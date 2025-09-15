Kilőtt a forint: újabb meglepetés jöhet a héten a történelmi csúcs után

Hétfő reggel új éves csúcsot döntött a hazai fizetőeszköz mind az euróval, mind a dollárral szemben. Az euró árfolyama 389,8-ig, a dolláré 332,1-ig süllyedt, vagyis a forint hónapok óta nem látott erőt mutat.

Rekordszinten erősödött a forint.

Fotó: Peter Gudella / Shutterstock

A forint ismét megindulhat felfelé

A háttérben főként a kamatkülönbségek állnak: míg az MNB továbbra is magasan tartja az alapkamatot, az EKB már leállt a csökkentésekkel, az amerikai Fed pedig most készül belevágni a lazításba.

Az amerikai jegybanktól a 25 bázispontos e heti kamatcsökkentést már teljes mértékben beárazta a piac, így ez a forgatókönyv akár már a devizapiaci árfolyamokban is benne lehet, ez esetben újabb nagy forinterősödést nem hoz majd a szerda este nyolcas Powell-bejelentés.

Amennyiben viszont a jegybank meghúzza a váratlant, ami a friss munkaerőpiaci adatok láttán talán annyira nem is lenne váratlan, és 50 pontos vágást hajt végre a kamatokon, akkor a dollár ismét kaphat egy nagy pofont, a helyén keletkező űrben pedig a forint ismét megindulhat felfelé, tovább menetelve a 300-as lélektani dollárhatárhoz





