Kitörhet a drónháború: Románia váratlan lépése új szintre emelheti a vérengzést

Szenzációs bejelentés érkezett az egyik legkedveltebb közösségi oldalról

Az Instagramnál mostanra havi 3 milliárdra emelkedett aktív felhasználók száma. Ezzel utolérte a Facebookot és a WhatsAppot, amelyek az év elején már átlépték ezt a számot. Legutóbb 2022-ben hozták nyilvánosságra az Instagram felhasználói adatait, amikor Zuckerberg bejelentette, hogy az alkalmazás átlépte a havi 2 milliárd felhasználót.
Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója bejelentette, hogy az Instagramnak mostanra havi 3 milliárd aktív felhasználója van. „Milyen hihetetlen közösséget építettünk fel” – írta az üzletember az Instagram-csatornáján. 

The Instagram app logo appears on the smartphone screen. 01.05.2025. İstanbul Turkey
Az Instagramnak már havi 3 milliárd felhasználója van
Fotó: miss.cabul / Shutterstock

Új fejezet kezdődött az Instagramnál

Ez a szám jelentős mérföldkő a fotómegosztó platform számára, amelyet Zuckerberg cége 2012-ben 1 milliárd dollárért vásárolt meg - írja a CNBC. A Meta legutóbb 2022 októberében hozta nyilvánosságra az Instagram felhasználói adatait, amikor Zuckerberg egy eredménybeszámoló telefonhívás során árulta el, hogy az alkalmazás átlépte a havi 2 milliárd felhasználót. 

3 milliárd havi felhasználójával az Instagram csatlakozik a Facebook és a WhatsApp platformokhoz. 

Zuckerberg ugyanis januárban jelentette be, hogy a Facebook több mint 3 milliárd havi aktív felhasználóval rendelkezik, áprilisban pedig a WhatsApp is elérte ezt a számot.

A Metával kapcsolatban a napokban arról is írtunk, hogy bejelentette: áramszolgáltatóvá válna. Kérelmet nyújtott be az amerikai energiaszabályozó hatósághoz, hogy beléphessen a nagybani áramkereskedelem világába. A lépés célja, hogy Mark Zuckerberg cége jobban kezelje az adatközpontjainak hatalmas, ráadásul jórészt zöld árammal kielégíteni kívánt energiaigényét.

A techcégek adatközpontjainak áramigénye soha nem látott mértékben nő a mesterséges intelligencia miatt. Nem közismert ugyan, de a Microsoft, a Google, továbbá az Amazon már aktívan jelen vannak az amerikai áram nagykereskedelemben, így a Meta nem úttörő, csak követi a példájukat.

 

