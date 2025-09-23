Rengeteg szálláshely szűnik meg a magyar turisták egyik kedvenc célországában

A turisztikai célra kiadott lakások számának gyors növekedése Spanyolország-szerte súlyosbítja a súlyos lakhatási válságot. Olyan városokban, mint Barcelona, ​​Madrid és Valencia, az elmúlt időszakban több ezer olyan otthont alakítottak át turistaapartmanná rövid távú kiadás céljából (és hirdetnek olyan foglalási oldalakon, mint az Airbnb és a Booking.com.), amelyek egykor hosszú távú bérlőknek adtak otthont.

A turisztikai célú lakóingatlanok átalakításával enyhítenék a lakhatási válságot Spanyolországban

Fotó: margouillat photo / Shutterstock

Új kezdeményezés a lakhatási válság kezelésére

Ez a folyamat csökkentette a megfizethető bérlakások kínálatát, felhajtja a bérleti díjakat, és sok helyi lakost a külvárosokba, vagy teljesen kiszorít a piacról. Spanyolország miniszterelnöke, Pedro Sanchez a Malagai Egyetemen bejelentette, hogy országszerte több mint 50 ezer turisztikai apartmant kíván eltávolítani a foglalási platformokról, köztük 6000 apartmant csak a kiemelt turisztikai övezetek közé tartozó Malaga tartományban – írja a The Olive Press nyomán az Express. Hozzátette, hogy több ezer szabálytalanságot észleltek a turisták számára kiadott ingatlanoknál.

Követelni fogjuk 53 ezer turisztikai apartman eltávolítását a platformokról, mivel nem felelnek meg a szabályozásoknak, váljanak állandó bérleményekké váljanak fiatalok és családok számára

– jelentette be Sanchez.

Júliusban új szabályozások léptek hatályba, amelyek előírják, hogy Spanyolországban minden turisztikai célú bérbeadásra kínált ingatlannak a jogszerű működés érdekében kötelezően regisztrációs kóddal kell rendelkeznie, beleértve az olyan platformokon találhatóakat is, mint az Airbnb. Az ingatlantulajdonosoknak egyedi regisztrációs számot kell kérvényezniük, amelyet az ingatlan összes online hirdetésében fel kell tüntetni. Az ilyen kóddal nem rendelkező ingatlanokat nem lehet legálisan bérbe adni.

Az Idealista adatai szerint 2024 májusában több mint 351 ezer turisztikai célú lakóingatlan volt Spanyolországban, ami 9,2 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Ezek a lakások az országos lakóingatlan-állomány mintegy 1,33 százalékát teszik ki. További fontos adat, hogy a bérlők közel fele ma már jövedelmének 40 százalékát költi lakásbérleti díjra és közüzemi díjakra – ez jelentősen magasabb, mint az EU átlaga.