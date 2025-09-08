Hírlevél

Vietnám

Ez a világ 10 legolcsóbb országa 2025-ben

Több mint 10 ezer, 172 nemzetiséget képviselő külföldi állampolgár részvételével készült kutatás arról, hogy melyek a világ legolcsóbb országai a betelepülők számára. Az elemzés figyelembe veszi a külföldiek életének minden aspektusát, a letelepedéstől kezdve a mindennapi megélhetési költségekig.
A 46 országot vizsgáló, 2025-ös Expat Insider tanulmányból kiderült, hogy a külföldiek számára a 10 legolcsóbb úti cél közül öt délkelet-ázsiai ország. Ugyanakkor az is meglepő, hogy egyetlen európai ország sem került fel a listára.

Vietnam már az ötödik egymást követő éve a legvonzóbb célpont a külföldiek számára.
Vietnam már az ötödik egymást követő éve a legvonzóbb célpont a külföldiek számára.
Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Ez a világ 10 legolcsóbb országa a külföldiek számára 2025-ben:

  1. Vietnám 
  2. Kolumbia
  3. Panama
  4. Kína
  5. Thaiföld
  6. Indonézia
  7. Fülöp-szigetek
  8. Mexikó
  9. Malajzia
  10. Brazília

Vietnámban a válaszadók 89%-a elégedett volt az általános megélhetési költségekkel, míg a válaszadók 87%-a mondta azt, hogy a rendelkezésre álló háztartási jövedelme körülbelül, vagy több mint elegendő a kényelmes élethez, szemben a globális 40%-os, illetve 69%-os aránnyal.

Eközben Panama különösen a nyugdíjasok körében népszerű – az adatok szerint az ott élő külföldiek 35%-a nyugdíjas, szemben a globálisan mindössze 11%-kal.

 

