Egymásnak estek egy milliárdos családi klán tagjai – elképesztő vagyon a tét

A többek között a vancouveri profi jégkorongcsapatot is magában foglaló, kiterjedt üzleti birodalmat birtokló kanadai családi klán egyik fiatal tagja, Matteo Aquilini beperelte a céget annak idején megalapító nagyapját és két nagybátyját, mert szerinte összejátszottak annak érdekében, hogy őt és testvéreit kizárják az örökségből.

A hazájában közismert kanadai családi klán birtokolja a Vancouver Canucks hokicsapatot

Fotó: Jeff Vinnick / NHLI

A nagyapa, Luigi Aquilini az 1950-es években emigrált Olaszországból Kanadába, és létrehozta a ma Aquilini Investment Group néven ismert befektetési társaságot.

A Bloomberg értesülései szerint a Brit Columbia Legfelsőbb Bíróságához benyújtott polgári kereset Luigi Aquilini két fiát, Roberto és Francesco Aquilinit is alperesként nevezi meg. Utóbbi az észak-amerikai profi jégkorongligában, az NHL-ben szereplő Vancouver Canucks jéghokicsapat elnöke.

Hatalmas belviszály a kanadai családi klánon belül

A bírósági beadványból kiderül, hogy 1995-ben egy családi vagyonkezelő alapot hoztak létre, Luigi Aquilini felesége, Elisa kezdeményezésére, amely a három fiukra és számos unokájukra, köztük Matteóra jutó vagyonrészeket kezelte.

Az alapot felesége 2015-ben bekövetkezett halála után azonban a cégalapító titokban átszervezte, és átvette felette az irányítást, amit – a kereset állítása szerint – később arra használt fel, hogy kizárja a vagyonból másik fiát, Paolo Aquilinit (aki a pert kezdeményező Matteo Aquilini apja), és leszármazottait.

Luigi Aquilini három fia – Roberto, Francesco és Paolo – eredetileg egyenként 20 százalékos részesedéssel rendelkeztek a családi befektetési cégben, a fennmaradó 40 százalékot pedig az említett vagyonkezelői alap birtokolta.

Matteo Aquilini perre ment az öröksége védelmében

Fotó: Engel & Völkers

A bírósági beadvány azt állítja, hogy időközben Matteo Aquilini tudomására jutottak a nagyapja és nagybátyjai által a kárára és testvérei kárára tett lépések, amelyek révén az eredeti rendelkezések megváltoztatásával a vagyonkezelő alap kizárólagos kedvezményezettjeiként tüntették fel magukat, és lehet, hogy már szét is osztották maguk között a kezelt vagyon egy részét.

A klán belviszályát mindezek mellett családon belüli szexuális zaklatások vádja is színesíti.