Ebbe a két fővárosi gyógyfürdőbe látogathatnak el legolcsóbban a nyugdíjasok

A legtöbb gyógyfürdő kínál valamilyen kedvezményt a nyugdíjas látogatóknak, ez alól a budapesti létesítmények sem kivételek. Noha Budapesten általában magasabbak a belépőjegyárak, mint az ország más részein, azért a fővárosban is elérhetők egészen kedvező fürdőbelépők. A Termál Online szerint jelenleg két fürdő van, ahol a minőségi gyógyvizes szolgáltatásokat a legbarátságosabb áron vehetik igénybe azok a nyugdíjasok, akik a fővárosban keresnek gyógyfürdős kikapcsolódást.

Felújítás után idén nyáron nyitott újra a gyógyfürdő, maradt a kedvező fürdőbelépő / Fotó: Dandárfürdő

Ezek a helyek kínálnak kedvező fürdőbelépőt a nyugdíjasoknak

A termál portál azt írja, jelenleg Budapesten a Dandár és a Palatinus gyógyfürdők számítanak a legolcsóbb választásnak a nyugdíjasok számára, különösen hétköznapokon.

A Dandárban hétköznap 2300 forintért, a Palatinusban pedig 2400 forintért válthatók nyugdíjas napi jegyek. Hétvégén sem emelkedik jelentősen ez az ár, ekkor mindkét helyen 2600 forint a szenior belépő.

Talán nem is annyira a jegyár miatt érdemes a hétköznapokat választani, hanem azért, mert olyankor kevesebben vannak ezekben a termálfürdőkben.

Ilyen lehetőségeket kínál a két fürdő

Nem véletlenül olcsóbbak viszont ezek a fürdők, a vendégek nem számíthatnak náluk zavarba ejtően széles medenceválasztékra, a ferencvárosi Dandár fürdőben egy-egy beltéri, 35 és 38 fokos gyógyvizes medence, valamint egy hideg vizes merülőmedence található. A belső udvari ikermedence használata hétköznap további 900, hétvégén 800 forintos felárat jelent. A belülről nemrég megújult termálfürdő a hét nagy részében 9 és 19 óra között látogatható, csütörtök a kivétel, akkor 22 órakor zárnak.

A Margitszigeten működő Palatinus kedvező ára sem véletlen. A nyári szezon véget ért, így már szűkösebb a medencekínálat, de cserébe jelentősen csökkentették a jegyárakat, az említett szintre. A Palatinusban

a beltéri gyógymedence,

a szabadtéri termálmedence,

az úszómedence,

valamint a meleg és hideg vizes merülőmedence jelenti a „téli” kínálatot.

Emellett szeptember 28-ig még a Margaréta-medence is használható.

A Palatinus a hét minden napján reggel 9-től este 19 óráig látogatható.