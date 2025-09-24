Nagyon rossz hírt kaphatnak a koncertre járók

A Live Nation vezérigazgatója, Michael Rapino és a Smith Entertainment Group vezérigazgatója, Ryan Smith azt nyilatkozta, hogy az élő események minden eddiginél központibb szerepet játszanak a kultúrában és a kereskedelemben a járvány utáni világban, és szerinte indokolt lehet a koncertjegyárak emelkedése.

A koncertjegyárak jelentősen eltérhetnek aszerint, hogy hazai vagy külföldi előadóról van-e szó

Fotó: Pexels

Emelkedésnek indulhatnak a koncertjegyárak?

Rapino szerint a streamingbevételek eltörpülnek a turnékból befolyó összegekhez képest, ezért az élő előadások a művészek elsődleges bevételi forrásává váltak. „A művészek a bevételeik 98 százalékát a koncertekből fogják megkeresni” – mondta el a CNBC-nek. „Most csináltuk meg Beyoncé turnéját, 62 teherautó szállította a berendezéseket. Olyan volt, mint egy Super Bowl, amit minden este megrendeznek.”

A vezérigazgató hangsúlyozza, hogy az átlagos koncertjegyár még mindig 72 dollár az Egyesült Államokban, miközben ennél sokkal többet költenek a sportrajongók az amerikai-futball mérkőzésekre.

A CNBC-nek nyilatkozó két üzletember most egy új belvárosi szórakoztatónegyed létrehozásán dolgoznak együtt Salt Lake Cityben, ahol évente 100-200 sport- és zenei eseményt is megrendezhetnek, az NBA- és NHL-meccsektől a nagyobb koncertekig, amelyeknek várakozásaik szerint akár egymillió látogatója is lehet.

A filmek, színházak és koncertek belépődíjai augusztusban egyébként 3,4 százalékkal emelkedtek az USA-ban az egy évvel korábbihoz képest a Munkaügyi Statisztikai Hivatal fogyasztói árindex adatai szerint, meghaladva a teljes index 2,9 százalékos növekedését. Eközben a sportesemények belépődíjai 0,5 százalékkal csökkentek a múlt hónapban az előző év azonos időszakához képest.