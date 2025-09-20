Óriási a káosz az európai reptereken, a magyarok is bottal üthetik a kártérítést

Járattörlések és jelentős késések várhatók a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtéren szombaton, miután az éjszaka kibertámadás érte a légikikötőt - közölte a repülőtér. A nap folyamán üzemzavarról számolt be a londoni Heathrow és a berlini nemzetközi repülőtér is. Az érintett repülőtereken mostanra óriási káosz alakult ki, a szokott rend helyreállására még várni kell.

Káoszra és késésre kell számítani több európai repülőtéren is a kibertámadás miatt (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Kibertámadás: az utasok figyeljék a járatinformációkat!

A Zaventem üzemeltetőjének közleménye szerint a támadás az utasfelvételt és a beszállást kezelő eszközöket érintette, így vélhetően más európai repülőterekre is hatással lesz.

A repülőtér figyelmeztetett, hogy a hiba elhárításáig csak helyszíni utasfelvétel lehetséges, valamint arra kérte az utasokat, hogy utazás előtt ellenőrizzék a járatinformációkat.

A legnagyobb londoni repülőtér közleménye szerint a világszerte több légikikötőt – köztük a Heathrow-t is – technikai eszközökkel ellátó Collins Aerospace amerikai vállalat üzemzavarról számolt be.

A Collins Aerospace anyavállalata, az RTX megerősítette, hogy egyes repülőterek szoftverei „kiberbiztonsággal kapcsolatos hibákat” jeleztek, amelyek az utas- és a csomagfelvételt érintik, azonban nem említette, hogy mely légikikötőkről van szó. A cég részéről hozzátették, hogy dolgoznak a hiba kijavításán.

Az Airportal információi szerint az érintett repülőtereken az utasfelvételi folyamatok manuálisan zajlanak, ami jelentős torlódást és menetrendi csúszást okoz. A Heathrow előzetesen figyelmeztette az utasokat a késésekre, míg Frankfurt és Zürich repülőterei jelezték, nem érintette őket az eset. Az írországi Dublin és Cork repülőtereiről „minimális hatásról” számoltak be, ugyanakkor a FlightAware adatai szerint szombaton Európa-szerte több száz járat késett a kibertámadással összefüggésben.

Az érintett repülőterek arra kérték az utasokat, hogy indulás előtt ellenőrizzék járatuk státuszát.

A CyberInsider információi szerint szombat délutánig sem a Collins Aerospace, sem anyavállalata nem adott ki hivatalos közleményt a támadással kapcsolatban. A portál kereste az RTX-et is, de nem kapott választ érdeklődésére. A lapnál úgy vélik, hogy

a működési zavar jellege, ami egy közös technológiai megoldáson keresztül egyszerre több repülőteret érint, azt veti fel, hogy egy központosított rendszert kompromitálódott, és a támadás a kliens repülőtereken használt felhőalapú vagy hálózati infrastruktúrát célozta.

Egyelőre nem nevezték meg a támadás kiváltó okát, sem azt, hogy zsarolóvírusos támadás áll-e az ügylet mögött.