Megtévesztő álhír kering az Otthon Startról

Az említett félreértés a program egyik sarokkövére vonatkozik, mely alapvetően járul hozzá ahhoz, hogy az első otthonukat megvásárlók pénzügyileg kiszámítható módon tudjanak tervezni hitelük törlesztését illetően. A félreértésből kialakult álhír az, hogy az Otthon Start programmal kapcsolatban előírás az ötévente történő kamatvizsgálat. Ez azonban nem az ügyfelek által fizetett fix 3 százalékos kamat felülvizsgálatára vonatkozik. Mutatjuk!
Dübörög az Otthon Start program, mely egyrészt az új lakások építését segítheti elő – a következő években jelentős számú, a program kritériumainak megfelelő lakás épülhet –, enyhíthve ezzel a nem csak Magyarországon tapasztalható, de hazánkban is kitapintható lakhatási gondokat, másrészt egyedülállón kedvezményes hitelkonstrukciója révén elérhető közelségbe helyezi a saját, első otthon megszerzését a társadalom nagyon széles rétege számára.
S ne feledjük: a saját tulajdonú lakás vagy ház nem csak az otthont, hanem pénzügyi értelemben vagyontárgyat is jelent.
A szeptember 1-jei indulást követő első két hétben átlagosan naponta 1000 új hiteligénylés történt. S bár a programról, annak feltételrendszeréről bejelentése és a végrehajtási rendelet megjelenése óta folyamatosan zajlik az intenzív és értelmező kommunikáció – az Origo is folyamatosan pontos információkkal segíti a tájékozódást a fix 3 százalékos otthonteremtési programról –, ennek ellenére egyes online közösségi oldalakon olyan információ terjedt el, ami a program egyik legfontosabb elemére vonatkozik.
Ez pedig az, hogy a teljes futamidő alatti fix 3 százalékos kamat kapcsán ötévente megtörténik egy „kamatvizsgálat”, aminek során az ügyleti kamatot felülvizsgálják, és a rendelet alapján lehetőség van annak megváltoztatására (növelésére vagy csökkentésére) is. Vagyis előfordulhat, hogy megváltozik a fix 3 százalékos kamat a futamidő alatt – vonható le a (nem megalapozott) következtetés. Ez azonban téves feltevésen alapul, és néhány fogalmi tisztázással könnyen tisztázható.
Kezdjük azzal, hogy az Otthon Start program július 31-én kiadott kormányrendelete tartalmazza a rendelkezést arról, hogy a legfeljebb 25 éves futamidejű kölcsön alatt
Az ügyfél által fizetendő kamat éves mértéke nem haladhatja meg a 3 százalékot.”
Ez az Otthon Start program egyik alapvető szabálya, mely lehetővé teszi az igénylőknek egészen a futamidő végéig szólóan a pénzügyi tervezést törlesztőrészleteik tekintetében. Ám – és ez ad okot a félreértésre – a rendelet (a 8. paragrafusban, a kamattámogatásról szóló részben) azt is tartalmazza, hogy a kölcsön „ügyleti kamata a kamattámogatás időszaka alatt ötévente változtatható meg.” Ebből látszólag az következik, hogy ha nem is biztosan, de ötévente megváltozhat az ügyleti kamat, vagyis akár a törlesztőrészlet, és ezáltal a teljes visszafizetendő összeg is növekedhet.
A két, rendeletben szereplő, egymásnak látszólag részben ellentmondó szabály közötti feszültséget könnyű feloldalni, ha rögzítjük, hogy az Otthon Start fix 3 százalékos kölcsöne kamattámogatott hitel. Ez azt jelenti, hogy az állam a kamatterhek jelentős részét átvállalja a kölcsönt felvevő ügyféltől, aki a kölcsönt otthonszerzésre fordítja. Az ügyleti kamat az a kamat, melyen a pénzintézet a kölcsönt folyóítja. Azt, hogy milyen módon kell kiszámítani a kamat mértékét, szintén leírja a rendelet, a viszonylag összetett képlet alapvetően az Államadósság Központ államkötvényeinek aukcióhoz köthető, de ezt nem szükséges igénylőként ismernünk. A kérdés megválaszolásához elég annyit tudni, hogy ez szeptember elején 8,11 százalékot jelentett, tehát ez a maximális ügyleti kamat. A rendelet értelmében, a háttérben használandó számítási metódus alkalmazásával ezt van lehetőség változtatni ötévente.
Mi történik akkor, ha például 2030 szeptemberében – a meghatározott számítási mód alapján – emelkedik az ügyleti kamat? Emelkedik az Otthon Start hitel kamata?
Semmiképp sem, hiszen a rendelet által rögzített fix 3 százalékos szabály ettől még érvényben van, és valójában ellentmondás sincs közöttük.
A hangsúly az előbb említett kamattámogatáson van, vagyis azon, hogy a mindenkori ügyleti kamat, és a kölcsönfelvevő ügyfél által fizetett kamat közötti különbséget az állam átvállalja.
Egy konkrét példán keresztül látható (előzetes kalkuláció, nem banki ajánlat), hogy az állam óriási pénzügyi vállalást teljesít az igénylők felé az ügyleti, és az ügyfél által ténylegesen kifizetett – maximum 3 százalékos – kamat különbségének átvállalásával:
Szükségszerűen picit egyszerűsítünk, mert csak a havi törlesztőrészlet mértéke nem mutat meg minden különbséget az Otthon Startos és a piaci alapú hitelek között, de épp a pénzügyi előnyöknél mutatja markánsan, mennyit jelent megtakarításban a kamattámogatás.
A fenti példánál ez havona 85 846 forintot.
Nincs szó tehát arról, hogy bárkinek attól kellene tartania, aki élni kíván az Otthon Start programmal, hogy a kölcsön futamideje alatt emelkedni fog a havi törlesztőrészelete az ötéves felülvizsgálati lehetőség alapján. Az ügyleti kamat ugyanis ebben a konstrukcióban nem ugyanaz, mint az ügyfél által fizetett (maximum 3 százalékos) kamat.
Az állam a kamattámogatás révén hatalmas pénzügyi terheket vállal áll.
Azt, hogy pontosan mennyit, azt még nem lehet megmondani, az első fél év, vagy az első év után érdemes vizsgálni, mennyibe került a program az államnak.
A bankszektorból érkező becslések alapján a program első évében közel 800 milliárd forint Otthon Start hitel kihelyezésére kerülhet sor. A 800 milliárd forintnyi Otthon Start hitel kamattámogatása egyszerűen kiszámolható: az állam az első évben 40,37 milliárd forintot fizetne ki kamattámogatásként, ami összegben persze nagy, de érdemes gondolatban léptéket váltani, mert az éves állami büdzséhez képest elenyésző arányt jelent.
Az arányt érdemben az sem növelné, hogy a rendelet alapján a hitelintézetet az általa jogszerűen folyósított kölcsön összege után a) otthon építése esetén 80 000 forint, b) otthon vásárlása esetén 40 000 forint egyszeri költségtérítés illeti meg, amelyet a kölcsön vagy annak első részlete folyósítását követően számol el a központi költségvetéssel. Azaz az állam a hitelfolyósítás költségeiből is részt vállal.
Értelemszerűen ha a fentiek szerint később emelkedik az ügyleti kamat mértéke, az állam terhei is nőnek, de az Otthon Start hitelt felvevőké nem, mert ők mindig fix 3 százalék kamatot fizetnek. Az általuk fizetett kamat és az ügyleti kamat közötti különbség az állam pénzügyi terhe.