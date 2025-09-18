Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Felmérés: nyerésre áll a Fidesz, a magyarok többsége Orbán Viktort akarja

levonás

Részeg kapitány a fedélzeten: 37 vezetőt büntettek meg a légitársaságnál

54 perce
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A nemzetközi viszonylatban is jelentős polgári légi közlekedési vállalat, a Japan Airlines (JAL) összesen 37 vezető munkatársának fizetését mérsékli átmenetileg. A bérlevonással érintettek körébe beletartozik a vállalat elnöke és az igazgatótanács valamennyi tagja, továbbá több, a napi működésért felelős ügyvezető is. Az ok: az egyik járatuk kapitánya erősen ittas állapotban jelentkezett szolgálatra, hogy elvezessen egy nemzetközi járatot. Az incidensből összesen 20 órányi járatkésés jött össze.
Link másolása
Vágólapra másolva!
levonáspilótaJapan Airlinesbér

A japán közlekedésszervezés pontossága, az abban dolgozók fegyelmezettsége nemcsak legendás, hanem már-már ijesztőnek is tűnik, különösen akkor, ha arra gondolunk, hogy a sinkanszen szupervonatok vezetői időnként még öngyilkosságot is megkísérelnek, ha a vonatuk késést szed össze (szerencsére ez meglehetősen ritka, valójában néhány ilyen feljegyzett kísérletről tudni csak, ám ezek híre felerősíti a fent említett berögződéseket). Ugyanakkor hasonló aggályai vélhetően nem voltak a JAL azon repülőgép kapitányának, aki lerészegedve jelent meg szolgálatteljesítésre. A japán légitársaság azonban nemcsak a pilótát marasztalta el, hanem fizetésmegvonással bünteti 37 vezető munkatársát is. A JAL ugyanis belső repülésbiztonsági kihívásokkal küzd, és a cégnél úgy látják, hogy az ezen segíteni hivatott vállalati reformok egyelőre elégtelenek. Ez pedig vezetői felelősség kérdése.

A Japan Airlines (JAL) egyik repülőgépe az ószakai repülőtéren – levonást kapnak bérükből a vezetők a cég egyik részeg kapitánya miatt (illusztráció)
A Japan Airlines (JAL) egyik repülőgépe az ószakai repülőtéren – levonást kapnak bérükből a vezetők a cég egyik részeg kapitánya miatt (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Részeg kapitány a fedélzeten: nem engedték felszállni

Úgy tűnik, a részegen nemzetközi járat vezetésére jelentkező kapitány esete csak az utolsó csepp volt a pohárban. Az eset még augusztus 28-án történt, amikor a Hawaii-szigetekről Japánba indult járat késett a kapitány alkoholos állapota miatt, emiatt pedig további járatok is késve – összesen 18 órányi késést összeszedve – tudtak elindulni. A Hawaii-szigeteken részegen szolgálatra jelentkező kapitány megszegte a vállalati szabályzatot arra vonatkozóan, hogy a pilóták szolgálatteljesítési napjukat megelőzően sem fogyaszthatnak alkoholt. Tavaly decemberben pedig két tiszt bukott meg a repülés előtti alkoholtesztjükön, így az ausztráliai Melbourne-ből Tokióba tartó járat csak három órás késéssel tudott elindulni.

Mindezt súlyos, a JAL járatainak biztonságával összefüggő problémának ítélik meg a légitársaságnál, vagyis annak, hogy ezidáig nem sikerült megfelelő intézkedéseket hozni a hasonló incidensek megelőzésére és a késések kiküszöbölősére. 

A probléma súlyát érzékelve a japán, közlekedésért és turizmusért is felelős minisztérium megrovásban részesítette a JAL-t, egyúttal felszólítottak a vállalatot, hogy adjon tájékoztatást arról, milyen megelőző intézkedéseket vezet be azért, hogy a jövőben hasonló incidensek ne fordulhassanak elő – írja a CNA. A JAL vezetői nyilvánosan kértek bocsánatot a történtek miatt.

Ezzel azonban még nem zárult le az ügy. Miként a Japan Today arról beszámolt, a vállalat jelenlegi elnöke, Mitsuko Tottori 

a következő két hónapban 30 százalékkal kevesebb fizetést vihet haza, mint megállapodás szerinti bére.

A biztonságért és az üzemeltetés egyéb területeiért felelős ügyvezetők

  • egy hónapra szóló, 20 százalékos bércsökkentést kaptak büntetésként;
  • további vezetők – ideértve a középvezetői szintet – bérük 10 százalékának mondhatnak búcsút.

Kísért a múlt is

Ezek a hírek nem arról szólnak, hogy a JAL járataival való repülés ne lenne biztonságos. A céget a Skytrax idén is öt csillagra értékelte – ez már zsinórban a nyolcadik egymást követő év –, és a világ légitársaságait biztonsági szempontok alapján rangsoroló listán idén a 19. helyre került. A hangsúly inkább azon van, hogy a vállalat nemcsak annak kívánja a hibázás lehetősége nélkül elejét venni, hogy pilótái alkoholos vagy más, szolgálatteljesítésre alkalmatlanságot jelentő befolyás alatt vezessék a gépeket, hanem azt is megelőzné, hogy a menetrendek többórás késések miatt boruljanak fel.

Hasonló eset 2018-ban is történt, akkor a londoni Heathrow repülőtéren tartóztatták le a Japan Airlines egyik pilótáját, aki a megengedett alkoholmenyiség kilencszeresét fogyasztotta.

Ugyanakkor emögött a szándék mögött alighanem ott húzódik a tavaly januárban a JAL egyik gépével történt baleset emléke: miként megírtuk, a japán parti őrség egyik gépe ütközött össze a JAL egyik Airbus A-350-es típusú utasszállítójával. A tokiói Haneda repülőtéren leszállás közben kigyulladt, majd lángra borult Airbusról mind a 379 személy épségben jutott le, ám a balesetben érintett másik gépen, a parti őrség repülőjén hatan tartózkodtak felszálláshoz készülve, közülük csak a gép kapitánya élte túl a balesetet.

A JAL nevéhez kötik a japán légi közlekedés legsúlyosabb balesetét is: az 1985-ben történt katasztrófában 520-an vesztették életüket. A katasztrófa emléke még ma is kísérti a japán légi közlekedést.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!