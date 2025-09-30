Továbbra is jelentős az árréscsökkentés szerepe, jobban érezzük, mint amennyire látszik

Idén 4,6, jövőre pedig 4,5 százalék lehet az infláció – mondta el lapunk megkeresésére Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza annak kapcsán, hogy az idén bejelentett kormányzati intézkedések költségvetési hatása 2026-ban a GDP mintegy 1,5 százalékával emeli a háztartások nettó jövedelmét a 2025. évihez képest, és összességében nőhet a lakossági fogyasztás.

Az inflációban csupán egy százalékot jelent az árréscsökkentés, azonban jóval nagyobb a jelentősége a mindennapjaink során

Fotó: Stock-Asso / Shutterstock

Regős Gábor ismertette, az idei inflációs várakozása nagyjából az élelmiszerekre vonatkozó árrésstopok bejelentése óta változatlan vagy legalábbis csak kismértékben ingadozik. Ezt megelőzően volt azért ennél rosszabb is ez a várakozás – valamivel 5 százalék feletti. Az idei infláció becslése során azzal a feltevéssel értem korábban is és élek most is, hogy az árrésstopok az év egészében fennmaradnak, és valamikor a jövő év közepén kerülnek kivezetésre. Ennek alapja az, hogy a kormányzat által több szolgáltató ágazattal (például bankok, telekommunikációs cégek) kötött megállapodások is eddig vannak érvényben. A jövő évi inflációba tehát nagyjából az év közepére becsültem egy ugrást, amit az árrésstopok kivezetése okoz majd – persze ha lesz kivezetés vagy akkor lesz kivezetés, ezt most még nem tudjuk biztosan, ezt majd jövőre már jobban látjuk – magyarázta.

Infláció: gyengülő forinthoz szoktunk hozzá

Kiemelte, a magyar infláció szempontjából meghatározó kérdés a forintárfolyam. Az elmúlt években jellemzően egy gyengülő trendhez szoktunk hozzá, ami nyomot hagyott az infláción is, ami egy kis, nyitott gazdaságnál nem csoda. Ez a hatás ugyanakkor az elmúlt években felerősödött, egyszázalékos forintgyengülés 0,3-0,35 százalékponttal viszi felfelé az inflációt. Az elmúlt néhány hónapban a forint stabilizálódott, sőt, némileg erősödött is az euróval szemben, most már úgy tűnik, hogy tartósan 400 alatt marad az árfolyam. Ebben a legfontosabb szerepe az új jegybanki vezetős szigorú politikájának (magas kamatkülönbözet) és a dollár gyengülésének volt. Ez a forinterősödés fokozatosan megjelenik az inflációs adatokban is (persze egy gyengülés hatása vélhetően erősebb, hiszen az árak lefelé sokkal kevésbé rugalmasak, mint felfelé), ez tehát segíthet az infláció megfékezésében. Ennek megfelelően a következő hónapokban a bázishatások miatt némileg erősödő infláció várható, majd az év végére visszatérünk a négy százalék körüli szintre, a jövő év elején pedig a célsávban tartózkodhat az infláció, amíg ki nem vezetik az árrésstopokat – magyarázta a vezető közgazdász.