Ez a világ 10 legolcsóbb országa 2025-ben

A 46 országot vizsgáló, 2025-ös Expat Insider tanulmányból kiderült, hogy a külföldiek számára a 10 legolcsóbb úti cél közül öt délkelet-ázsiai ország. Ugyanakkor az is meglepő, hogy egyetlen európai ország sem került fel a listára.

Vietnam már az ötödik egymást követő éve a legvonzóbb célpont a külföldiek számára.

Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Ez a világ 10 legolcsóbb országa a külföldiek számára 2025-ben:

Vietnám Kolumbia Panama Kína Thaiföld Indonézia Fülöp-szigetek Mexikó Malajzia Brazília

Vietnámban a válaszadók 89%-a elégedett volt az általános megélhetési költségekkel, míg a válaszadók 87%-a mondta azt, hogy a rendelkezésre álló háztartási jövedelme körülbelül, vagy több mint elegendő a kényelmes élethez, szemben a globális 40%-os, illetve 69%-os aránnyal.

Eközben Panama különösen a nyugdíjasok körében népszerű – az adatok szerint az ott élő külföldiek 35%-a nyugdíjas, szemben a globálisan mindössze 11%-kal.