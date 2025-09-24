Gáz vagy villany? Érdemes-e kiköttetni a gázt és átállni áramra? - Számoltunk

Amikor nem lehetett tudni, hogy lesz-e elegendő gáz a fűtésre, az egész ország megtanulta, hogy nem kézenfekvő az otthonunk melege. Megtanultuk, hogy B-tervre is szüksége lehet a háztartásoknak, érdemes átgondolni, szakértővel egyeztetni, mi felel meg az igényeinknek és a pénztárcánknak. Felmerülhet a kérdés, érdemes-e kiköttetni a gázt és áramra váltani, ennek jártunk utána.
Adódhat a kérdést: nem lenne egyszerűbb teljesen megszüntetni a gázfogyasztásunkat, és mindent villannyal megoldani? A válasz nem fekete-fehér – több tényezőt is mérlegelni kell, mielőtt meghozzuk a döntést. Az Origo megkérdezte a közösségi oldalokon AGázos néven sok hasznos tartalmat szolgáltató influenszer szakembert erről, aki azt mondta: kikötni semmiképpen sem érdemes a gáz az otthonunkból, mert a teljes megszüntetése esetén gáztervet kell készíttetni, ami 100 ezer forint fölötti költség. A szolgáltatás szüneteltetését lehet kérvényezni:
Újraindításkor szakember ellenőrzi a rendszert. Azt is hozzátette, házilag senki ne álljon neki barkácsolni, mert a szolgáltató ezt nem díjazza. A teljes belső hálózat lebontása és a mérő leszerelése további költség, egy családi háznál elérheti a 3-400 ezer forintot is. AGázos elmondta azt is, hogy aki a teljes háztartását át akarja állítani elektromos áram alapúra, annak több komoly beruházással is kell számolni. A végeredmény pedig nem spórolás, hanem sok többletköltség és magasabb számla lesz. A vegyes, gáz és elektromos fogyasztással egy nagyobb ház esetén jobban lehet játszani a kerettel, és lehet megtakarítani – hívta fel a figyelmet a szakember.
A gáz kiköttetése és a rendszer átalakítása több lépésből áll: hivatalos kérelmet kell beadni, a gázmérőt leszerelik, a csöveket lezárják, ez pedig akár több tízezer forintba kerülhet. Ezen felül cserélni kell a gázfűtést elektromosra – ez lehet elektromos kazán, hőszivattyú vagy inverteres klíma. A hőszivattyús rendszerek ára milliós tétel, a klímás fűtés valamivel olcsóbb, de több beltéri egység kell. A gázbojler helyett villanybojlerre kell váltani, ami szintén nagyobb fogyasztással jár.
Hazánkban a rezsicsökkentéssel a gázra évente 1729 m³ fogyasztásig jár a kedvezményes gázár. Elektromos áram fogyasztása esetén pedig 2523 kWh-ig vehető igénybe a kedvezményes villanyár. Ha megszüntetjük a gázt, minden fűtési, főzési és melegvíz-igényt villanyból fedezünk – könnyen túlléphetjük a villanykeretet, nem is kicsivel, ami után lakossági piaci áron számláznak. Egyszerű elektromos fűtésnél (infrapanel, hősugárzó) a költség szinte biztosan magasabb lesz, mint a gázfűtésé. Más a helyzet, ha korszerű hőszivattyút vagy fűtésre optimalizált klímát használunk. Ezek akár négyszer hatékonyabban alakítják át az áramot hővé, így a teljes éves fűtés villannyal is versenyképes lehet, főleg ha napelemet is telepítünk. Ebben az esetben az áramfogyasztás egy részét ingyen termeljük meg, így a rezsink jelentősen csökkenhet. De ehhez szakember segítségével pontos számításokat kell végezni, és arra sem árt gondolni, mivel járhat egy esetlegeg hosszabb áramszünet.