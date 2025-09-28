Hatalmas a baj a Jaguar Land Rovernél

A vállalat a minap arról értesítette munkatársait, beszállítóit és vásárlóit, hogy október 1-ig kiterjesztette a gyártás felfüggesztését, mivel még tart a kibertámadás kivizsgálása, és készül a termelési folyamat szakaszos újraindításának menetrendje. A brit kormány 1,5 milliárd font (670 milliárd forint) hitelgaranciával segíti a kibertámadás miatt csaknem egy hónapja nem termelő Jaguar Land Rover (JLR) nehéz helyzetbe került beszállítóit.

Informatikai támadás miatt áll a Jaguar Land Rover, a kis beszállítók nem biztos, hogy átvészelik az egy hónapos leállást

Fotó: Jaguar Land Rover

A Jaguar Land Rover teljes termelése szünetel

Az indiai Tata Motors ipari konglomerátum tulajdonában lévő brit járműipari csoport szeptember 2-án jelentette be, hogy kibertámadás érte, és ennek elhárítása érdekében leállította gyártásirányító informatikai rendszereit, így azóta a cég teljes termelése is szünetel. Az incidens vizsgálatába az Országos Kiberbiztonsági Központ (National Cyber Security Centre, NCSC) és a bűnüldözési hatóságok is bekapcsolódtak.

A brit üzleti és kereskedelmi minisztérium, valamint a pénzügyminisztérium vasárnap ismertetett közös tájékoztatása szerint a brit kormány 1,5 milliárd fontig terjedő garanciát vállal egy olyan hitelcsomagra, amely a JLR beszállítóinak komoly pénzügyi nehézségeit hivatott enyhíteni. A hitelgaranciát a brit exportfinanszírozási kormányhivatal (UK Export Finance) nyújtja az Export Development Guarantee (EDG) mechanizmus keretében. Ez a mechanizmus olyan brit vállalatok pénzügyi támogatására szolgál, amelyek jelentős részben exportpiacokon értékesítik termékeiket. Az ötévi futamidejű hitelcsomagot egy meg nem nevezett kereskedelmi bank folyósítja.

A vasárnapi tájékoztatás szerint a hitelgarancia célja a Jaguar Land Rover kézpénzállományának feltöltése, annak érdekében, hogy a cég segíteni tudjon a termelési leállást erősen megszenvedő beszállítói hálózatának. A garanciavállalást bejelentő minisztériumok hangsúlyozzák: a JLR a brit gazdaság egyik legnagyobb exportőre, amely Nagy-Britanniában közvetlenül 34 ezer alkalmazottat foglalkoztat, emellett a brit járműipar legkiterjedtebb beszállítói hálózatát működteti. E hálózatban, amely főleg kis- és középvállalatokból áll, 120 ezren dolgoznak. A brit kormány most első ízben vállalt hitelgaranciát kibertámadástól sújtott hazai cég megsegítésére.