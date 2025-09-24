Nagyon rossz hírt kaphatnak a koncertre járók

A Live Nation vezérigazgatója, Michael Rapino és a Smith Entertainment Group vezérigazgatója, Ryan Smith azt nyilatkozta, hogy az élő események minden eddiginél központibb szerepet játszanak a kultúrában és a kereskedelemben a járvány utáni világban, és szerinte indokolt lehet a koncertjegyárak emelkedése.
Rapino szerint a streamingbevételek eltörpülnek a turnékból befolyó összegekhez képest, ezért az élő előadások a művészek elsődleges bevételi forrásává váltak. „A művészek a bevételeik 98 százalékát a koncertekből fogják megkeresni” – mondta el a CNBC-nek. „Most csináltuk meg Beyoncé turnéját, 62 teherautó szállította a berendezéseket. Olyan volt, mint egy Super Bowl, amit minden este megrendeznek.”
A vezérigazgató hangsúlyozza, hogy az átlagos koncertjegyár még mindig 72 dollár az Egyesült Államokban, miközben ennél sokkal többet költenek a sportrajongók az amerikai-futball mérkőzésekre.
A CNBC-nek nyilatkozó két üzletember most egy új belvárosi szórakoztatónegyed létrehozásán dolgoznak együtt Salt Lake Cityben, ahol évente 100-200 sport- és zenei eseményt is megrendezhetnek, az NBA- és NHL-meccsektől a nagyobb koncertekig, amelyeknek várakozásaik szerint akár egymillió látogatója is lehet.
A filmek, színházak és koncertek belépődíjai augusztusban egyébként 3,4 százalékkal emelkedtek az USA-ban az egy évvel korábbihoz képest a Munkaügyi Statisztikai Hivatal fogyasztói árindex adatai szerint, meghaladva a teljes index 2,9 százalékos növekedését. Eközben a sportesemények belépődíjai 0,5 százalékkal csökkentek a múlt hónapban az előző év azonos időszakához képest.
A Goldman Sachs szerint az élőzenei iparág várhatóan évi 7,2 százalékos növekedést fog felmutatni 2030-ig, amit a millenniumi és a Z generáció fog táplálni.
A 2025-ös koncertjegyek árai Magyarországon jelentősen eltérnek a fellépő előadótól, a helyszíntől és a jegytípustól függően; például Jennifer Lopez budapesti koncertjének jegyei 65.000 és 95.000 forint között mozogtak, míg a Metallica fellépésére az állóhelyek jegyárait 89.100 forinttól hirdették meg, az ülőjegyeket 51.100 – 98.100 forintért, a VIP-csomagokat (Enhanced Experience) pedig 179.000 – 1.300.000 forint közötti áron.
A Live Nation a világ vezető élő szórakoztatóipari és e-kereskedelmi vállalata, amelynek tagjai a Ticketmaster (jegyértékesítés), a Live Nation Concerts (koncertek szervezése), a Front Line Management Group (művészmenedzsment) és a Live Nation Network (marketingmegoldások). A cég évente több mint 20.000 koncertet szervez és 200 milliónál is több emberhez jut el globálisan.