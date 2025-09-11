Újabb kedvezmény a három gyermeket nevelő anyáknak – mutatjuk, hogyan veheti igénybe

A kedvezmény az anyák teljes személyi jövedelemadóját nullára csökkenti, de csak bizonyos jövedelmek esetén. Nevezetesen, a kedvezmény csak a tevékenységi jellegű jövedelmek adóját csökkenti le, így például a munkabér, a megbízási díj, az egyéni vállalkozók kivétje vagy az átalányban megállapított jövedelem esetében alkalmazható az új szabály. Nem csökken viszont a kamatjövedelem, az osztalék vagy az ingatlan bérleti díjának közterhe.
Bár a jogszabály már október 1-jén hatályba lép, a szeptemberben megszolgált, és ezért októberben kifizetett munkabér után a kedvezmény még nem érvényesíthető. Így
a legtöbb érintett november elején fog a kedvezményből először részesülni, amikor az októberi munkabérüket megkapják.
Jó hír, hogy akár a nyugdíj mellett dolgozó anyák is igénybe vehetik a kedvezményt. Az ugyanis nem csak a jelenleg saját háztartásban nevelt, és ezért családi pótlékra jogosító gyermekek után jár, hanem azon személyek után is, akikre tekintettel az anya legalább 12 éven keresztül családi pótlékra volt jogosult.
Emellett az elhunyt gyermekek is figyelembe vehetőek, ha utánuk nem járt 12 évig családi kedvezmény. Végezetül a fogyatékkal élő, szociális intézményi ellátásban részesülő gyermekeket is figyelembe lehet venni, ha velük az anya rendszeresen tartja a kapcsolatot. Értelemszerűen a kedvezmény az örökbefogadott gyermekek után is jár. Viszont a kedvezményt megalapozó 12 évbe csak a magyarországi családi pótlékra való jogosultság időszaka számít bele.
További jó hír, hogy a három gyermeket nevelő anyák kedvezménye miatt a családi kedvezmény nem veszik el akkor sem, ha az anya egyedülálló, vagy férje, élettársa nem dolgozik. Ugyanis a háromgyermekes anya a családi kedvezmény által biztosított adómegtakarítást a 18,5%-os társadalombiztosítási járulékából is levonhatja. Igaz, a családi járulékkedvezmény teljes kihasználásához három kiskorú gyermek esetén közel 803 ezer forint havi bruttó fizetésre van 2025-ben szükség.
A három gyermeket nevelő anyák kedvezményét év közben csak akkor fogják a munkáltatók figyelembe venni a munkavállalók bérszámfejtése során, ha a jogosult anyák adóelőleg-nyilatkozatot adnak a munkáltatójuknak. Ezt október első felében célszerű megtenni annak érdekében, hogy a kedvezmény hatását a családok már 2025-ben, és ne csak a bevallásuk benyújtását követően – 2026 első felében – élvezhessék. Az erre szolgáló formanyomtatvány várhatóan október első napjaitól lesz elérhető a NAV honlapján.
Sokan feltették a kérdést: ha nem fizet a háromgyerekes anya adót és járulékot, hogy lesz nyugdíja? Ha a járulékokat a családi kedvezmény miatt nem kell megfizetni, attól még a társadalombiztosítás él, és a nyugdíjjogosultság is pörög tovább.
Magyarország kormánya két lépésben duplázza meg a családi adókedvezmény összegét: az első lépés július 1-jén lépett életbe, a második pedig 2026. január 1-jén fog. Ez az intézkedés közel 1 millió családot érint. 2025 júliusától egy gyermek után 15 ezer, két gyermeknél 60 ezer, három gyermek esetében 148.500 Ft az adókedvezmény, amely további gyermek esetében további 49 500 forinttal emelkedik. 2026 januárjától az emelés tovább folytatódik, így egy gyermeknél már 20 ezer, két gyermeknél 80 ezer, három gyermeknél 198 ezer Ft, amely további gyermek esetében további 66 ezer forinttal emelkedik.