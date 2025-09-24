Gáz vagy villany? Érdemes-e kiköttetni a gázt és átállni áramra? - Számoltunk

Amikor nem lehetett tudni, hogy lesz-e elegendő gáz a fűtésre, az egész ország megtanulta, hogy nem kézenfekvő az otthonunk melege. Megtanultuk, hogy B-tervre is szüksége lehet a háztartásoknak, érdemes átgondolni, szakértővel egyeztetni, mi felel meg az igényeinknek és a pénztárcánknak. Felmerülhet a kérdés, érdemes-e kiköttetni a gázt és áramra váltani, ennek jártunk utána.

Kiköttetni a gázt nem is olyan egyszerű és nem is olcsó/Fotó: Csudai Sándor

Mi van, ha átállunk áramra?

Adódhat a kérdést: nem lenne egyszerűbb teljesen megszüntetni a gázfogyasztásunkat, és mindent villannyal megoldani? A válasz nem fekete-fehér – több tényezőt is mérlegelni kell, mielőtt meghozzuk a döntést. Az Origo megkérdezte a közösségi oldalokon AGázos néven sok hasznos tartalmat szolgáltató influenszer szakembert erről, aki azt mondta: kikötni semmiképpen sem érdemes a gáz az otthonunkból, mert a teljes megszüntetése esetén gáztervet kell készíttetni, ami 100 ezer forint fölötti költség. A szolgáltatás szüneteltetését lehet kérvényezni:

ekkor a szolgáltató kikapcsolja a gázt,

a mérőt plombával lezárják,

a fogyasztás után nem kell fizetni, de alapdíjat jellemzően igen.

Újraindításkor szakember ellenőrzi a rendszert. Azt is hozzátette, házilag senki ne álljon neki barkácsolni, mert a szolgáltató ezt nem díjazza. A teljes belső hálózat lebontása és a mérő leszerelése további költség, egy családi háznál elérheti a 3-400 ezer forintot is. AGázos elmondta azt is, hogy aki a teljes háztartását át akarja állítani elektromos áram alapúra, annak több komoly beruházással is kell számolni. A végeredmény pedig nem spórolás, hanem sok többletköltség és magasabb számla lesz. A vegyes, gáz és elektromos fogyasztással egy nagyobb ház esetén jobban lehet játszani a kerettel, és lehet megtakarítani – hívta fel a figyelmet a szakember.

Beruházási költség: kiköttetni a gázt sokba kerül

A gáz kiköttetése és a rendszer átalakítása több lépésből áll: hivatalos kérelmet kell beadni, a gázmérőt leszerelik, a csöveket lezárják, ez pedig akár több tízezer forintba kerülhet. Ezen felül cserélni kell a gázfűtést elektromosra – ez lehet elektromos kazán, hőszivattyú vagy inverteres klíma. A hőszivattyús rendszerek ára milliós tétel, a klímás fűtés valamivel olcsóbb, de több beltéri egység kell. A gázbojler helyett villanybojlerre kell váltani, ami szintén nagyobb fogyasztással jár.