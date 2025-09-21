Ami Párizsban és Londonban lehetetlen egy fiatalnak, Budapesten megoldható: lakásárak Európában

A kontinens lakáspiacának csúcsán továbbra is London és Párizs áll – írja az Origo. A brit fővárosban az átlagos lakásár meghaladja az 525 ezer fontot (mintegy 230 millió forint), és a belső kerületekben egy 60–70 négyzetméteres lakás ára könnyen elérheti az egymillió fontot is. Ez azt jelenti, hogy egy londoni ingatlan gyakran 12–14-szerese a háztartások éves jövedelmének – vagyis a helyi keresetekhez mérten is alig megfizethető.

A budapesti lakások árai jóval alacsonyabbak, mint Párizsban és Londonban / Fotó: MAGALI COHEN / Hans Lucas

Párizsban sem múlt el a drágaság: a francia fővárosban a négyzetméterárak a belső kerületekben 9 000–10 000 euró között mozognak, ami azt jelenti, hogy egy átlagos, 60 négyzetméteres lakás ára 540–600 ezer euró – 230 millió forint – körül alakul. Ez az összeg nagyjából húszévi átlagfizetésnek felel meg Franciaországban.

Más nagyvárosokban ugyan alacsonyabbak az árak, de az átlagjövedelmekhez viszonyítva ott sem feltétlenül könnyebb a helyzet. Bécsben 2024 végén az átlagos négyzetméterár 6 500 euró körül volt, Berlinben pedig 5 800 euró. Madrid és Barcelona némileg olcsóbb, de ott is 4 000–4 500 eurót kell fizetni egy újépítésű lakás négyzetméteréért.

Budapesten kedvezőbbek a lakásárak

Magyarország fővárosában az elmúlt években drágult az ingatlanpiac, de az árak még így is jóval elmaradnak a nyugat-európai szintektől. 2025-ben Budapesten az átlagos használt lakás 1,27 millió forint/m² körül mozog (mintegy 3 150 euró), míg az újépítésű lakások ára 1,6–1,7 millió forint/m² (mintegy 3 900–4 200 euró).

Ez azt jelenti, hogy egy 60–70 négyzetméteres, újépítésű budapesti lakás ára 90–110 millió forint körül alakul – vagyis nagyjából harmadannyiba kerül, mint egy hasonló méretű párizsi lakás, és töredékébe egy londoni ingatlannak.

Fiatalok lehetősége: 3 százalékos hitel és állami támogatások

A magyar kormány idén bevezette az „Otthon Start” programot, amelyben a fiatal első lakásvásárlók 3 százalékos, fix kamatozású hitelt vehetnek fel, akár 25 évre, maximum 50 millió forint összegig. Ez különösen kedvező, hiszen a piaci kamatok jelenleg 6–7 százalék körül alakulnak.