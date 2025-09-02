Ingyen laptop iskolakezdésre? Mutatjuk, hogy hogyan

Korábban az iskolakezdési kiadások elszámolása meglehetősen korlátozott volt: csak bizonyos termékeket lehetett az egészségpénztári egyenleg terhére kifizetni, ráadásul szigorúbb feltételek mellett. Az új jogszabály azonban egyszerűsítette a folyamatot, és kiterjesztette az elszámolható termékek körét. Így ma már a tanszerek, ruhák és cipők mellett a digitális taneszközök, köztük akár a legnépszerűbbnek számító laptop is szerepelhet azon a számlán, amelyet az egészségpénztár felé be lehet nyújtani - közölte a Prémium Egészségpénztár.

Ingyen laptop egészségpénztári megtakarításokkal nem elérhetetlen/Fotó: Shutterstock

A laptop alapeszköz

Ez nemcsak azért nagy segítség, mert a digitális eszközök ára adott esetben igen magas, hanem azért is, mert az iskolai oktatásban egyre inkább alapkövetelmény a számítógép-használat, miközben az intézmények csak bizonyos évfolyamok számára biztosítanak a tanév során ingyenesen használható notebookot. Ráadásul az új egészségpénztári szabályok lehetővé teszik, hogy az év bármely időszakában elszámolhassuk a vásárlásokat, nem csak az őszi iskolakezdéshez kapcsolódóan, legyen az akár laptop, asztali számítógép és annak tartozékai, monitor, nyomtató/másoló vagy éppen szkenner. Dr. Váradi Péter, a Prémium Egészségpénztár stratégiai tanácsadója kiemelte: „Az igénylések száma az elmúlt másfél-két hónapban megsokszorozódott, a tagok oldaláról egyre nő az érdeklődés. Tavaly 109 millió forintot fizettünk ki iskolakezdési költségekre, idén azonban már most, augusztus végére közel 97 milliónál járunk. Biztosak vagyunk abban, hogy az év végére ennél jóval magasabb lesz az összeg.”

Mennyit spórolhatunk laptop vásárlásakor?

A maximum elszámolható összeg éves szinten gyermekenként 290 800 forint. Ez egy kétgyermekes család esetében közel 600 ezer forintot jelenthet. Ráadásul a szülőknek az állam egy szemmel látható támogatást nyújt a 20 százalékos szja-visszatérítésnek köszönhetően évente 150 ezer Ft határig. Mindkét szülő egészségpénztári tagsága esetén így az adóvisszatérítés révén akár 300 ezer forinttal is nagyobb lehet az elkölthető keret, amit, ha például egy új laptopra fordít a család, gyakorlatilag ingyen jut hozzá.