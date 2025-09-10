Légiközlekedés: mindenki káoszt várt – mutatjuk, mi történt

Az Eurocontrol az előrejelzések publikálásával párhuzamosan, a szezon elején egy rövidtávú akciótervet is kidolgozott a nyári késések leszorítása érdekében, felszólítva a léginavigációs szolgáltatókat a megállapodásnak megfelelő kapacitás teljesítésére, továbbá a repülőterek és légitársaságokat arra, hogy fektessenek nagy hangsúlyt a napi első, reggeli járatok pontos elindítására a halmozódó késések elkerülése érdekében. Valószínűsíthetően ezek is hozzájárultak ahhoz, hogy az Eurocontrol legfrissebb gyorsjelentése szerint jelentősen javult az európai nemzeti léginavigációs szolgáltatók teljesítménye a június 1-től augusztus 31-ig tartó nyári csúcsidőszakban.

Így alakult a légiközlekedés az idei nyáron / Fotó: Budapest Airport

Harmadával csökkentek a járatkésések a légiközlekedésben

Az Eurocontrol jelentése szerint növekvő forgalom mellett a tavalyi nyárhoz képest 27 százalékkal 3,9 percre csökkent az egy járatra eső átlagos késés az európai légtérben, igaz, ez még mindig meghaladja a célértéket. Az idei nyáron összesen 3 millió 231 ezer, átlagosan napi 35 122 járat közlekedett a légtérben, amely a tavalyi azonos időszak forgalmát 3, míg a járvány előtti, 2019-es év nyaráét 1 százalékkal haladta meg – számolt be az Eurocontrol friss légiközlekedési jelentésére hivatkozva az Airportál.

A légi forgalom áramlásszervezésével összefüggő, útvonalon regisztrált késések, vagyis az úgynevezett ATFM-késések 27 százalékkal csökkentek a tavalyi azonos időszakhoz képest, járatonként átlagosan 3,9 percre.

Ezen belül jelentősen, 37 százalékkal csökkent az időjárás miatti átlagos késés, a léginavigációs szolgálatok kapacitása és a légiforgalmi irányító szakemberek rendelkezésre állása miatti késéseket pedig 25-25 százalékkal sikerült visszaszorítani. A járatok 71 százaléka érkezett menetrendhez képest 15 percen belül, ami 6,5 százalékpontos javulás tavalyhoz képest, bár még mindig 1,5 százalékponttal elmarad a 2019-es szinttől.

Magyarország térségében átlagot meghaladóan bővült a forgalom

A forgalom növekedése ugyanakkor nem egyenletesen oszlott el az országok között, az északnyugati-délkeleti forgalmi tengelyen, ahol hazánk is fekszik, a forgalom bővülése jelentősen meghaladta az átlagot. Ennek oka részben az ukrán légtér 2022 februárja óta tartó zárva tartása, amely miatt 20 százalékkal csökkent a rendelkezésre álló légtér mérete, így az érintett járatoknak kerülniük kell.