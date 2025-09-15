Van egy ország, ahol évről évre egyre olcsóbbak a lakások, és ez nagy baj

A statisztikai hivatal hétfőn közzétett adatai szerint augusztusban 0,3 százalékkal csökkent az új lakások ára Kínában az előző hónaphoz képest, amikor hasonló visszaesést mértek. Egy év alatt az új lakások ára 2,5 százalékkal csökkent augusztusban, a júliusi 2,8 százalékos esést követően. Kína ingatlanszektora 2021-ben indult el a lejtőn és az azóta bejelentett ösztönző intézkedések, mint a jelzálogkamatok csökkentése, vagy a felújítási programok sem bizonyultak elegendőnek ahhoz, hogy fordulat következzen be. A vizsgált 70 város közül 57-ben havi, 65-ben pedig éves szintű csökkenést mértek augusztusban.

A Kínában található Jingjin városában körülbelül 3000 villa épült, de a kihasználtság mindössze 10 százalékos

Fotó: Getty Images

Az ingatlanpiac visszaesése volt Kínában a gazdaság legnagyobb visszahúzó tényezője

A virágzó ingatlanpiac évekig a kínai gazdaság motorja volt, a lakásépítés és a kapcsolódó tevékenységek az éves termelés negyedét tették ki. Most azonban csikorogva fékezik a gazdaságot. Kína gazdasága tavaly csak 5,2 százalékkal bővült, ami évtizedek óta az egyik leggyengébb növekedési ráta.

Míg az ingatlanpiac egykor kulcsfontosságú volt Kína gazdasági növekedéséhez, Hszi Csin-ping elnök fókusza mára az Egyesült Államokkal való versenyre helyeződött át a csúcstechnológiás gyártás és a mesterséges intelligencia (MI) terén betöltött vezető szerep megszerzéséért. Így a kormányzó Kommunista Párt gazdasági prioritásai olyan területekre helyeződtek át, mint a megújuló energia, az elektromos járművek, az automatizálás és a robotika, cserben hagyva ezzel az építőipart.

Ötven, szinte lakatlan szellemváros is található az ázsiai országban

A szellemvárosok jelensége Kínában a 2000-es években vált szembetűnővé, amikor a gazdaság gyors növekedése és a városfejlesztési projektek felpörgése során nagyszabású építkezések kezdődtek, amelyek azonban sokszor a piaci keresletet és a valós lakossági igényeket teljesen figyelmen kívül hagyták. Ráadásként a 2008-as világválság Kínában is a hatalmas méretű gazdasági instabilitást hozott, így számos projekt egyszerűen félbe szakadt.

Kicsit több mint 10 évvel később újabb csapás érte Kínát, akkor a világjárvány következtében álltak le tömegével az építkezések.

Mindezek következtében napjainkban körülbelül 50 szellemváros található a kontinensnyi országban. Néhány közülük csak részben készült el, míg mások teljes mértékben működőképes metropoliszok, leszámítva a lakosok hiányát.