Tönkrement az egyik leggazdagabb üzletember, hatalmas az adóssága

René Benkót követően – akinek tönkremenetelével itt foglalkoztunk bővebben – újabb osztrák ingatlanguru kért magáncsődöt: a 49 éves, a sajtóban gyakran szereplő Klemens Hallmann igazi luxuséletet élt feleségével, Barbara Meierrel, aki 2007-ben megnyerte Heidi Klum „Németország következő topmodellje” című versenyét. 2016-ban Velencében tartották álomesküvőjüket, ami széles nyilvánosságot kapott akkoriban.

Klemens Hallmann: sorra dőlnek a dominók

Fotó: Sebastian Reuter / Getty Images North America

95 millió euróval tartozik Klemens Hallmann

A bírósági dokumentumok szerint 102 hitelezőt érint a fizetésképtelenség, akiknek a követelései elérik a 95 millió eurót (kb. 37 milliárd forint).

A csődegyezség szerint Hallmann két éven belül szeretné kifizetni a hitelezőknek a követeléseik 30 százalékát.

Cégét, a Hallmann Holdingot eközben nem érinti a fizetésképtelenség.

Már a bécsi Hernals negyedben található pazar Hallmann-villa is eladósorba is kerülhetett, a jövő év elején lezárulhat a több millió eurós, 5000 négyzetméteres telken álló 1000 négyzetméteres ingatlan értékesítése, emellett szóba jöhet egy Alsó-Ausztriában található barokk kastélyban birtokolt tulajdonrészének eladása is.

Klemens Hallmann még 2024 karácsonya előtt magánalapítványt hozott létre Aigis H néven. Elmondása szerint ez egy közhasznú alapítvány, amely nemcsak a gyermekei örökségének kezelésére jött létre, hanem a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek támogatása is a célja. A kedvezményezettek családtagjai és társadalmi projektjei voltak. Az osztrák Krone friss értesülése szerint azonban már ez a magánalapítvány is felszámolás alatt áll.

Korábban a SÜBA ingatlanfejlesztő leányvállalata, amely akkor még a Hallmann Holding tulajdonában volt, szintén csődbe ment. Az adósságállomány 226 millió euró, miközben a cégvagyon kevesebb mint 9 millió euró.

Klemens Hallmann a Hallmann Corporate Group alapítója és egyedüli tulajdonosa, amely az egyik nagyobb osztrák vállalat, és ingatlanprojektek értékesítésére, felújítására és fejlesztésére specializálódott, emellett széleskörű befektetési portfólióval rendelkezik, beleértve a finanszírozást és a filmgyártást is.Hallmann a Filmhouse Germany AG filmprodukciós cég, valamint leányvállalatainak, a Summerstorm Entertainmentnek és az Egolli Tossel Filmnek a nagyrészvényese és felügyelőbizottsági tagja.