csempészet

Hamis Labubuk lepték el a repteret – a NAV több tízezret foglalt le

Különösen veszélyes hamisítványok kerültek a NAV látókörébe a budapesti repülőtér áruforgalmában. A szállítmányban felfedezett 43 ezer hamis termék között nagy számban voltak népszerű Labubu figurák is, amelyek minősége nem felel meg a biztonsági előírásoknak.
csempészet Labubu NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Repülőtéri Igazgatóságának pénzügyőrei az elmúlt hetekben tartott ellenőrzések során több mint 43 000 darab hamis játékfigurát – köztük Labubukat – és egyéb kiegészítőt találtak a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér légi forgalmában.

nav labubu
A hamis Labubuk fogyasztóvédelmi kockázatot is jelenthetnek / Forrás: NAV

Az előkerült áruk között a Pop Mart által gyártott, világszerte népszerű „Labubu” figurák voltak a legnagyobb számban, de a szállítmányokban számos más termék – többek között kulcstartók, kulacsok, pénztárcák, ruhadarabok és különféle kiegészítők – is helyet kaptak.

A gyártó visszaigazolása alapján a lefoglalt termékek egytől egyig hamisítványok. A szállítmányok döntően Hollandiából és Belgiumból, kisebb részben pedig Németországból, Lengyelországból és Spanyolországból érkeztek.

A Labubuk is a csalók fókuszába kerültek

A hamis termékek nemcsak a gyártó szellemi tulajdonjogát sértik, hanem fogyasztóvédelmi kockázatot is jelenthetnek, hiszen minőségük és biztonságuk nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. A NAV folyamatosan figyelemmel kíséri a repülőtéren keresztül érkező szállítmányokat, és továbbra is határozottan fellép a hamis áruk behozatala ellen.

A pénzügyőrök iparjogvédelmi jogok megsértése miatt eljárást indítottak és az árukat zár alá vették.

