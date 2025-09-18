Részeg kapitány a fedélzeten: 37 vezetőt büntettek meg a légitársaságnál

A japán közlekedésszervezés pontossága, az abban dolgozók fegyelmezettsége nemcsak legendás, hanem már-már ijesztőnek is tűnik, különösen akkor, ha arra gondolunk, hogy a sinkanszen szupervonatok vezetői időnként még öngyilkosságot is megkísérelnek, ha a vonatuk késést szed össze (szerencsére ez meglehetősen ritka, valójában néhány ilyen feljegyzett kísérletről tudni csak, ám ezek híre felerősíti a fent említett berögződéseket). Ugyanakkor hasonló aggályai vélhetően nem voltak a JAL azon repülőgép kapitányának, aki lerészegedve jelent meg szolgálatteljesítésre. A japán légitársaság azonban nemcsak a pilótát marasztalta el, hanem fizetésmegvonással bünteti 37 vezető munkatársát is. A JAL ugyanis belső repülésbiztonsági kihívásokkal küzd, és a cégnél úgy látják, hogy az ezen segíteni hivatott vállalati reformok egyelőre elégtelenek. Ez pedig vezetői felelősség kérdése.

A Japan Airlines (JAL) egyik repülőgépe az ószakai repülőtéren – levonást kapnak bérükből a vezetők a cég egyik részeg kapitánya miatt (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Részeg kapitány a fedélzeten: nem engedték felszállni

Úgy tűnik, a részegen nemzetközi járat vezetésére jelentkező kapitány esete csak az utolsó csepp volt a pohárban. Az eset még augusztus 28-án történt, amikor a Hawaii-szigetekről Japánba indult járat késett a kapitány alkoholos állapota miatt, emiatt pedig további járatok is késve – összesen 18 órányi késést összeszedve – tudtak elindulni. A Hawaii-szigeteken részegen szolgálatra jelentkező kapitány megszegte a vállalati szabályzatot arra vonatkozóan, hogy a pilóták szolgálatteljesítési napjukat megelőzően sem fogyaszthatnak alkoholt. Tavaly decemberben pedig két tiszt bukott meg a repülés előtti alkoholtesztjükön, így az ausztráliai Melbourne-ből Tokióba tartó járat csak három órás késéssel tudott elindulni.

Mindezt súlyos, a JAL járatainak biztonságával összefüggő problémának ítélik meg a légitársaságnál, vagyis annak, hogy ezidáig nem sikerült megfelelő intézkedéseket hozni a hasonló incidensek megelőzésére és a késések kiküszöbölősére.

A probléma súlyát érzékelve a japán, közlekedésért és turizmusért is felelős minisztérium megrovásban részesítette a JAL-t, egyúttal felszólítottak a vállalatot, hogy adjon tájékoztatást arról, milyen megelőző intézkedéseket vezet be azért, hogy a jövőben hasonló incidensek ne fordulhassanak elő – írja a CNA. A JAL vezetői nyilvánosan kértek bocsánatot a történtek miatt.