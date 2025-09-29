Megtévesztő álhír kering az Otthon Startról

Az említett félreértés a program egyik sarokkövére vonatkozik, mely alapvetően járul hozzá ahhoz, hogy az első otthonukat megvásárlók pénzügyileg kiszámítható módon tudjanak tervezni hitelük törlesztését illetően. A félreértésből kialakult álhír az, hogy az Otthon Start programmal kapcsolatban előírás az ötévente történő kamatvizsgálat. Ez azonban nem az ügyfelek által fizetett fix 3 százalékos kamat felülvizsgálatára vonatkozik. Mutatjuk!

Fix 3 százalékos kamat - az Otthon Startot népszerűsítő köztéri plakát

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Fix 3 százalékos kamat: mi a félreértés arról?

Dübörög az Otthon Start program, mely egyrészt az új lakások építését segítheti elő – a következő években jelentős számú, a program kritériumainak megfelelő lakás épülhet –, enyhíthve ezzel a nem csak Magyarországon tapasztalható, de hazánkban is kitapintható lakhatási gondokat, másrészt egyedülállón kedvezményes hitelkonstrukciója révén elérhető közelségbe helyezi a saját, első otthon megszerzését a társadalom nagyon széles rétege számára.

S ne feledjük: a saját tulajdonú lakás vagy ház nem csak az otthont, hanem pénzügyi értelemben vagyontárgyat is jelent.

A szeptember 1-jei indulást követő első két hétben átlagosan naponta 1000 új hiteligénylés történt. S bár a programról, annak feltételrendszeréről bejelentése és a végrehajtási rendelet megjelenése óta folyamatosan zajlik az intenzív és értelmező kommunikáció – az Origo is folyamatosan pontos információkkal segíti a tájékozódást a fix 3 százalékos otthonteremtési programról –, ennek ellenére egyes online közösségi oldalakon olyan információ terjedt el, ami a program egyik legfontosabb elemére vonatkozik.

Ez pedig az, hogy a teljes futamidő alatti fix 3 százalékos kamat kapcsán ötévente megtörténik egy „kamatvizsgálat”, aminek során az ügyleti kamatot felülvizsgálják, és a rendelet alapján lehetőség van annak megváltoztatására (növelésére vagy csökkentésére) is. Vagyis előfordulhat, hogy megváltozik a fix 3 százalékos kamat a futamidő alatt – vonható le a (nem megalapozott) következtetés. Ez azonban téves feltevésen alapul, és néhány fogalmi tisztázással könnyen tisztázható.