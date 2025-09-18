Részeg kapitány a fedélzeten: 37 vezetőt büntettek meg a légitársaságnál

A japán közlekedésszervezés pontossága, az abban dolgozók fegyelmezettsége nemcsak legendás, hanem már-már ijesztőnek is tűnik, különösen akkor, ha arra gondolunk, hogy a sinkanszen szupervonatok vezetői időnként még öngyilkosságot is megkísérelnek, ha a vonatuk késést szed össze (szerencsére ez meglehetősen ritka, valójában néhány ilyen feljegyzett kísérletről tudni csak, ám ezek híre felerősíti a fent említett berögződéseket). Ugyanakkor hasonló aggályai vélhetően nem voltak a JAL azon repülőgép kapitányának, aki lerészegedve jelent meg szolgálatteljesítésre. A japán légitársaság azonban nemcsak a pilótát marasztalta el, hanem fizetésmegvonással bünteti 37 vezető munkatársát is. A JAL ugyanis belső repülésbiztonsági kihívásokkal küzd, és a cégnél úgy látják, hogy az ezen segíteni hivatott vállalati reformok egyelőre elégtelenek. Ez pedig vezetői felelősség kérdése.
Úgy tűnik, a részegen nemzetközi járat vezetésére jelentkező kapitány esete csak az utolsó csepp volt a pohárban. Az eset még augusztus 28-án történt, amikor a Hawaii-szigetekről Japánba indult járat késett a kapitány alkoholos állapota miatt, emiatt pedig további járatok is késve – összesen 18 órányi késést összeszedve – tudtak elindulni. A Hawaii-szigeteken részegen szolgálatra jelentkező kapitány megszegte a vállalati szabályzatot arra vonatkozóan, hogy a pilóták szolgálatteljesítési napjukat megelőzően sem fogyaszthatnak alkoholt. Tavaly decemberben pedig két tiszt bukott meg a repülés előtti alkoholtesztjükön, így az ausztráliai Melbourne-ből Tokióba tartó járat csak három órás késéssel tudott elindulni.
Mindezt súlyos, a JAL járatainak biztonságával összefüggő problémának ítélik meg a légitársaságnál, vagyis annak, hogy ezidáig nem sikerült megfelelő intézkedéseket hozni a hasonló incidensek megelőzésére és a késések kiküszöbölősére.
A probléma súlyát érzékelve a japán, közlekedésért és turizmusért is felelős minisztérium megrovásban részesítette a JAL-t, egyúttal felszólítottak a vállalatot, hogy adjon tájékoztatást arról, milyen megelőző intézkedéseket vezet be azért, hogy a jövőben hasonló incidensek ne fordulhassanak elő – írja a CNA. A JAL vezetői nyilvánosan kértek bocsánatot a történtek miatt.
Ezzel azonban még nem zárult le az ügy. Miként a Japan Today arról beszámolt, a vállalat jelenlegi elnöke, Mitsuko Tottori
a következő két hónapban 30 százalékkal kevesebb fizetést vihet haza, mint megállapodás szerinti bére.
A biztonságért és az üzemeltetés egyéb területeiért felelős ügyvezetők
Ezek a hírek nem arról szólnak, hogy a JAL járataival való repülés ne lenne biztonságos. A céget a Skytrax idén is öt csillagra értékelte – ez már zsinórban a nyolcadik egymást követő év –, és a világ légitársaságait biztonsági szempontok alapján rangsoroló listán idén a 19. helyre került. A hangsúly inkább azon van, hogy a vállalat nemcsak annak kívánja a hibázás lehetősége nélkül elejét venni, hogy pilótái alkoholos vagy más, szolgálatteljesítésre alkalmatlanságot jelentő befolyás alatt vezessék a gépeket, hanem azt is megelőzné, hogy a menetrendek többórás késések miatt boruljanak fel.
Hasonló eset 2018-ban is történt, akkor a londoni Heathrow repülőtéren tartóztatták le a Japan Airlines egyik pilótáját, aki a megengedett alkoholmenyiség kilencszeresét fogyasztotta.
Ugyanakkor emögött a szándék mögött alighanem ott húzódik a tavaly januárban a JAL egyik gépével történt baleset emléke: miként megírtuk, a japán parti őrség egyik gépe ütközött össze a JAL egyik Airbus A-350-es típusú utasszállítójával. A tokiói Haneda repülőtéren leszállás közben kigyulladt, majd lángra borult Airbusról mind a 379 személy épségben jutott le, ám a balesetben érintett másik gépen, a parti őrség repülőjén hatan tartózkodtak felszálláshoz készülve, közülük csak a gép kapitánya élte túl a balesetet.
A JAL nevéhez kötik a japán légi közlekedés legsúlyosabb balesetét is: az 1985-ben történt katasztrófában 520-an vesztették életüket. A katasztrófa emléke még ma is kísérti a japán légi közlekedést.