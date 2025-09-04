Történelmi fordulat az ingatlanpiacon – soha nem látott keresletbővülést hozott az Otthon Start Program

A Duna House lakáspiaci keresletindexe történelmi rekordot állított be: augusztusban 110 ponton zárt, ami a mutató 12 éves fennállása óta messze a legmagasabb érték, júliushoz képest közel 43 százalékos, az előző év azonos hónapjához képest pedig 53 százalékos bővülést regisztrált az ingatlanos cég. A lakáspiac felpezsdülése már egyértelműen az Otthon Start Program hatásának tudható be.

Rekordkereslet a lakáspiacon augusztusban / Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

A Duna House havonta közli a keresletindexet az országos hálózatánál regisztrált új vevői érdeklődések száma alapján, amely pontos képet ad a lakáspiaci kereslet alakulásáról. A társaság legújabb tranzakció-becslése is alátámasztja a kereslet megugrását: augusztusban 11 369 adásvétel történt, ami éves szinten közel 22 százalékos, havi alapon pedig 20 százalékos emelkedést jelent. Ez 2020 óta a legerősebb augusztusi forgalom, amelyet a program elindulása körüli felfokozott érdeklődés, valamint a program által nem érintettek előrehozott vásárlása is táplált.

Alig indult el az Otthon Start Program, máris felbolydult a lakáspiac

„Az adatok egyértelműen jelzik, hogy az Otthon Start Program bevezetése történelmi fordulatot hozott a magyar ingatlanpiacon. Az elmúlt hónapban soha nem látott keresletet mértünk, ami tartósan magas szintre emelheti a lakáskeresletet és újabb növekedési ciklust indíthat el” – mutatott rá Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

Az Otthon Start Program csak szeptember 1-jén indult, így az augusztusi adatok egyfajta előzetes hatást mutatnak. A Duna House előrejelzése szerint a kereslet a következő hónapokban is kiemelkedő marad: az első nagy roham szeptemberben és októberben várható, amely az év végéig fokozatosan kifut, de a karácsony előtti időszakban továbbra is erősen érezhető maradhat.

Jövő év elején újabb keresleti hullám indulhat

Az ünnepek után, 2026 elején egy újabb keresleti hullám indulhat el, különösen azok körében, akik adminisztratív vagy finanszírozási okokból később tudják megvalósítani vásárlási terveiket. A program hatása így rövid távon ciklikus kiugrásokban, középtávon pedig tartósan magasabb keresleti szintben nyilvánulhat meg.