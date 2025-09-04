Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meghalt Giorgio Armani

Keleti pályaudvar

Látványos videó érkezett a Keleti pályaudvar felújításáról

54 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Augusztus 25-től négy hétre teljesen lezárták a Keleti pályaudvart, hogy elvégezhessék az elmúlt évtized legnagyobb műszaki felújítását hazánk egyik legfontosabb vasúti csomópontjában. A MÁV látványos videót készített a munkálatok jelenlegi állásáról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Keleti pályaudvarpályahálózatvágányfelújításMÁV

Majdnem egy teljes hónapra bezárt a Keleti pályaudvar tervezett felújítás miatt, amely mintegy 4,4 milliárd forintból valósul meg. A vonatokat más budapesti állomásokra terelik, amelynek a részleteit a MÁV a honlapján lehet megtekinteni.

Keleti pályaudvar, Budapest akkor és most: elképesztő képpárok mutatják meg, mennyit változott a főváros, galéria, összeállítás, archív, 2025
Javában tart a Keleti pályaudvar felújítása
Fotó: MTI/Róka László 

Átfogó felújítást végeznek a Keleti pályaudvar pályahálózatán

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a munkálatok során többek között

  • korszerűsítik a vágányokat és a váltókat;
  • több mint 2 ezer talpfát cserélnek ki;
  • ágyazatot pótolnak és három kilométernyi szakaszon ágyazatrostálást végeznek;
  • 14 kilométeren szabályozzák a vágányokat;
  • mintegy 16 kilométeren pedig a felsővezetéki hálózatot javítják.

Elvégzik a pályaudvar üzemi és utasforgalmi területeit ellátó elektromos elosztóberendezések karbantartását és cseréjét, valamint ezek távfelügyeleti rendszerbe kötését is tervezik. Átépítik  az 1. és 2. vágányok közötti peront, az összes perontetőn is megvalósítják a karbantartást, valamint javításokat végeznek a peronok járdáin is.

Mindezeknek köszönhetően növekszik a berendezések üzembiztonsága, visszaemelik a pályára engedélyezett sebességet, ami pontosabb menetrendet és gyorsabb közlekedést tesz lehetővé. 

A változás több ezer utast érint naponta, különösen a győri, pécsi, hatvani–miskolci és az újszászi–békéscsabai vasútvonalakon utazókat. Az utazási idő a lezárás idején meghosszabbodhat, és több átszállással kell tervezni. 

A MÁV-csoport több átszállópontot is kijelölt Budapesten, hogy az utasok könnyebben elérjék a főváros különböző részeit. 

A MÁV Facebook-oldalán egy videót is közzétett arról, hogy milyen munkálatok folynak a pályaudvaron:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!