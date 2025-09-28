Jegybanki előrejelzés: így kap erőre a magyar gazdaság 2025-ben – van ok bizakodni

A Magyar Nemzeti Bank negyedévente publikálja Inflációs jelentését, amelyben a gazdaság egészének helyzetét is elemzi. A jegybanki előrejelzés szerint a magyar gazdaság a nehéz európai környezet ellenére fokozatosan erőre kap: a forint erősödik, az infláció csökkenő pályán van, és a fogyasztás is húzza a növekedést. A jegybank szerint a következő hónapokban lassan, de biztosan élénkülhet a gazdaság, még ha az aszály és a gyenge német ipar fékezheti is a tempót - de nézzük a részleteket.

A jegybanki előrejelzés a gazdasági lassú növekedését várja/Fotó: T. Schneider / Shutterstock

A világ sem dübörög – de nem is állt le

Az elmúlt hónapokban több olyan fontos kereskedelmi megállapodás is létrejött, amely enyhítette a világgazdasági feszültségeket. A Monetáris Tanács szerint ennek köszönhetően a globális konjunktúrakilátások némileg javultak:

az Egyesült Államok gazdasága éves szinten 2,1 százalékkal bővül,

Kínáé 5,2 százalékkal,

az euróövezet növekedése 1,6 százalék körül alakul,

ugyanakkor Németország – Magyarország legfontosabb kereskedelmi partnere – továbbra is csak szerény, 0,2 százalékos bővülést mutat. Ez a hazai gazdaságnak kifejezetten hátrányos, ugyanis fékezi a magyar exportteljesítményt és az ipari termelést. A jelentés kiemeli: a globális pénzügyi piacokat is megnyugtatta, hogy július végén létrejött az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodás. Ez mérsékelte a bizonytalanságot, csökkentette a kockázati felárakat, és támogatta a befektetői hajlandóságot. Az adatot már publikáló fejlett gazdasággal rendelkező OECD tagországok több mint felében magasabb lett augusztusban az infláció, mint ahogy a jegybankot tervezték.

Az Egyesült Államokban 2,9 százalékra emelkedett az infláció,

Kínában pedig 0,4 százalékkal csökkentek a fogyasztói árak éves összevetésben.

Az eurozónában 2,0 százalékon alakult az infláció,

míg a tagországok inflációs rátái mintegy 6 százalékpontos sávban szóródtak.

A fogyasztóiár-index a régiós országok közül Romániában jelentősen, 9,9 százalékra nőtt, míg Lengyelországban (2,9 százalék) és Csehországban (2,5 százalék) némileg a jegybanki célok felett alakult - írja a jelentés.