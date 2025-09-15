Hírlevél

Budapest

Ebbe a két fővárosi gyógyfürdőbe látogathatnak el legolcsóbban a nyugdíjasok

A legtöbb fürdő különböző kedvezményeket kínál az időseknek. A fővárosi gyógyfürdők nem a legolcsóbbak, de itt is akad, ahol kedvező fürdőbelépőt kínálnak a nyugdíjasoknak. Mutatunk két helyet, ahová a vékonyabb pénztárcájú nyugdíjasok is ellátogathatnak.
A legtöbb gyógyfürdő kínál valamilyen kedvezményt a nyugdíjas látogatóknak, ez alól a budapesti létesítmények sem kivételek. Noha Budapesten általában magasabbak a belépőjegyárak, mint az ország más részein, azért a fővárosban is elérhetők egészen kedvező fürdőbelépők. A Termál Online szerint jelenleg két fürdő van, ahol a minőségi gyógyvizes szolgáltatásokat a legbarátságosabb áron vehetik igénybe azok a nyugdíjasok, akik a fővárosban keresnek gyógyfürdős kikapcsolódást. 

gyógyfürdő kedvező fürdőbelépő
Felújítás után idén nyáron nyitott újra a gyógyfürdő, maradt a kedvező fürdőbelépő / Fotó: Dandárfürdő

Ezek a helyek kínálnak kedvező fürdőbelépőt a nyugdíjasoknak

A termál portál azt írja, jelenleg Budapesten a Dandár és a Palatinus gyógyfürdők számítanak a legolcsóbb választásnak a nyugdíjasok számára, különösen hétköznapokon.

A Dandárban hétköznap 2300 forintért, a Palatinusban pedig 2400 forintért válthatók nyugdíjas napi jegyek. Hétvégén sem emelkedik jelentősen ez az ár, ekkor mindkét helyen 2600 forint a szenior belépő. 

Talán nem is annyira a jegyár miatt érdemes a hétköznapokat választani, hanem azért, mert olyankor kevesebben vannak ezekben a termálfürdőkben.

Ilyen lehetőségeket kínál a két fürdő 

Nem véletlenül olcsóbbak viszont ezek a fürdők, a vendégek nem számíthatnak náluk zavarba ejtően széles medenceválasztékra, a ferencvárosi Dandár fürdőben egy-egy beltéri, 35 és 38 fokos gyógyvizes medence, valamint egy hideg vizes merülőmedence található. A belső udvari ikermedence használata hétköznap további 900, hétvégén 800 forintos felárat jelent. A belülről nemrég megújult termálfürdő a hét nagy részében 9 és 19 óra között látogatható, csütörtök a kivétel, akkor 22 órakor zárnak.

A Margitszigeten működő Palatinus kedvező ára sem véletlen. A nyári szezon véget ért, így már szűkösebb a medencekínálat, de cserébe jelentősen csökkentették a jegyárakat, az említett szintre. A Palatinusban 

  • a beltéri gyógymedence, 
  • a szabadtéri termálmedence, 
  • az úszómedence, 
  • valamint a meleg és hideg vizes merülőmedence jelenti a „téli” kínálatot. 
  • Emellett szeptember 28-ig még a Margaréta-medence is használható. 

A Palatinus a hét minden napján reggel 9-től este 19 óráig látogatható.

Hullámzó időjárás, új kedvezmények – így alakult a fővárosi fürdők nyara

Az időjárás alakulását tükrözte vissza a fővárosi fürdők idei nyári forgalma. A nyár első és utolsó hónapja a terveknek megfelelően alakult, míg a nyár közepe olyan komoly visszaesést hozott, mely jelentős részben felemésztette a korábbi hónapok többleteredményét.

 

 

