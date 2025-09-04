Látványos videó érkezett a Keleti pályaudvar felújításáról

Majdnem egy teljes hónapra bezárt a Keleti pályaudvar tervezett felújítás miatt, amely mintegy 4,4 milliárd forintból valósul meg. A vonatokat más budapesti állomásokra terelik, amelynek a részleteit a MÁV a honlapján lehet megtekinteni.

Javában tart a Keleti pályaudvar felújítása

Fotó: MTI/Róka László

Átfogó felújítást végeznek a Keleti pályaudvar pályahálózatán

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a munkálatok során többek között

korszerűsítik a vágányokat és a váltókat;

több mint 2 ezer talpfát cserélnek ki;

ágyazatot pótolnak és három kilométernyi szakaszon ágyazatrostálást végeznek;

14 kilométeren szabályozzák a vágányokat;

mintegy 16 kilométeren pedig a felsővezetéki hálózatot javítják .

Elvégzik a pályaudvar üzemi és utasforgalmi területeit ellátó elektromos elosztóberendezések karbantartását és cseréjét, valamint ezek távfelügyeleti rendszerbe kötését is tervezik. Átépítik az 1. és 2. vágányok közötti peront, az összes perontetőn is megvalósítják a karbantartást, valamint javításokat végeznek a peronok járdáin is.

Mindezeknek köszönhetően növekszik a berendezések üzembiztonsága, visszaemelik a pályára engedélyezett sebességet, ami pontosabb menetrendet és gyorsabb közlekedést tesz lehetővé.

A változás több ezer utast érint naponta, különösen a győri, pécsi, hatvani–miskolci és az újszászi–békéscsabai vasútvonalakon utazókat. Az utazási idő a lezárás idején meghosszabbodhat, és több átszállással kell tervezni.

A MÁV-csoport több átszállópontot is kijelölt Budapesten, hogy az utasok könnyebben elérjék a főváros különböző részeit.

A MÁV Facebook-oldalán egy videót is közzétett arról, hogy milyen munkálatok folynak a pályaudvaron: