az új jegybanki vezetős szigorú politikájának (magas kamatkülönbözet) és a dollár gyengülésének volt. Ez a forinterősödés fokozatosan megjelenik az inflációs adatokban is (persze egy gyengülés hatása vélhetően erősebb, hiszen az árak lefelé sokkal kevésbé rugalmasak, mint felfelé), ez tehát segíthet az infláció megfékezésében. Ennek megfelelően a következő hónapokban a bázishatások miatt némileg erősödő infláció várható, majd az év végére visszatérünk a négy százalék körüli szintre, a jövő év elején pedig a célsávban tartózkodhat az infláció, amíg ki nem vezetik az árrésstopokat – magyarázta a vezető közgazdász.
A hatás ugyanakkor ennél is összetettebb, hiszen az infláció csökkenését segíti az alacsony külső infláció is – az eurózóna inflációja a jegybanki célnak megfelelő két százalékos szinten van, ez pedig lefelé húzza a pénzromlást.
A háztartások jövedelme felől vizsgálva Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője lapunk megkeresésére azt mondta, a családtámogatások bővülését tekintve kiemelendő, hogy jövőre a családi adókedvezmény duplázása 290, a háromgyermekes anyák szja-mentessége 200, a negyven év alatti kétgyermekes édesanyák szja-mentessége pedig 120 milliárd forint többletjövedelmet hagy a családoknál 2025-tel összehasonlítva, így 480 milliárd forinttal nő a nettó rendelkezésre álló jövedelem.
A lakossági állampapírok utáni kamatkiadások mértéke ezzel szemben az előrejelzések szerint hasonló mértékben, 470 milliárd forinttal csökken jövőre az idei évhez képest. Vagyis a családtámogatások emelését szembeállítva a mérséklődő kamatkiadásokkal, a háztartásoknak juttatott összegek megegyeznek, ugyanakkor gazdasági hatásuk merőben eltér egymástól – emelte ki a vezető elemző.
Arra is kitért, az MNB megtakarítási felmérése alapján az állampapírok kamatjövedelmeit a megtakarítóknak csak a 45 százaléka tervezte mindennapi vagy nagyobb összegű fogyasztási kiadásra fordítani, miközben a családi adókedvezmények esetében ez az arány hetven százalék körül alakult. Vagyis a jövő évi támogatások arányaiban nagyobb részben csapódhatnak le fogyasztásban. A fent említett családtámogatások mellett ki kell emelni még a béremeléseket is. Jövőre tovább nő a pedagógusok bére, a vízügyi, igazságügyi dolgozók, illetve az önkormányzati és kormányzati tisztviselők illetménye, valamint a fegyveres szervek dolgozói ismét kapnak fegyverpénzt. Ezek hatása szintén nagyobb arányban a fogyasztásban csapódhat le, bár utóbbi esetében a nagy összegű, egyszeri támogatás miatt a megtakarítási célok is előtérbe kerülhetnek.
Habár a jelentős kereslet oldali élénkítés jövőre is fennmaradhat, Molnár Dániel úgy fogalmazott, az inflációra gyakorolt hatást visszafogottnak gondolják
Regős Gáborhoz képest eltérő inflációs várakozásokat közölt, az MGFÜ-nél márciusban idénre 4,8, míg jövőre 3,5 százalékos inflációt vártak, ezzel szemben legfrissebb előrejelzésük idénre 4,6 míg jövőre 3,6 százalékos áremelkedéssel számol.
Az árréscsökkentést hatását a két közgazdász azonosan látja, az MNB számításai szerint idén éves átlagban 1,1 százalékponttal fogják vissza az infláció ütemét. A fogyasztói bizalomra gyakorolt hatás az élelmiszerek esetében lehet jelentősebb, hiszen ezeket gyakrabban vásárolják a háztartások és így nagyobb mértékben befolyásolja az inflációs érzékelést, valamint a különféle termék árrésében is jelentősebb szórás volt, mint a drogériákban.
Utóbbiak árrésstopját vagy a telekommunikációs, illetve a bankszektorral kötött megállapodásokat a fogyasztók bár kevésbé érzékelik, a pénztárcájukra gyakorolt hatás akár nagyobb is lehet. Az árréscsökkentések nélkül tehát idén éves átlagban hat százalék felé tendálna a pénzromlás üteme, amely így alacsonyabb reálbér-növekedést és fogyasztási dinamikát eredményezne, emiatt pedig a háztartások fogyasztási kiadása nem tudná ellensúlyozni a gyenge külső kereslet miatt visszaeső exportot és alacsonyabb beruházási aktivitást.