Rendkívüli

Sokk: Donald Trump korlátozhatja több NATO-szövetséges támogatását

kibertámadás

Óriási a káosz az európai reptereken, a magyarok is bottal üthetik a kártérítést

44 perce
Olvasási idő: 9 perc
Felfordult a légi közlekedés Európában, miután több nagy európai légi kikötőt is kibertámadás ért. A kibertámadás nemcsak a közvetlenül érintett repülőterekre van hatással, hanem a kontinens számos térségében felborítja a menetrendet ma és bizonyosan még holnap is. A probléma magyar utazókat is érint, ám ebben az esetben sem ők, sem mások nem számíthatnak arra, hogy jegyeik árát visszakapják.
Járattörlések és jelentős késések várhatók a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtéren szombaton, miután az éjszaka kibertámadás érte a légikikötőt - közölte a repülőtér. A nap folyamán üzemzavarról számolt be a londoni Heathrow és a berlini nemzetközi repülőtér is. Az érintett repülőtereken mostanra óriási káosz alakult ki, a szokott rend helyreállására még várni kell.

Káoszra és késésre kell számítani több európai repülétren is a kibertámadás miatt (illusztráció)
Káoszra és késésre kell számítani több európai repülőtéren is a kibertámadás miatt (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Kibertámadás: az utasok figyeljék a járatinformációkat!

A Zaventem üzemeltetőjének közleménye szerint a támadás az utasfelvételt és a beszállást kezelő eszközöket érintette, így vélhetően más európai repülőterekre is hatással lesz.

A repülőtér figyelmeztetett, hogy a hiba elhárításáig csak helyszíni utasfelvétel lehetséges, valamint arra kérte az utasokat, hogy utazás előtt ellenőrizzék a járatinformációkat.

A legnagyobb londoni repülőtér közleménye szerint a világszerte több légikikötőt – köztük a Heathrow-t is – technikai eszközökkel ellátó Collins Aerospace amerikai vállalat üzemzavarról számolt be.

A Collins Aerospace anyavállalata, az RTX megerősítette, hogy egyes repülőterek szoftverei „kiberbiztonsággal kapcsolatos hibákat” jeleztek, amelyek az utas- és a csomagfelvételt érintik, azonban nem említette, hogy mely légikikötőkről van szó. A cég részéről hozzátették, hogy dolgoznak a hiba kijavításán.

Az Airportal információi szerint az érintett repülőtereken az utasfelvételi folyamatok manuálisan zajlanak, ami jelentős torlódást és menetrendi csúszást okoz. A Heathrow előzetesen figyelmeztette az utasokat a késésekre, míg Frankfurt és Zürich repülőterei jelezték, nem érintette őket az eset. Az írországi Dublin és Cork repülőtereiről „minimális hatásról” számoltak be, ugyanakkor a FlightAware adatai szerint szombaton Európa-szerte több száz járat késett a kibertámadással összefüggésben.

Az érintett repülőterek arra kérték az utasokat, hogy indulás előtt ellenőrizzék járatuk státuszát.

Normál üzemeltetési rendben működik a budapesti nemzetközi repülőtér

A Világgazdaság megkeresésére a Budapest Airport elmondta, hogy a kibertámadás Ferihegyet nem érintette, annak hatásai egyelőre nem tapasztalhatók a budapesti repülőtéren. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér zavartalanul, fennakadás nélkül üzemel.

A CyberInsider információi szerint szombat délutánig sem a Collins Aerospace, sem anyavállalata nem adott ki hivatalos közleményt a támadással kapcsolatban. A portál kereste az RTX-et is, de nem kapott választ érdeklődésére. A lapnál úgy vélik, hogy 

a működési zavar jellege, ami egy közös technológiai megoldáson keresztül egyszerre több repülőteret érint, azt veti fel, hogy egy központosított rendszert kompromitálódott, és a támadás a kliens repülőtereken használt felhőalapú vagy hálózati infrastruktúrát célozta. 

Egyelőre nem nevezték meg a támadás kiváltó okát, sem azt, hogy zsarolóvírusos támadás áll-e az ügylet mögött.

A Politicónak ugyanakkor sikerült információkat szereznie a Collins Aerospace-től. Szóvivőjük elmondta, hogy a kibertámadás hatása korlátozott:

  • az elektronikus becsekkolást, valamint 
  • poggyászfelvételt érinti, 

ezért az érintett repülőtereken manuálisan oldják meg ezeket a feladatokat.

Ezért nem számíthatnak most kártérítésre az utasok a járattörlések miatt

A légi közlekedési felfordulás több ezer, talán több tízezer utast is érint, a pontos számokat egyelőre nem ismerni. Fontos rögzíteni, hogy a járatkésések mellett előfordulhatnak járattörlések is, annak érdekében, hogy a káoszt még kezelhet mederben lehessen tartani. A járatkéséseket és a járattörléseket a légitársaságok és a repülőterek is bejelentik, az utasoknak folyamatosan érdemes figyelemmel kísérniük a tájékoztatást.

Az utasoknak a menetrend látható megborulása mellett is el kell végezniük a becsekkolást, azaz az utasfelvételt az adott járatra. 

Ha a járatot törlik a kibertámadás miatt kialakult felfordulásban, kártérítésre ebben az esetben nem számíthatnak.

Az ezzel kapcsolatos alapvető közösségi direktíva az EU261-es rendelete, amely az utasoknak való segítségnyújtásról rendelkezik járattörlés esetén. A rendelkezés alapján viszont most az utasok még járattörlés esetén sem számíthatnak kártérítésre, mivel a járattörlés a légitársaságok érdekein kívül eső okból következett be.

Miként az Origo megírta, tavaly nem egy kibertámadás, hanem egy informatikai hiba következtében bénultak le fontos közszolgáltatási rendszerek szerte a világon. A CrowdStrike-hiba július 19-én globális internetes összeomlást okozott: számos weboldal leállt, nem működtek televíziók, nagy médiák oldalai, befagytak a banki rendszerek. Káosz alakult ki a légi közlekedésben a repülőgépek földön tartása miatt, de egyes országokban érintett volt a vasúti közlekedés, illetve közintézmények is.

 

